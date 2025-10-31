Μπαρτζώκας: «Πρέπει να ηρεμήσουμε, κάναμε λάθη που μπορούν να σε τρελάνουν»
SPORTS
Ολυμπιακός Χάποελ Τελ Αβιβ Euroleague Γιώργος Μπαρτζώκας

Μπαρτζώκας: «Πρέπει να ηρεμήσουμε, κάναμε λάθη που μπορούν να σε τρελάνουν»

Όσα δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός μετά την νίκη της ομάδας του κόντρα στη Χάποελ

Μπαρτζώκας: «Πρέπει να ηρεμήσουμε, κάναμε λάθη που μπορούν να σε τρελάνουν»
8 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ολυμπιακός επιβίωσε σε ματς θρίλερ απέναντι στην Χάποελ, την οποία νίκησε με 62-58. 

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το ματς στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του κράτησε πολύ χαμηλά την καλύτερη επίθεση στη διοργάνωση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν αλλάξαμε τίποτα στην τακτική στο ημίχρονο, είπαμε στους παίκτες να ηρεμήσουν. Έχουμε όλη τη σεζόν μπροστά μας. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτή η πίεση, πρέπει να έχουμε υπομονή, να επιστρέψουμε στα βασικά μας και στην άμυνά μας

Κρατήσαμε την καλύτερη επίθεση στους 58 πόντους. Κάναμε πολλά λάθη, που μπορούν να σε τρελάνουν. Είχαμε πολλή πίεση και πρέπει να ηρεμήσουμε

Αυτό που μετράει είναι η νίκη είτε σκοράρεις πολύ είτε λίγο. Κάθε νίκη είναι που εκτιμούμε πολύ, ιδιαίτερα όταν είναι απέναντι στην πρωτοπόρο».
 

Ειδήσεις σήμερα:

Τύμπανα πολέμου στην Καραϊβική - Όπλα από τον Πούτιν ζήτησε ο Μαδούρο, «δεν θα χτυπήσω στόχους στη Βενεζουέλα» λέει ο Τραμπ

Πώς συνέβη η τραγωδία με τη 10χρονη στο σχολείο του Ασπρόπυργου - Είδα ένα παιδάκι κάτω, έκλαιγαν, λέει αυτόπτης μάρτυρας

Μου έριξαν ουσίες και με φωτογράφησαν με το γυμνό μοντέλο: Ο πρώην σύζυγος της Στεφανί του Μονακό αποκαλύπτει το «στημένο» σκάνδαλο
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης