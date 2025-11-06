Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Νέος προπονητής της Τζένοα ο Ντανιέλε Ντε Ρόσι
Ο 41χρονος τεχνικός υπέγραψε μέχρι το τέλος της σεζόν με προοπτική αυτόματης ανανέωσης σε περίπτωση παραμονής
Η Τζένοα ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψη του Ντανιέλε Ντε Ρόσι στην τεχνική της ηγεσία, επιβεβαιώνοντας τις φήμες των τελευταίων ημερών. Ο 41χρονος Ιταλός υπέγραψε συμβόλαιο έως τις 30 Ιουνίου, με ετήσιες απολαβές 900.000 ευρώ καθαρά και ρήτρα αυτόματης ανανέωσης σε περίπτωση που ο σύλλογος εξασφαλίσει την παραμονή του στη Serie A.
Ο Ντε Ρόσι, που έφτασε στη Γένοβα το βράδυ της Τετάρτης, γνώρισε ήδη τους ποδοσφαιριστές και θα καθοδηγήσει το πρώτο του προπονητικό πρόγραμμα το απόγευμα στο αθλητικό κέντρο «Σινιορίνι». Η επίσημη παρουσίασή του θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 14:00 στη «Villa Rostan», παρουσία του chief of football της ομάδας, Ντιέγκο Λόπες, και στο πλαίσιο της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου πριν τον αγώνα.
Σε ανακοίνωσή της, η Τζένοα ευχαρίστησε τους υπηρεσιακούς προπονητές Ρομπέρτο Μουργκίτα και Ντομένικο Κρισίτο για την προσφορά και την αφοσίωσή τους στα χρώματα του συλλόγου, δίνοντας παράλληλα θερμό καλωσόρισμα στον νέο τεχνικό και το επιτελείο του.
Ο Ντε Ρόσι επιστρέφει στους πάγκους περίπου έναν χρόνο μετά την αποχώρησή του από τη Ρόμα, έτοιμος να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, με στόχο να οδηγήσει την Τζένοα σε μια ήρεμη και σταθερή πορεία στο πρωτάθλημα.
📝 Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini.— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 6, 2025
La presentazione ai media con Diego… pic.twitter.com/eZ5qgagE1P
