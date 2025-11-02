Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Τένις: Χωρίς ελληνική συμμετοχή συνεχίζεται το τουρνουά της Αθήνας - Αποκλείστηκε ο Σακελλαρίδης
Ο Στέφανος Σακελλαρίδης δεν τα κατάφερε κόντρα στον Νούνο Μπόρτζες
Χωρίς ελληνική παρουσία θα συνεχιστεί το τουρνουά τένις Hellenic Championship ATP 250, που φιλοξενείται στο Telekom Center Athens του ΟΑΚΑ.
Στο ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία του κυρίως ταμπλό, ο Στέφανος Σακελλαρίδης έδωσε μάχη απέναντι στον Πορτογάλο Νούνο Μπόρτζες (Νο 46 στον κόσμο), αλλά έχασε το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ (7-4) και τελικά γνώρισε την ήττα με 7-6, 6-3, μετά από έναν αγώνα διάρκειας μίας ώρας και 22 λεπτών.
Μετά την απόσυρση του τραυματία Στέφανου Τσιτσιπά και τον αποκλεισμό του Παύλου Τσιτσιπά στα προκριματικά, ο 21χρονος Σακελλαρίδης ήταν η μόνη ελληνική συμμετοχή στο τουρνουά της Αθήνας.
Θυμίζουμε την Δευτέρα θα παίξει ο Σταν Βαβρίνκα και την Τρίτη ο Νόβακ Τζόκοβιτς.
