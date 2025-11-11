Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Μαλεζάς για την κατάσταση στην ΑΕΛ: Υπεύθυνος είμαι εγώ, δεν υπάρχει περίοδος χάριτος
Η ΑΕΛ καλείται να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση μετά τη διακοπή
H ΑΕΛ Novibet μετά από 10 αγώνες στη Stoiximan Super League 1 έχει μόλις 7 βαθμούς και είναι στην 12η θέση.
Η ομάδα της Λάρισας άλλαξε τον Γιώργο Πετράκη με τον Στέλιο Μαλεζά και θα ψάξει μετά από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.
Την Τρίτη ο Στέλιος Μαλεζάς και ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Γιώργος Ανδρεάδης μίλησαν σε συνέντευξη Τύπου για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
«Υπεύθυνος είμαι εγώ και το αγωνιστικό τμήμα. Δεν με ενδιαφέρει αν οι παίκτες μου είναι φίλοι μεταξύ τους και αν θα πάνε για καφέ μαζί. Θέλω ποδοσφαιριστές που να είναι επαγγελματίες και να σέβονται. Δεν έχω ούτε μία δικαιολογία… ούτε εγώ, ούτε οι ποδοσφαιριστές μου. Η περίοδος χάριτος τελείωσε. Δεν μπαίνω σε διαδικασία να δικαιολογηθώ για το αν είναι δικές μου οι επιλογές του υλικού ή όχι. Αν πίστευα ότι δεν αλλάζει η κατάσταση, δεν θα ερχόμουν εδώ» είπε ο Στέλιος Μαλεζάς.
Ο Γιώργος Ανδρεάδης από την πλευρά του τόνισε: «Τα αρνητικά αποτελέσματα δημιουργούν ψυχολογικό ζήτημα στους ποδοσφαιριστές, όμως με τις νίκες θα πάρουν ψυχολογία. Σαγάλ και Ατανάσοφ απολογήθηκαν και θα τους ανακοινωθεί σύντομα η ποινή τους, η οποία θα είναι βαρύτατη με βάση το ιστορικό τους. Ο Ουάρντα έλειπε από τη σημερινή προπόνηση καθώς, όπως ο ίδιος είπε, βρίσκεται στην Αίγυπτο για δικαστήριο που εκκρεμεί με την Ομοσπονδία της χώρας».
