Ο Μέσι στο America Business Forum: «Ο Θεός μου έκανε ένα δώρο, με επέλεξε» - Ο δήμαρχος του Μαϊάμι του έδωσε το κλειδί της πόλης
Ο Αργεντινός σταρ μίλησε για το θείο χάρισμα, τις θυσίες, το Μουντιάλ του Κατάρ και τη νέα του ζωή στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τιμήθηκε με το «κλειδί» της πόλης.
«Ο Θεός μου έκανε ένα δώρο, με επέλεξε». Λόγια-μεταξύ άλλων- του Λιονέλ Μέσι, κατά τη διάρκεια του America Business Forum που πραγματοποιήθηκε στο Μαϊάμι, όπου μοιράστηκε την άποψή του για την προέλευση του εξαιρετικού ποδοσφαιρικού του ταλέντου και τα σχέδιά του για το μέλλον.
Η εκδήλωση, στην οποία ήταν επίσης-ανάμεσα σε άλλους- ο Ντόναλντ Τραμπ, και ο Τζιάνι Ινφαντίνο, παρουσίασε τον Αργεντινό σταρ ως τον πιο αναγνωρισμένο καλεσμένο της, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η ιστοσελίδα της εφημερίδας «El espanol».
Ο δήμαρχος του Μαϊάμι, Φράνσις Σουάρες, παρέδωσε στον αρχηγό της εθνικής ομάδας της Αργεντινής το κλειδί της πόλης, μια τιμή που υπογραμμίζει την πολιτιστική και αθλητική επίδραση του κατοίκου του Ροσάριο στην αμερικανική μητρόπολη.
Στο επίκεντρο της ομιλίας του, ο Μέσι αναφέρθηκε σε ένα θεμελιώδες ερώτημα: αν οι πρωταθλητές γεννιούνται ή γίνονται: «Ο Θεός μου έκανε ένα δώρο, με επέλεξε», είπε ο διάσημος Αργεντινός, ωστόσο ο οκτώ φορές νικητής της «Χρυσής Μπάλας» έσπευσε να διευκρινίσει ότι το φυσικό ταλέντο είναι απλώς το σημείο εκκίνησης. Σύμφωνα με τον ίδιο, γνώριζε αυτή την ιδιαίτερη ικανότητα από νεαρή ηλικία, αλλά η πορεία προς την κορυφή απαιτούσε τεράστιες θυσίες και συνεχή προσπάθεια για να τελειοποιηθεί αυτό το θείο δώρο.
Ο Μέσι τόνισε ότι, παρόλο που πολλοί άνθρωποι στον κόσμο διαθέτουν εξαιρετικό φυσικό ταλέντο στον αθλητισμό, η επίτευξη επαγγελματικής καταξίωσης απαιτεί σημαντικές θυσίες που δεν είναι όλοι διατεθειμένοι να κάνουν.
Το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ 2022 αποτέλεσε μέρος της συζήτησης. Ο Λιονέλ Μέσι προσπάθησε να περιγράψει τα συναισθήματα που βίωσε μετά την κατάκτηση του τίτλου που είχε επιδιώξει σε όλη την καριέρα του, παραδεχόμενος τη δυσκολία να εκφράσει αυτή την εμπειρία με λόγια.
Ο σταρ συνέκρινε ακόμη και αυτά τα συναισθήματα με τη γέννηση των τριών γιων του, του Τιάγκο, του Ματέο και του Τσίρο:
«Κατά κάποιο τρόπο, αν και όχι ακριβώς το ίδιο, είχα το ίδιο συναίσθημα όπως όταν γεννήθηκαν τα παιδιά μου. ένα συναίσθημα που μόνο κάποιος που το βιώνει μπορεί πραγματικά να εξηγήσει. Είναι τόσο απέραντο που οι λέξεις είναι λίγες».
Ο Αργεντινός διεθνής επιθετικός της Ίντερ Μαϊάμι αποκάλυψε το αυξανόμενο ενδιαφέρον του για τον επιχειρηματικό κόσμο, γνωρίζοντας ότι η αθλητική του καριέρα έχει ημερομηνία λήξης.
«Πάντα ήμουν 100% αφοσιωμένος στο ποδόσφαιρο, αλλά ξέρω ότι έρχεται κάτι άλλο, ένας άλλος κόσμος, και σιγά σιγά ασχολούμαι», ομολόγησε.
Έχει ήδη επενδύσεις σε διάφορες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου του στην ίδια την Ίντερ Μαϊάμι, σε μια αλυσίδα ξενοδοχείων και σε μια μάρκα ποτών.
Σχετικά με την εμπειρία του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μέσι εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη ζωή στο Μαϊάμι:
