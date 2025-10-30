Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Η Ατλέτικο τιμά τον θρύλο Γκριεζμάν: Ειδική φανέλα για το ιστορικό ρεκόρ των 200 γκολ! - Βίντεο
Η Ατλέτικο τιμά τον θρύλο Γκριεζμάν: Ειδική φανέλα για το ιστορικό ρεκόρ των 200 γκολ! - Βίντεο
Ο Αντουάν Γκριεζμάν, ζωντανός θρύλος των «ροχιμπλάνκος», γιόρτασε τα 200 γκολ με ειδική συλλεκτική εμφάνιση - Ο εμβληματικός αριθμός «7» φτιαγμένος από εικόνες των επιτευγμάτων του
Η Ατλέτικο Μαδρίτης απέδειξε για άλλη μια φορά ότι γνωρίζει πώς να τιμά τους θρύλους της, παρουσιάζοντας μια ειδική συλλεκτική εμφάνιση για τον Αντουάν Γκριεζμάν, ο οποίος πριν από λίγες εβδομάδες έσπασε το φράγμα των 200 γκολ με τη φανέλα του συλλόγου.
Ο Γάλλος επιθετικός, ο οποίος θεωρείται πλέον «ζωντανή» ιστορία για τους «Κολτσονέρος», έφτασε στο εντυπωσιακό αυτό επίτευγμα με το γκολ που σημείωσε απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης για το Champions League, στις 30 Σεπτεμβρίου.
Η συλλεκτική φανέλα
Για να γιορτάσει το μοναδικό αυτό ρεκόρ, ο σύλλογος παρουσίασε ένα ειδικό σχέδιο για την πρώτη και τη δεύτερη εμφάνιση. Το κεντρικό στοιχείο είναι ο εμβληματικός αριθμός «7» του παίκτη, ο οποίος είναι σχηματισμένος από ένα κολάζ με τις πιο αντιπροσωπευτικές στιγμές και τα επιτεύγματά του με τα χρώματα της Ατλέτικο.
Αρχικά, ο σύλλογος είχε κυκλοφορήσει μια περιορισμένης έκδοσης κολεξιόν που περιλάμβανε φούτερ, κοντομάνικο μπλουζάκι και κασκόλ, όλα αφιερωμένα στον παίκτη. Τώρα, οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν και τις νέες επετειακές φανέλες από τα επίσημα καταστήματα του συλλόγου.
Το βίντεο και η ατάκα του Χιμένες
Η Ατλέτικο δημοσίευσε μάλιστα και ένα βίντεο, στο οποίο ο ίδιος ο Γκριεζμάν αποκαλύπτει τις πανέμορφες φανέλες. Εκεί, πρωταγωνιστεί και ο συμπαίκτης του, Χοσέ Μαρία Χιμένες, ο οποίος εμφανίζεται και απευθύνει χαριτολογώντας στον Γάλλο την ερώτηση: «Αν την αγοράσω, θα μου την υπογράψεις;» για να λάβει την άμεση και φυσικά θετική απάντηση από τον «Πρίγκιπα»: «Φυσικά!».
ICONIC 🎨— Atlético de Madrid (@atletienglish) October 30, 2025
200 Grizi goals deserve a special design ❤️🔥 You can now get this work of art in our official stores in Madrid and online! 🤩
🔗 https://t.co/qtHxXBRGMF pic.twitter.com/Yy3aECvHAz
