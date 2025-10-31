Μπαρτζώκας: «Πρέπει να ηρεμήσουμε, κάναμε λάθη που μπορούν να σε τρελάνουν»
Όσα δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός μετά την νίκη της ομάδας του κόντρα στη Χάποελ
Ο Ολυμπιακός επιβίωσε σε ματς θρίλερ απέναντι στην Χάποελ, την οποία νίκησε με 62-58.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το ματς στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του κράτησε πολύ χαμηλά την καλύτερη επίθεση στη διοργάνωση.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Δεν αλλάξαμε τίποτα στην τακτική στο ημίχρονο, είπαμε στους παίκτες να ηρεμήσουν. Έχουμε όλη τη σεζόν μπροστά μας. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτή η πίεση, πρέπει να έχουμε υπομονή, να επιστρέψουμε στα βασικά μας και στην άμυνά μας
Κρατήσαμε την καλύτερη επίθεση στους 58 πόντους. Κάναμε πολλά λάθη, που μπορούν να σε τρελάνουν. Είχαμε πολλή πίεση και πρέπει να ηρεμήσουμε
Αυτό που μετράει είναι η νίκη είτε σκοράρεις πολύ είτε λίγο. Κάθε νίκη είναι που εκτιμούμε πολύ, ιδιαίτερα όταν είναι απέναντι στην πρωτοπόρο».
