Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Η συμπεριφορά του Νεϊμάρ έχει... κουράσει τους παίκτες και την διοίκηση της Σάντος
Η συμπεριφορά του Νεϊμάρ έχει... κουράσει τους παίκτες και την διοίκηση της Σάντος
Η ήττα από τη Φλαμένγκο φούντωσε τα νεύρα, με τον Βραζιλιάνο να στοχοποιεί συμπαίκτες και να διαμαρτύρεται για την αλλαγή του, ενώ τα αποδυτήρια βράζουν
Η ιστορία αγάπης του Νεϊμάρ με τη Σάντος φαίνεται πως οδεύει προς άδοξο τέλος, καθώς οι συμπεριφορές και οι δημόσιες διαμαρτυρίες του σούπερ σταρ έχουν προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στα αποδυτήρια και τη διοίκηση του συλλόγου. Ο παίκτης, ο οποίος έχει χάσει το μεγαλύτερο μέρος του πρωταθλήματος λόγω τραυματισμών, κατηγορείται ότι υποτιμά τους συμπαίκτες του, την ώρα που η ομάδα παλεύει να αποφύγει τον υποβιβασμό.
Το τελευταίο επεισόδιο εκτυλίχθηκε πριν από λίγες ημέρες, κατά τη διάρκεια της ήττας της ομάδας από τη Φλαμένγκο, με τη Σάντος να βρίσκεται σε κρίση και να μάχεται για να αποφύγει τον υποβιβασμό.
Σύμφωνα με αναφορές στα Μέσα στη Βραζιλίας, ο παίκτης διαμαρτυρήθηκε για τα πάντα στο παιχνίδι. Εξέφρασε τη δυσφορία του για τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας, έδειξε τη δυσαρέσκειά του για τα λάθη συγκεκριμένων συμπαικτών στα γκολ που δέχτηκε η ομάδα και, τέλος, διαμαρτυρήθηκε για την απόφαση του προπονητή να τον αντικαταστήσει.
«Νιώθουμε ταπεινωμένοι»
Όπως αναφέρει η εφημερίδα Globo Esporte, οι παίκτες και η διοίκηση έχουν αρχίσει να κουράζονται από τη συμπεριφορά του Νεϊμάρ. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι αισθάνονται ταπεινωμένοι σε ορισμένες στιγμές των αγώνων, αλλά θεωρούν ότι ο πρώην σταρ της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν «δεν προσθέτει» στην προσπάθεια της ομάδας να βγάλει τα παιχνίδια.
Οι συμπαίκτες του, μάρτυρες της επίμαχης αλλαγής, χαρακτήρισαν τις χειρονομίες του Νεϊμάρ κατά την αντικατάστασή του ως «εντελώς ασυνήθιστες και υπερβολικές». Ο 33χρονος σούπερ σταρ, ο οποίος δεν μπορούσε να πιστέψει ότι αντικαθίσταται, αποχώρησε φανερά εκνευρισμένος όταν αντικαταστάθηκε από τον Μπενχαμίν Ρολχάιζερ πέντε λεπτά πριν το τέλος.
Παρά τη γενικευμένη δυσφορία, η Σάντος δεν σχεδιάζει να λάβει κανένα μέτρο εναντίον του παίκτη και δεν θα υπάρξει καμία κύρωση. Ο Νεϊμάρ φέρεται να ζήτησε συγγνώμη από τους συμπαίκτες του, δηλώνοντας ότι οι διαμαρτυρίες του οφείλονταν στη δυσφορία του για την απόδοση του διαιτητή.
Πάντως, το κλίμα είναι βαρύ, καθώς η επίδοσή του στο γήπεδο δεν είναι ανάλογη της φήμης του. Έχει αγωνιστεί μόλις σε 15 αγώνες και έχει χάσει 17 στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα η επιρροή του στην ομάδα να είναι εξαιρετικά φτωχή αφού έχασε πάνω από το μισό πρωτάθλημα λόγω τραυματισμών.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Ρομέν Γαβράς, μετά τη Dua Lipa, σε τρυφερές στιγμές με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι φορώντας μπλούζα «Άγιον Όρος» - Δείτε φωτογραφίες
Μητσοτάκης στο 1o συνέδριο Newsauto Talks: Σταθερή η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων, η οδική ασφάλεια δεν είναι μόνο πρόστιμα
Σόου στον αέρα στη Σχολή Ικάρων: Ελληνικό μαχητικό από drones καταρρίπτει τουρκικό - Δείτε βίντεο
Το τελευταίο επεισόδιο εκτυλίχθηκε πριν από λίγες ημέρες, κατά τη διάρκεια της ήττας της ομάδας από τη Φλαμένγκο, με τη Σάντος να βρίσκεται σε κρίση και να μάχεται για να αποφύγει τον υποβιβασμό.
Σύμφωνα με αναφορές στα Μέσα στη Βραζιλίας, ο παίκτης διαμαρτυρήθηκε για τα πάντα στο παιχνίδι. Εξέφρασε τη δυσφορία του για τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας, έδειξε τη δυσαρέσκειά του για τα λάθη συγκεκριμένων συμπαικτών στα γκολ που δέχτηκε η ομάδα και, τέλος, διαμαρτυρήθηκε για την απόφαση του προπονητή να τον αντικαταστήσει.
O Fim do Neymar é patético, mas o fim do Santos é mais patético ainda.— Ceo Da Acarajé (@AcarajeCeo) November 9, 2025
Neymar saiu reclamando, botou pressão pra cima do tecnico e foi direto pra o vestiário enquanto toma 3.
O cara patético em fim de carreira manda e desmanda no clube.
Santos acabou, que bagulho patético. pic.twitter.com/XGhcdHwSw4
«Νιώθουμε ταπεινωμένοι»
Όπως αναφέρει η εφημερίδα Globo Esporte, οι παίκτες και η διοίκηση έχουν αρχίσει να κουράζονται από τη συμπεριφορά του Νεϊμάρ. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι αισθάνονται ταπεινωμένοι σε ορισμένες στιγμές των αγώνων, αλλά θεωρούν ότι ο πρώην σταρ της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν «δεν προσθέτει» στην προσπάθεια της ομάδας να βγάλει τα παιχνίδια.
Οι συμπαίκτες του, μάρτυρες της επίμαχης αλλαγής, χαρακτήρισαν τις χειρονομίες του Νεϊμάρ κατά την αντικατάστασή του ως «εντελώς ασυνήθιστες και υπερβολικές». Ο 33χρονος σούπερ σταρ, ο οποίος δεν μπορούσε να πιστέψει ότι αντικαθίσταται, αποχώρησε φανερά εκνευρισμένος όταν αντικαταστάθηκε από τον Μπενχαμίν Ρολχάιζερ πέντε λεπτά πριν το τέλος.
Παρά τη γενικευμένη δυσφορία, η Σάντος δεν σχεδιάζει να λάβει κανένα μέτρο εναντίον του παίκτη και δεν θα υπάρξει καμία κύρωση. Ο Νεϊμάρ φέρεται να ζήτησε συγγνώμη από τους συμπαίκτες του, δηλώνοντας ότι οι διαμαρτυρίες του οφείλονταν στη δυσφορία του για την απόδοση του διαιτητή.
Πάντως, το κλίμα είναι βαρύ, καθώς η επίδοσή του στο γήπεδο δεν είναι ανάλογη της φήμης του. Έχει αγωνιστεί μόλις σε 15 αγώνες και έχει χάσει 17 στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα η επιρροή του στην ομάδα να είναι εξαιρετικά φτωχή αφού έχασε πάνω από το μισό πρωτάθλημα λόγω τραυματισμών.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Ρομέν Γαβράς, μετά τη Dua Lipa, σε τρυφερές στιγμές με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι φορώντας μπλούζα «Άγιον Όρος» - Δείτε φωτογραφίες
Μητσοτάκης στο 1o συνέδριο Newsauto Talks: Σταθερή η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων, η οδική ασφάλεια δεν είναι μόνο πρόστιμα
Σόου στον αέρα στη Σχολή Ικάρων: Ελληνικό μαχητικό από drones καταρρίπτει τουρκικό - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα