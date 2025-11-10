Το δεκαήμερο της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα - Οι επαφές, το παρασκήνιο και οι συμβολισμοί Το μήνυμα Τραμπ από την πυκνή δραστηριότητα της νέας πρέσβεως - Έχοντας εργαστεί επί μήνες αθόρυβα, συνόδευσε την άφιξή της με την εμβληματική συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες, η οποία αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας