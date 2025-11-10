Το δεκαήμερο της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα - Οι επαφές, το παρασκήνιο και οι συμβολισμοί
Το δεκαήμερο της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα - Οι επαφές, το παρασκήνιο και οι συμβολισμοί
Το μήνυμα Τραμπ από την πυκνή δραστηριότητα της νέας πρέσβεως - Έχοντας εργαστεί επί μήνες αθόρυβα, συνόδευσε την άφιξή της με την εμβληματική συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες, η οποία αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας
Με την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την εμβληματική συμφωνία ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy για γεώτρηση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, αλλά και την ανάδειξη της Αθήνας σε κρίσιμο παράγοντα της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας συνοδεύτηκε η άφιξη της νέας πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία εργάστηκε αθόρυβα αλλά εντατικά επί μήνες για μια θεαματική σε εξελίξεις παρθενική εβδομάδα επί ελληνικού εδάφους.
Πηγές με γνώση της ανθρωπογεωγραφίας του περιβάλλοντος του 47ου προέδρου των ΗΠΑ δεν παραγνωρίζουν το ισχυρό δίκτυο των ατομικών επαφών και πολιτικών διασυνδέσεων που διαθέτει η κυρία Γκιλφόιλ, ικανό να κινητοποιήσει ακόμη και κορυφαίους Αμερικανούς αξιωματούχους, όπως οι υπουργοί Ενέργειας και Εσωτερικών, Κρις Ράιτ και Νταγκ Μπέργκαμ αντίστοιχα, οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό της νέας πρέσβεως σε κάθε δημόσια εμφάνισή τους στην Αθήνα.
Την ίδια στιγμή, η θετική κατάληξη της διήμερης Συνόδου Σύμπραξης για Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) στο Ζάππειο επισφράγισε τη συστηματική προετοιμασία, στην οποία είχε επιδοθεί επί μήνες η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Κατά πληροφορίες, η νέα πρέσβυς των ΗΠΑ στην Ελλάδα είχε εργαστεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να ευοδωθούν τόσο η Υπουργική Σύνοδος Ενέργειας 3+1, με τη συμμετοχή δηλαδή των ΗΠΑ, της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, όσο και οι παρακείμενες επιχειρηματικές συμφωνίες. Παραμένοντας επί μήνες σε ανοιχτή γραμμή τόσο με αξιωματούχους της διοίκησης Τραμπ όσο και με Ελληνες υπουργούς, ανάμεσα στους οποίους πρωτίστως ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, δούλεψε η ίδια -και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας- όλες τις λεπτομέρειες.
Τόσο το υψηλό επίπεδο αποδοχής της νέας πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα στη διοίκηση Τραμπ όσο και το προσωπικό της εκτόπισμα, καθώς απολαμβάνει μεγάλη δημοτικότητα στις ΗΠΑ, έγιναν πλήρως αντιληπτά από τα πρώτα εικοσιτετράωρα της δράσης της στην Αθήνα, όπως και η συνέπεια λόγων και έργων της. Σημειωτέον ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είχε αναπτύξει πρώτη και σε ανύποπτο χρόνο το πρότζεκτ του Κάθετου Διαδρόμου και της ανάδειξης της Ελλάδας σε είσοδο του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατά την ακρόασή της στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, τον περασμένο Ιούλιο.
Εκτοτε, δεν έχουν συμπληρωθεί ούτε έξι μήνες και το σχέδιο με την υπογραφή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει εξαγγελθεί σε κορυφαίο επίπεδο, επιβεβαιώνοντας την εργατικότητα, αλλά και την επιμέλεια της νέας πρέσβεως για την επίτευξή του. Αλλωστε, σύμφωνα με πληροφορίες, το μήνυμα που εκπέμπεται σε όλους τους τόνους από τις πρώτες κιόλας ενέργειες της κυρίας Γκιλφόιλ στην ελληνική πρωτεύουσα είναι ότι «η Αμερική επέστρεψε στην περιοχή», αναδιαμορφώνοντας πλήρως τον ενεργειακό χάρτη, προς όφελος και των ελληνικών συμφερόντων.
Τα αποτελέσματα, εξάλλου, των πρώτων ημερών της στην ελληνική πρωτεύουσα φαίνεται να έχουν ενθουσιάσει και την ίδια την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία φέρεται να αποκόμισε πολύ θερμές εντυπώσεις από την υποδοχή της, ενώ το περιβάλλον της δεν κρύβει την ικανοποίησή του για την τελική έκβαση του διήμερου φόρουμ, στο Ζάππειο. Το γεγονός ότι το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ αναμετέδιδε ζωντανά στον επίσημο λογαριασμό του στα κοινωνικά δίκτυα τη διοργάνωση είναι μια ακόμη ένδειξη ήπιας ισχύος για τη σημασία που απέδωσε η διοίκηση Τραμπ στη διοργάνωση, σε συνδυασμό με την έκδοση επίσημης ανακοίνωσης από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την κοινή Υπουργική Σύνοδο Ενέργειας 3+1, ιδίως όταν η κυρία Γκιλφόιλ υπάγεται ως πρέσβυς στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.
Η ίδια, ωστόσο, εξερχόμενη από το Προεδρικό Μέγαρο στα μέσα της εβδομάδας χαιρέτισε έναν προς έναν όχι μόνο τον στρατιωτικό σύμβουλο και τους υπασπιστές του προέδρου που ήταν παραταγμένοι, αλλά και συμβούλους και υπαλλήλους του Προεδρικού Μεγάρου, αποδεικνύοντας πόσο προσηνής παραμένει και επί ελληνικού εδάφους. Εκτός, πάντως, από τη νέα της ιδιότητα ως πρέσβεως των ΗΠΑ, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ υπήρξε στην επαγγελματική της σταδιοδρομία μια δυναμική και επιμελής εισαγγελέας, για να αποδειχθεί αντίστοιχα επιμελής και με την εμβάθυνση στην «ελληνική ατζέντα», ως προς την οποία εμφανίστηκε «πλήρως διαβασμένη» στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις της με στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης.
Η ίδια, μάλιστα, φέρεται να τόνισε προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα πως η Αμερική έχει αντιληφθεί τη μεγάλη γεωστρατηγική σημασία της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου, ενώ ανακάλεσε τις κλασικές σπουδές της, οι οποίες την έφεραν πιο κοντά στην πορεία της ζωής της με την ελληνική κουλτούρα. Στο πλαίσιο αυτό, η νέα πρέσβυς των ΗΠΑ βρέθηκε στην Αθήνα στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, όπως γνωστοποίησε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καλύπτοντας δημοσιογραφικά την κορυφαία αυτή διοργάνωση για τη χώρα, ενώ φέρεται να τόνισε πως είναι βαθιά θρησκευόμενη και ότι θέλει να γνωρίσει καλύτερα την ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία.
Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ηγείται με θάρρος και πεποίθηση και είναι ένας ζωτικός εταίρος σε αυτή την προσπάθεια. Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα δύο έθνη μας», σχολίασε η κυρία Γκιλφόιλ μετά τη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως «είμαστε πολύ ευτυχείς που σας βλέπουμε, και έρχεστε σε μία εποχή που οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι σε ιστορικά υψηλά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τις βελτιώσουμε περαιτέρω». «Υπάρχει μία ευρεία ατζέντα θεμάτων, την ώρα που η Ελλάδα είναι πυλώνας περιφερειακής σταθερότητα και σύμμαχος των ΗΠΑ», τόνισε ακόμη ο κύριος Μητσοτάκης.
Παράλληλα, η κυρία Γκιλφόιλ παραμένει σε ανοιχτή γραμμή με την ελληνική oμογένεια από την πρώτη στιγμή της ανάδειξής της σε ρόλο πρέσβεως στην Ελλάδα, ενώ πιθανολογείται πως το επόμενο ορόσημο στη νέα εποχή των διμερών σχέσεων θα είναι πιθανότατα η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Κατά πληροφορίες, στη συνάντηση της νέας πρέσβεως των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, η οποία εξελίχθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, τέθηκαν οι βάσεις για πολλά από τα διμερή ζητήματα, χωρίς να εξαιρείται ο 6ος Γύρος Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑ - Ελλάδας, ο οποίος δεν αποκλείεται να λάβει χώρα ακόμη και τον Δεκέμβριο ή στις αρχές του 2026. Σε μια τέτοια περίπτωση στον ορίζοντα των διπλωματικών προσδοκιών περιλαμβάνεται και η συμμετοχή του επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με την κυρία Γκιλφόιλ να θέτει ακόμη ψηλότερα τον πήχη των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.
Το παρασκήνιοΠαρότι η Σύμπραξη για Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) διοργανώθηκε φέτος για έκτη χρονιά, οι καταιγιστικές εξελίξεις, ωστόσο, στο πεδίο της ενέργειας με την Ελλάδα σε πρωταγωνιστικό ρόλο φέρουν την προσωπική υπογραφή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Το γεγονός ότι η άφιξή της στην Αθήνα για την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων της συνοδεύτηκε από τη σχεδόν ταυτόχρονη επίσκεψη σειράς πρωτοκλασάτων υπουργών της διοίκησης Τραμπ υπήρξε δηλωτική της προσωπικής δυναμικής της νέας πρέσβεως στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
