Τένις: Χωρίς ελληνική συμμετοχή συνεχίζεται το τουρνουά της Αθήνας - Αποκλείστηκε ο Σακελλαρίδης

Χωρίς ελληνική παρουσία θα συνεχιστεί το τουρνουά τένις Hellenic Championship ATP 250, που φιλοξενείται στο Telekom Center Athens του ΟΑΚΑ.



Στο ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία του κυρίως ταμπλό, ο Στέφανος Σακελλαρίδης έδωσε μάχη απέναντι στον Πορτογάλο Νούνο Μπόρτζες (Νο 46 στον κόσμο), αλλά έχασε το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ (7-4) και τελικά γνώρισε την ήττα με 7-6, 6-3, μετά από έναν αγώνα διάρκειας μίας ώρας και 22 λεπτών.



Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές του αγώνα



Μετά την απόσυρση του τραυματία Στέφανου Τσιτσιπά και τον αποκλεισμό του Παύλου Τσιτσιπά στα προκριματικά, ο 21χρονος Σακελλαρίδης ήταν η μόνη ελληνική συμμετοχή στο τουρνουά της Αθήνας.



Θυμίζουμε την Δευτέρα θα παίξει ο Σταν Βαβρίνκα και την Τρίτη ο Νόβακ Τζόκοβιτς.





