Βίντεο: Ο elite διαιτητής Ντάνι Μάκελι έσπρωξε αμυντικό της Άλκμααρ για να τον... ηρεμήσει
Ο Ολλανδός διαιτητής έχασε την υπομονή του με τον Βάουτερ Χος της Άλκμααρ, ο οποίος είναι από τους πιο σκληρούς ποδοσφαιριστές της Eredivisie και πριν την εκτέλεση κόρνερ είχε πάρει αγκαλιά τον αντίπαλο του
Ο Ντάνι Μάκελι θεωρείται μία από τις κορυφαίες σφυρίχτρες της Ευρώπης και η UEFA συχνά τον εμπιστεύεται στα μεγάλα ντέρμπι.
Ωστόσο, ακόμη και οι κορυφαίοι έχουν τις κακές στιγμές τους και δεν αναφερόμαστε σε κάποια λανθασμένη υπόδειξη του, αλλά στη συμπεριφορά του. Κι αν υπήρχε VAR για τους διαιτητές, θα είχε δεχθεί σίγουρα κίτρινη κάρτα και θα κινδύνευε ακόμη και με αποβολή!
Ο έμπειρος διαιτητής ήταν ο άρχοντας του αγώνα Σπάρτα Ρότερνταμ - Άλκμααρ για την 11η αγωνιστική της Eredivisie με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν το προβάδισμα στο 69' με τον Σμιτ (ο πιτσιρικάς βρίσκεται ήδη στο στόχαστρο των μεγάλων ευρωπαϊκών κλαμπ) και τους γηπεδούχους στα τελευταία λεπτά να πιέζουν για την ισοφάριση.
Στο 79' η Σπάρτα κέρδισε κόρνερ, αλλά πριν την εκτέλεση του οι παίκτες των δύο ομάδων έμοιαζαν να... παλεύουν με τον Μάκελι να τους προειδοποιεί διακόπτοντας το παιχνίδι. Πριν σφυρίξει για την εκτέλεση, είδε και πάλι να... αγκαλιάζονται, κάνοντας νέες παρατηρήσεις, τις οποίες αγνόησε ο αμυντικός των φιλοξενούμενων Βάουτερ Χος.
Ο τελευταίος αν και μόλις 21 ετών έχει αποκτήσει τη φήμη του... σκληρού, με τον Μάκελι βλέποντας τον να συνεχίζει να αγκαλιάζει τον αντίπαλο του να πηγαίνει κοντά του, να του μιλά σε έντονο ύφος και να τον σπρώχνει με τα δύο του χέρια προς τα πίσω! Ο Χος τα έχασε, προς στιγμήν, οι συμπαίκτες του έτρεξαν να τον υπερασπιστούν, αλλά το περιστατικό ολοκληρώθηκε εκεί, με την Άλκμααρ να παίρνει τελικά τη νίκη.
