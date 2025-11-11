Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο «δίκασε» τον Κριστιάνο: Είναι στους δέκα καλύτερους όλων των εποχών, αλλά όχι δα κι ο κορυφαίος...
Ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο «δίκασε» τον Κριστιάνο: Είναι στους δέκα καλύτερους όλων των εποχών, αλλά όχι δα κι ο κορυφαίος...
Ο Βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαίρου αναγνώρισε τη σπουδαία καριέρα του Πορτογάλου επιθετικού, ωστόσο τόνισε πως δεν τον θεωρεί τον κορυφαίο όλων των εποχών
«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο καλύτερος στην ιστορία; Διαφωνώ...».
Ο Ρονάλντο, το «φαινόμενο» της Βραζιλίας και του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, δεν κρύφτηκε πίσω από τις λέξεις, όταν κλήθηκε να σχολιάσει πρόσφατες εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης του Κριστιάνο Ρονάλντο.
Ο Βραζιλιάνος πρώην επιθετικός αναγνώρισε την πλούσια κληρονομιά του Πορτογάλου επιθετικού, η οποία περιλαμβάνει πέντε «Χρυσές Μπάλες» που έχει κερδίσει καθώς και ισάριθμα τρόπαια Champions League και τον κατέταξε ανάμεσα στους δέκα καλύτερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του αθλήματος. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι για τον ίδιο δεν είναι ο καλύτερος όλων των εποχών.
«Ο Κριστιάνο σκοράρει γκολ με κάθε δυνατό τρόπο, ακόμα και μετά από αλλαγή θέσεων. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει, είναι σίγουρα ένας από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών. Αλλά ο καλύτερος; Διαφωνώ. Σέβομαι τη γνώμη του, αλλά θα τον κατέτασσα στους 10 κορυφαίους», είπε και πρόσθεσε ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου και πρώην παίκτης -μεταξύ άλλων-των, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Ίντερ και Μίλαν:
«Ειλικρινά, δεν μου αρέσει να μπαίνω σε αυτές τις συζητήσεις. Κάποιοι άνθρωποι έχουν πολύ υψηλή άποψη για τον εαυτό τους. Προτιμώ να αφήνω τους άλλους να μιλάνε για τις εμφανίσεις μου, τι έκανα και τι ήμουν, παρά να μιλάω για τον εαυτό μου».
Ειδήσεις σήμερα:
Η διπλή ζωή του πατέρα Παρθένιου που διακινούσε ναρκωτικά και μετανάστες - Τι αποκαλύπτει η δικογραφία
Ο Θεοδόσιος Τάσιος στον Δανίκα: «Δεν φοβάμαι το AI, αρκεί να το... ταΐσουμε σωστά»
Ζευγάρι έκανε ρομαντική βόλτα στη Βαρκελώνη και... πάγωσε όταν πέρασε δίπλα τους ο Μέσι - Δείτε βίντεο
Ο Ρονάλντο, το «φαινόμενο» της Βραζιλίας και του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, δεν κρύφτηκε πίσω από τις λέξεις, όταν κλήθηκε να σχολιάσει πρόσφατες εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης του Κριστιάνο Ρονάλντο.
Ο Βραζιλιάνος πρώην επιθετικός αναγνώρισε την πλούσια κληρονομιά του Πορτογάλου επιθετικού, η οποία περιλαμβάνει πέντε «Χρυσές Μπάλες» που έχει κερδίσει καθώς και ισάριθμα τρόπαια Champions League και τον κατέταξε ανάμεσα στους δέκα καλύτερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του αθλήματος. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι για τον ίδιο δεν είναι ο καλύτερος όλων των εποχών.
«Ο Κριστιάνο σκοράρει γκολ με κάθε δυνατό τρόπο, ακόμα και μετά από αλλαγή θέσεων. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει, είναι σίγουρα ένας από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών. Αλλά ο καλύτερος; Διαφωνώ. Σέβομαι τη γνώμη του, αλλά θα τον κατέτασσα στους 10 κορυφαίους», είπε και πρόσθεσε ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου και πρώην παίκτης -μεταξύ άλλων-των, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Ίντερ και Μίλαν:
«Ειλικρινά, δεν μου αρέσει να μπαίνω σε αυτές τις συζητήσεις. Κάποιοι άνθρωποι έχουν πολύ υψηλή άποψη για τον εαυτό τους. Προτιμώ να αφήνω τους άλλους να μιλάνε για τις εμφανίσεις μου, τι έκανα και τι ήμουν, παρά να μιλάω για τον εαυτό μου».
Ειδήσεις σήμερα:
Η διπλή ζωή του πατέρα Παρθένιου που διακινούσε ναρκωτικά και μετανάστες - Τι αποκαλύπτει η δικογραφία
Ο Θεοδόσιος Τάσιος στον Δανίκα: «Δεν φοβάμαι το AI, αρκεί να το... ταΐσουμε σωστά»
Ζευγάρι έκανε ρομαντική βόλτα στη Βαρκελώνη και... πάγωσε όταν πέρασε δίπλα τους ο Μέσι - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα