Ηρακλής - ΠΑΣ Γιάννινα: Ο Εραμούσπε βρήκε κινητό τηλέφωνο στον αγωνιστικό χώρο και το πέταξε εκτός - Βίντεο
Ηρακλής - ΠΑΣ Γιάννινα: Ο Εραμούσπε βρήκε κινητό τηλέφωνο στον αγωνιστικό χώρο και το πέταξε εκτός - Βίντεο
Δεν πίστευε ότι βρήκε τηλέφωνο μέσα στο γήπεδο ο άσος του Ηρακλή
Συμβαίνουν και αυτά στα γήπεδα της Super League 2.
Στη Θεσσαλονίκης ο Ηρακλής φιλοξένησε τον ΠΑΣ Γιάννινα και επικράτησε 4-0. Στο 47' του αγώνα ο Αργεντινός αμυντικός του «Γηραιού» Ροντρίγκο Εραμούσπε κατευθύνθηκε προς την πλάγια γραμμή.
Όχι δεν ήταν τραυματίας και έβγαινε για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες αλλά βρήκε στο χορτάρι ένα κινητό τηλέφωνο και έσπευσε να το... πετάξει εκτός!
Το βλέμμα του ήταν γεμάτο απορία και πως να μην απορεί ο παίκτης.
Ειδήσεις σήμερα:
Δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο - «Οι γονείς του δολοφόνου κουκουλώνουν ένα έγκλημα που έχει ήδη ομολογήσει», λέει η μητέρα της
Κίλι Σφακιανάκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» - Απών ο Νότης
«Με βασάνιζαν επτά φορές τη μέρα για 20 λεπτά»: Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τη φρίκη που έζησε δύο χρόνια στη Γάζα
Στη Θεσσαλονίκης ο Ηρακλής φιλοξένησε τον ΠΑΣ Γιάννινα και επικράτησε 4-0. Στο 47' του αγώνα ο Αργεντινός αμυντικός του «Γηραιού» Ροντρίγκο Εραμούσπε κατευθύνθηκε προς την πλάγια γραμμή.
Όχι δεν ήταν τραυματίας και έβγαινε για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες αλλά βρήκε στο χορτάρι ένα κινητό τηλέφωνο και έσπευσε να το... πετάξει εκτός!
Το βλέμμα του ήταν γεμάτο απορία και πως να μην απορεί ο παίκτης.
Ειδήσεις σήμερα:
Δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο - «Οι γονείς του δολοφόνου κουκουλώνουν ένα έγκλημα που έχει ήδη ομολογήσει», λέει η μητέρα της
Κίλι Σφακιανάκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» - Απών ο Νότης
«Με βασάνιζαν επτά φορές τη μέρα για 20 λεπτά»: Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τη φρίκη που έζησε δύο χρόνια στη Γάζα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα