Νέος προπονητής της Τζένοα ο Ντανιέλε Ντε Ρόσι
SPORTS
Τζένοα Ντανιέλε Ντε Ρόσι

Νέος προπονητής της Τζένοα ο Ντανιέλε Ντε Ρόσι

Ο 41χρονος τεχνικός υπέγραψε μέχρι το τέλος της σεζόν με προοπτική αυτόματης ανανέωσης σε περίπτωση παραμονής

Νέος προπονητής της Τζένοα ο Ντανιέλε Ντε Ρόσι
2 ΣΧΟΛΙΑ
Η Τζένοα ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψη του Ντανιέλε Ντε Ρόσι στην τεχνική της ηγεσία, επιβεβαιώνοντας τις φήμες των τελευταίων ημερών. Ο 41χρονος Ιταλός υπέγραψε συμβόλαιο έως τις 30 Ιουνίου, με ετήσιες απολαβές 900.000 ευρώ καθαρά και ρήτρα αυτόματης ανανέωσης σε περίπτωση που ο σύλλογος εξασφαλίσει την παραμονή του στη Serie A.

Ο Ντε Ρόσι, που έφτασε στη Γένοβα το βράδυ της Τετάρτης, γνώρισε ήδη τους ποδοσφαιριστές και θα καθοδηγήσει το πρώτο του προπονητικό πρόγραμμα το απόγευμα στο αθλητικό κέντρο «Σινιορίνι». Η επίσημη παρουσίασή του θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 14:00 στη «Villa Rostan», παρουσία του chief of football της ομάδας, Ντιέγκο Λόπες, και στο πλαίσιο της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου πριν τον αγώνα.

Σε ανακοίνωσή της, η Τζένοα ευχαρίστησε τους υπηρεσιακούς προπονητές Ρομπέρτο Μουργκίτα και Ντομένικο Κρισίτο για την προσφορά και την αφοσίωσή τους στα χρώματα του συλλόγου, δίνοντας παράλληλα θερμό καλωσόρισμα στον νέο τεχνικό και το επιτελείο του.

Ο Ντε Ρόσι επιστρέφει στους πάγκους περίπου έναν χρόνο μετά την αποχώρησή του από τη Ρόμα, έτοιμος να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, με στόχο να οδηγήσει την Τζένοα σε μια ήρεμη και σταθερή πορεία στο πρωτάθλημα.



Ειδήσεις σήμερα:

Απίστευτος καβγάς Χρήστου Γιαννούλη-Πέτρου Παππά: Είσαι σαλτιμπάγκος - Εσείς παρακαλάτε στα 4 τον Τσίπρα να σας πάρει στο κόμμα

Αναβρασμός στη Γαλλία για το σκάνδαλο με τις παιδικές κούκλες του σεξ - Μετά το μπλόκο στη Shein, ζητά κυρώσεις από την ΕΕ

Τα μυστικά του Οικόπεδου 2 στο Ιόνιο - Η σημασία της συμφωνίας ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy για φυσικό αέριο
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το νέο μήνυμα του παραολυμπιονίκη Στέλιου Μαλακόπουλου και της Continental για την οδική ασφάλεια

Το νέο μήνυμα του παραολυμπιονίκη Στέλιου Μαλακόπουλου και της Continental για την οδική ασφάλεια

Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης