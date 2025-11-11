Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Η Αταλάντα ανακοίνωσε τον Ραφαέλε Παλαντίνο μέχρι το 2027
Η Αταλάντα ανακοίνωσε τον Ραφαέλε Παλαντίνο μέχρι το 2027
Επισημοποιήθηκε η συνεργασία μετά την αποχώρηση Γιούριτς - Ο 41χρονος τεχνικός υπέγραψε και αναλαμβάνει άμεσα με στόχο την αγωνιστική ανάκαμψη
Μετά τις φήμες, έφτασε και η επιβεβαίωση: Ο Ραφαέλε Παλαντίνο είναι ο νέος προπονητής της Αταλάντα, έπειτα από την απόλυση του Γιούριτς μετά την εντός έδρας ήττα από τη Σασουόλο.
Ο πρώην προπονητής της Φιορεντίνα έφτασε στο Μπέργκαμο με τον βοηθό του Φεντερίκο Πελούζο και γευμάτισε με τη διοίκηση της Αταλάντα. Στη συνέχεια ήταν η ώρα των υπογραφών: Ο Παλαντίνο δεσμεύτηκε με τον σύλλογο του Μπέργκαμο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2027.
«Η Αταλάντα είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο ρόλος του προπονητή της πρώτης ομάδας έχει ανατεθεί στον Ραφαέλε Παλαντίνο, έναν 41χρονο προπονητή ο οποίος, αφού ξεκίνησε με τις ομάδες Under-15 και Primavera της Μόντσα, έχει καθίσει σε 126 επαγγελματικούς πάγκους, συμπεριλαμβανομένων 73 με τη Μόντσα και 53 με τη Φιορεντίνα, όπου οδήγησε τον σύλλογο στην έκτη θέση με 65 βαθμούς την περασμένη σεζόν στη Serie A, φτάνοντας επίσης στα ημιτελικά του UEFA Conference League 2024/2025. Ο Ραφαέλε Παλαντίνο δεσμεύτηκε με τον σύλλογο των Νερατζούρι με συμβόλαιο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2027», ανέφερε η ανακοίνωση της ομάδας του Μπέργκαμο.
Ειδήσεις σήμερα:
Η διπλή ζωή του πατέρα Παρθένιου που διακινούσε ναρκωτικά και μετανάστες - Τι αποκαλύπτει η δικογραφία
Ο Θεοδόσιος Τάσιος στον Δανίκα: «Δεν φοβάμαι το AI, αρκεί να το... ταΐσουμε σωστά»
Ζευγάρι έκανε ρομαντική βόλτα στη Βαρκελώνη και... πάγωσε όταν πέρασε δίπλα τους ο Μέσι - Δείτε βίντεο
Ο πρώην προπονητής της Φιορεντίνα έφτασε στο Μπέργκαμο με τον βοηθό του Φεντερίκο Πελούζο και γευμάτισε με τη διοίκηση της Αταλάντα. Στη συνέχεια ήταν η ώρα των υπογραφών: Ο Παλαντίνο δεσμεύτηκε με τον σύλλογο του Μπέργκαμο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2027.
«Η Αταλάντα είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο ρόλος του προπονητή της πρώτης ομάδας έχει ανατεθεί στον Ραφαέλε Παλαντίνο, έναν 41χρονο προπονητή ο οποίος, αφού ξεκίνησε με τις ομάδες Under-15 και Primavera της Μόντσα, έχει καθίσει σε 126 επαγγελματικούς πάγκους, συμπεριλαμβανομένων 73 με τη Μόντσα και 53 με τη Φιορεντίνα, όπου οδήγησε τον σύλλογο στην έκτη θέση με 65 βαθμούς την περασμένη σεζόν στη Serie A, φτάνοντας επίσης στα ημιτελικά του UEFA Conference League 2024/2025. Ο Ραφαέλε Παλαντίνο δεσμεύτηκε με τον σύλλογο των Νερατζούρι με συμβόλαιο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2027», ανέφερε η ανακοίνωση της ομάδας του Μπέργκαμο.
𝘔𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳 𝙍𝙖𝙛𝙛𝙖𝙚𝙡𝙚 𝙋𝙖𝙡𝙡𝙖𝙙𝙞𝙣𝙤 ✍️ pic.twitter.com/76PvMcRnsj— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) November 11, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Η διπλή ζωή του πατέρα Παρθένιου που διακινούσε ναρκωτικά και μετανάστες - Τι αποκαλύπτει η δικογραφία
Ο Θεοδόσιος Τάσιος στον Δανίκα: «Δεν φοβάμαι το AI, αρκεί να το... ταΐσουμε σωστά»
Ζευγάρι έκανε ρομαντική βόλτα στη Βαρκελώνη και... πάγωσε όταν πέρασε δίπλα τους ο Μέσι - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα