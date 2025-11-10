Η Λίβερπουλ ζητά εξηγήσεις για το ακυρωθέν γκολ του Φαν Ντάικ - Παράπονα προς την επιτροπή διαιτησίας
SPORTS
Λίβερπουλ Βίρτζιλ Φαν Ντάικ Μάντσεστερ Σίτι

Η Λίβερπουλ ζητά εξηγήσεις για το ακυρωθέν γκολ του Φαν Ντάικ - Παράπονα προς την επιτροπή διαιτησίας

Οι «κόκκινοι» ζητούν θεσμική αποτίμηση της φάσης με βάση τον Κανονισμό 11, αμφισβητώντας ότι ο Ρόμπερτσον παρενέβη ενεργά ή εμπόδισε καθαρά την ορατότητα του τερματοφύλακα στη φάση που θα έφερνε την ισοφάριση στο Έτιχαντ

Η Λίβερπουλ ζητά εξηγήσεις για το ακυρωθέν γκολ του Φαν Ντάικ - Παράπονα προς την επιτροπή διαιτησίας
Η Λίβερπουλ προχώρησε σε επίσημη επικοινωνία με το διαιτητικό σώμα στην Αγγλία ζητώντας εξηγήσεις για την ακύρωση του γκολ του Βίρτζιλ φαν Ντάικ στο 3-0 από τη Μάντσεστερ Σίτι, θέτοντας στο επίκεντρο την ορθή εφαρμογή του κανονισμού οφσάιντ και ειδικά την σημείωση περί «προφανούς ενέργειας» παρεμβολής.

Η επίμαχη φάση εκτυλίχθηκε με το σκορ στο 1-0, όταν ο αρχηγός των «κόκκινων» ισοφάρισε με κεφαλιά μετά από στατική φάση, αλλά η προσπάθεια ακυρώθηκε για θέση οφσάιντ του Άντι Ρόμπερτσον, ο οποίος βρισκόταν μπροστά από τον τερματοφύλακα και χαμήλωσε το σώμα του την ώρα της εκτέλεσης. Μετά από έλεγχο μέσω VAR, η αρχική απόφαση επικυρώθηκε με το σκεπτικό ότι ο αριστερός μπακ παρενέβη ενεργά στη φάση, επηρεάζοντας την ικανότητα του γκολκίπερ να παίξει την μπάλα.

Από την πλευρά της, η Λίβερπουλ δεν αποδέχεται ότι πληρούνται τα κριτήρια της παράβασης, όπως ορίζονται στο Άρθρο 11. Στη συλλογιστική του συλλόγου, ο Ρόμπερτσον δεν εμπόδισε καθαρά τη γραμμή όρασης του τερματοφύλακα, ούτε προκάλεσε μονομαχία ή άγγιξε την μπάλα, ενώ το «σκύψιμο» δεν συνιστά προφανή ενέργεια που να επηρέασε ξεκάθαρα την ικανότητα του αντιπάλου να αντιδράσει. Μελετώντας τα τηλεοπτικά πλάνα από πολλαπλές γωνίες, ο σύλλογος επιμένει πως δεν τεκμηριώνεται οπτική παρεμπόδιση, εκφράζοντας παράλληλα απορία για το γιατί η διαδικασία επανεξέτασης δεν κατέληξε στην επικύρωση του γκολ. Παρά την αποδοχή του τελικού αποτελέσματος, η ομάδα του Άνφιλντ θεωρεί ότι το ζήτημα δεν πρέπει να περάσει ασχολίαστο και ζητά θεσμική διευκρίνιση για τη συνέπεια εφαρμογής των κριτηρίων.

Η ουσία της διαφωνίας συμπυκνώνεται στην ερμηνεία του «ενεργού οφσάιντ»: πότε η παρουσία και μια κίνηση αποφυγής μπροστά από τον τερματοφύλακα συνιστά σαφή παρεμβολή στο παιχνίδι του αντιπάλου.

Η Λίβερπουλ ζητά εξηγήσεις για το ακυρωθέν γκολ του Φαν Ντάικ - Παράπονα προς την επιτροπή διαιτησίας


Κλείσιμο
Η υπόθεση, πέρα από την αγωνιστική της διάσταση, αναζωπυρώνει το διαρκές αίτημα για διαφάνεια και ομοιομορφία στις αποφάσεις του VAR, με τη Λίβερπουλ να αναμένει εξηγήσεις από την ηγεσία της διαιτησίας για το πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε και την τελική κρίση που στέρησε από τον φαν Ντάικ την ισοφάριση πριν το ματς πάρει οριστικά τον δρόμο της Σίτι.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 62χρονο που βίαζε και σκότωσε τη μητέρα του - «Την αγαπούσα» είπε στο δικαστήριο

Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του

Τασκένδη, Σεπτέμβριος 1955: Κομμουνιστές εναντίον κομμουνιστών (α΄ μέρος)

Thema Insights

Η Howden Hellas αρωγός στην πρωτοβουλία του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Η Howden Hellas είχε την τιμή να είναι Χρυσός Χορηγός στο fundraising δείπνο που διοργάνωσε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ενισχύοντας το σπουδαίο έργο του Μουσείου για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης