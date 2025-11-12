Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Η συγκινητική επιστροφή του Ακίλε Πολονάρα στο σπίτι του - Δείτε βίντεο
Ο Ιταλός μπασκετμπολίστας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο δέκα ημέρες μετά το κώμα στο οποίο είχε περιέλθει λόγω επιπλοκών από μεταμόσχευση μυελού των οστών
Ο Ακίλε Πολονάρα, φαίνεται να βγαίνει και πάλι νικητής στη μάχη που δίνει με τη λευχαιμία.
Ο Ιταλός μπασκετμπολίστας, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση μυελού των οστών, αλλά λόγω των επιπλοκών που παρουσιάστηκαν έπεσε για δέκα ημέρες σε κώμα, κατάφερε να συνέλθει και την περασμένη Κυριακή πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο για το σπίτι του, όπου θα συνεχίσει την αποθεραπεία του με τους γιατρούς να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι.
Στην επιστροφή του στο σπίτι, ο δημοσιογράφος και φίλος της οικογένειας Νικολό Ντε Βίτις, είχε ετοιμάσει μια μικρή έκπληξη στον Πολονάρα καθώς ο διάσημος σεφ Μπρούνο Μπαρμπιέρι είχε ετοιμάσει το αγαπημένο του γεύμα τορτελίνια αλά κρεμ.
Ωστόσο, η στιγμή που έκανε όλη την Ιταλία να λυγίσει ήταν όταν ο 33χρονος μπασκετμπολίστας πήρε αγκαλιά την σύζυγο του και τα δύο παιδιά (που του είχαν ετοιμάζει και ζωγραφιές γεμάτες χρώματα για να τον καλωσορίσουν), με τον Πολονάρα να εκφράζει για μια ακόμη φορά την ευγνωμοσύνη του για την απίστευτη στήριξη που έχει δεχθεί απ' όλον τον κόσμο και να δηλώνει αποφασισμένος για την επιστροφή του στα γήπεδα.
