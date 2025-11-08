ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Καθυστερήσεις στον Κηφισό, σημειωτόν στο κέντρο λόγω των αγώνων του Μαραθωνίου

Ηρακλής - ΠΑΣ Γιάννινα: Ο Εραμούσπε βρήκε κινητό τηλέφωνο στον αγωνιστικό χώρο και το πέταξε εκτός - Βίντεο
SPORTS
Ροντρίγκο Εραμούσπε Ηρακλής ΠΑΣ Γιάννινα Super League 2 Κινητό

Ηρακλής - ΠΑΣ Γιάννινα: Ο Εραμούσπε βρήκε κινητό τηλέφωνο στον αγωνιστικό χώρο και το πέταξε εκτός - Βίντεο

Δεν πίστευε ότι βρήκε τηλέφωνο μέσα στο γήπεδο ο άσος του Ηρακλή

Ηρακλής - ΠΑΣ Γιάννινα: Ο Εραμούσπε βρήκε κινητό τηλέφωνο στον αγωνιστικό χώρο και το πέταξε εκτός - Βίντεο
Συμβαίνουν και αυτά στα γήπεδα της Super League 2. 

Στη Θεσσαλονίκης ο Ηρακλής φιλοξένησε τον ΠΑΣ Γιάννινα και επικράτησε 4-0. Στο 47' του αγώνα ο Αργεντινός αμυντικός του «Γηραιού» Ροντρίγκο Εραμούσπε κατευθύνθηκε προς την πλάγια γραμμή. 

Όχι δεν ήταν τραυματίας και έβγαινε για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες αλλά βρήκε στο χορτάρι ένα κινητό τηλέφωνο και έσπευσε να το... πετάξει εκτός! 

Το βλέμμα του ήταν γεμάτο απορία και πως να μην απορεί ο παίκτης. 



Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο - «Οι γονείς του δολοφόνου κουκουλώνουν ένα έγκλημα που έχει ήδη ομολογήσει», λέει η μητέρα της

Κίλι Σφακιανάκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» - Απών ο Νότης

«Με βασάνιζαν επτά φορές τη μέρα για 20 λεπτά»: Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τη φρίκη που έζησε δύο χρόνια στη Γάζα

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης