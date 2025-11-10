Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Ο Ρομάριο χώρισε με τη φοιτήτρια σύντροφό του και εθεάθη με μυστηριώδη ξανθιά
Ο Ρομάριο χώρισε με τη φοιτήτρια σύντροφό του και εθεάθη με μυστηριώδη ξανθιά
Στα 59 του χρόνια ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής συνεχίζει να απασχολεί με την προσωπική του ζωή
Στα νιάτα του, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, ήταν ντροπαλός με τις γυναίκες... Τώρα στα 59 όχι απλά δεν είναι ντροπαλός, αλλά τις αλλάζει σαν τα πουκάμισα.
Ο Ρομάριο, ο Βραζιλιάνος παλαίμαχος άσος, πατέρας έξι παιδιών (πέντε από τους δύο γάμους έκανε και άλλο ένα από μια περιστασιακή σχέση που είχε) είχε προκαλέσει ένα μικρό σοκ στα τέλη του 2024 όταν εμφανίστηκε μαζί με μια 21χρονη φοιτήτρια που ήταν το νέο του αμόρε.
Η Αλίσια Γκόμεζ τον είχε γνωρίσει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου (ο Ρομάριο ασχολείται με την πολιτική τα τελευταία χρόνια) και τον περασμένο Φεβρουάριο έκαναν τις πρώτες κοινέ δημόσιες εμφανίσεις τους με την νεαρή να κάνει το πάρτι των γενεθλίων της στη βίλα του Ρομάριο.
Ωστόσο, το ειδύλλιο έφτασε στο τέλος του με τα ΜΜΕ της Βραζιλίας να αποκαλύπτουν ότι ο Ρομάριο και η Αλίσια σταμάτησαν να ακολουθούν ο ένας τον άλλον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ δημοσιεύματα τον συνδέουν ήδη με άλλη γυναίκα, καθώς εθεάθη την Πέμπτη σε εκδήλωση στο Ρίο ντε Τζανέιρο με μια μυστηριώδη ξανθιά, με την οποία φέρεται να συζητούσε διακριτικά σε μια απομονωμένη γωνία.
Η μεγάλη διαφορά ηλικίας τους είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Κάποιοι θαυμαστές του Ρομάριο σχολίασαν ότι «η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός» και πως «η αγάπη δεν γνωρίζει ηλικία», ενώ άλλοι τον υπερασπίστηκαν λέγοντας: «Αφήστε τον Ρομάριο να είναι ευτυχισμένος. Μας χάρισε τόση χαρά με το ποδόσφαιρό του».
Έχει παραδεχθεί δημόσια ότι είναι εθισμένος στο σεξ, δηλώνοντας παλαιότερα ότι συνήθιζε να κάνει σεξ πριν από αγώνες γιατί τον βοηθούσε να νιώθει «πιο ήρεμος και ανάλαφρος στο γήπεδο». Σε συνέντευξή του το 2018 είχε συμβουλεύσει μάλιστα τον Γκάμπριελ Ζεσούς (τότε αγωνιζόταν στην Σίτι) να κάνει «πολύ σεξ» πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ το 2022 είχε δηλώσει πως «το σεξ ήταν πάντα φανταστικό» για εκείνον.
Πριν τη σχέση του με την Αλίσια, ο Ρομάριο ήταν με την influencer Μαρσέλ Σεολίν, ενώ ανάμεσα στις δύο αυτές σχέσεις, ο Ρομάριο φέρεται να είχε και μια σύντομη περιπέτεια με την 34χρονη καλλονή Μαρία Ζεουζιάνε Σάντος.
Ο Ρομάριο, ο Βραζιλιάνος παλαίμαχος άσος, πατέρας έξι παιδιών (πέντε από τους δύο γάμους έκανε και άλλο ένα από μια περιστασιακή σχέση που είχε) είχε προκαλέσει ένα μικρό σοκ στα τέλη του 2024 όταν εμφανίστηκε μαζί με μια 21χρονη φοιτήτρια που ήταν το νέο του αμόρε.
Η Αλίσια Γκόμεζ τον είχε γνωρίσει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου (ο Ρομάριο ασχολείται με την πολιτική τα τελευταία χρόνια) και τον περασμένο Φεβρουάριο έκαναν τις πρώτες κοινέ δημόσιες εμφανίσεις τους με την νεαρή να κάνει το πάρτι των γενεθλίων της στη βίλα του Ρομάριο.
Ωστόσο, το ειδύλλιο έφτασε στο τέλος του με τα ΜΜΕ της Βραζιλίας να αποκαλύπτουν ότι ο Ρομάριο και η Αλίσια σταμάτησαν να ακολουθούν ο ένας τον άλλον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ δημοσιεύματα τον συνδέουν ήδη με άλλη γυναίκα, καθώς εθεάθη την Πέμπτη σε εκδήλωση στο Ρίο ντε Τζανέιρο με μια μυστηριώδη ξανθιά, με την οποία φέρεται να συζητούσε διακριτικά σε μια απομονωμένη γωνία.
Η μεγάλη διαφορά ηλικίας τους είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Κάποιοι θαυμαστές του Ρομάριο σχολίασαν ότι «η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός» και πως «η αγάπη δεν γνωρίζει ηλικία», ενώ άλλοι τον υπερασπίστηκαν λέγοντας: «Αφήστε τον Ρομάριο να είναι ευτυχισμένος. Μας χάρισε τόση χαρά με το ποδόσφαιρό του».
Έχει παραδεχθεί δημόσια ότι είναι εθισμένος στο σεξ, δηλώνοντας παλαιότερα ότι συνήθιζε να κάνει σεξ πριν από αγώνες γιατί τον βοηθούσε να νιώθει «πιο ήρεμος και ανάλαφρος στο γήπεδο». Σε συνέντευξή του το 2018 είχε συμβουλεύσει μάλιστα τον Γκάμπριελ Ζεσούς (τότε αγωνιζόταν στην Σίτι) να κάνει «πολύ σεξ» πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ το 2022 είχε δηλώσει πως «το σεξ ήταν πάντα φανταστικό» για εκείνον.
Πριν τη σχέση του με την Αλίσια, ο Ρομάριο ήταν με την influencer Μαρσέλ Σεολίν, ενώ ανάμεσα στις δύο αυτές σχέσεις, ο Ρομάριο φέρεται να είχε και μια σύντομη περιπέτεια με την 34χρονη καλλονή Μαρία Ζεουζιάνε Σάντος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα