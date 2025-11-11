Η Αταλάντα ανακοίνωσε τον Ραφαέλε Παλαντίνο μέχρι το 2027
SPORTS
Αταλάντα Ραφαέλε Παλαντίνο

Η Αταλάντα ανακοίνωσε τον Ραφαέλε Παλαντίνο μέχρι το 2027

Επισημοποιήθηκε η συνεργασία μετά την αποχώρηση Γιούριτς - Ο 41χρονος τεχνικός υπέγραψε και αναλαμβάνει άμεσα με στόχο την αγωνιστική ανάκαμψη

Η Αταλάντα ανακοίνωσε τον Ραφαέλε Παλαντίνο μέχρι το 2027
Μετά τις φήμες, έφτασε και η επιβεβαίωση: Ο Ραφαέλε Παλαντίνο είναι ο νέος προπονητής της Αταλάντα, έπειτα από την απόλυση του Γιούριτς μετά την εντός έδρας ήττα από τη Σασουόλο.

Ο πρώην προπονητής της Φιορεντίνα έφτασε στο Μπέργκαμο με τον βοηθό του Φεντερίκο Πελούζο και γευμάτισε με τη διοίκηση της Αταλάντα. Στη συνέχεια ήταν η ώρα των υπογραφών: Ο Παλαντίνο δεσμεύτηκε με τον σύλλογο του Μπέργκαμο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2027.

«Η Αταλάντα είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο ρόλος του προπονητή της πρώτης ομάδας έχει ανατεθεί στον Ραφαέλε Παλαντίνο, έναν 41χρονο προπονητή ο οποίος, αφού ξεκίνησε με τις ομάδες Under-15 και Primavera της Μόντσα, έχει καθίσει σε 126 επαγγελματικούς πάγκους, συμπεριλαμβανομένων 73 με τη Μόντσα και 53 με τη Φιορεντίνα, όπου οδήγησε τον σύλλογο στην έκτη θέση με 65 βαθμούς την περασμένη σεζόν στη Serie A, φτάνοντας επίσης στα ημιτελικά του UEFA Conference League 2024/2025. Ο Ραφαέλε Παλαντίνο δεσμεύτηκε με τον σύλλογο των Νερατζούρι με συμβόλαιο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2027», ανέφερε η ανακοίνωση της ομάδας του Μπέργκαμο.



Ειδήσεις σήμερα:

Η διπλή ζωή του πατέρα Παρθένιου που διακινούσε ναρκωτικά και μετανάστες - Τι αποκαλύπτει η δικογραφία

Ο Θεοδόσιος Τάσιος στον Δανίκα: «Δεν φοβάμαι το AI, αρκεί να το... ταΐσουμε σωστά»

Ζευγάρι έκανε ρομαντική βόλτα στη Βαρκελώνη και... πάγωσε όταν πέρασε δίπλα τους ο Μέσι - Δείτε βίντεο

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης