Serie A: Ο Πάβλοβιτς έστειλε τη Μίλαν στο -1 από την κορυφή, 1-0 τη Ρόμα - Δείτε το γκολ
Μετά από δύο σερί ισοπαλίες, οι «ροσονέρι» του Μαξ Αλέγκρι επέστρεψαν στα «τρίποντα» και σε απόσταση... αναπνοής πλέον από την πρωτοπόρο Νάπολι
Το γκολ του 24χρονου κεντρικού αμυντικού, Στραχίνια Πάβλοβιτς, έκανε τη διαφορά στο μεγάλο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Serie A, χαρίζοντας στη Μίλαν τη μεγάλη νίκη με 1-0 επί της Ρόμα στο Σαν Σίρο.
Για τους «Ρωμαίους» του Τζανπιέρο Γκασπερίνι, που ακόμη δεν έχουν ισοπαλία στο πρωτάθλημα, η αποψινή ήταν η 3η εφετινή τους ήττα. Έχασαν την ευκαιρία να «πιάσουν» ή, και να προσπεράσουν τους πρωταθλητές, ωστόσο, παραμένουν στο -1 από την κορυφή και πάντα μέσα στο παιχνίδι του τίτλου.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ της 10ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A:
Ουντινέζε-Αταλάντα 1-0 (40' Ζανιόλο)
Νάπολι-Κόμο 0-0
Κρεμονέζε-Γιουβέντους 1-2 (83΄ Βάρντι - 2΄ Kόστιτς, 68΄ Καμπιάσο)
Βερόνα-Ίντερ 1-2 (40' Τζιοβάνε-16' Ζιελίνσκι, Φρέζε αυογκόλ 90+4)
Φιορεντίνα-Λέτσε 0-1 (23' Μπερίσα)
Τορίνο-Πίζα 2-2 (42' Σιμεόνε, 45'+ Ανταμς-13', 29' πεν. Μορέο)
Πάρμα-Μπολόνια 1-3 (1' Μπερναμπέ-17', 68' Κάστρο, 90'+ Μιράντα)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Νάπολι 22
Ίντερ 21
Μίλαν 21
Ρόμα 21
Γιουβέντους 18
Μπολόνια 18
Κόμο 17
Ουντινέζε 15
Κρεμονέζε 14
Αταλάντα 13
Σασουόλο 13 -9αγ.
Τορίνο 13
Λάτσιο 12 -9αγ.
Κάλιαρι 9 -9αγ.
Λέτσε 9
Πάρμα 7
Πίζα 6
Βερόνα 5
Φιορεντίνα 4
Τζένοα 3 -9αγ.
