Αντετοκούνμπο για τις φήμες μεταγραφής στους Νικς: Δεν το θυμάμαι αυτό, τώρα εκπροσωπώ τους Μπακς
«Προσπαθώ να μένω μακριά από όλες τις φήμες. Δεν με απασχολούν» δήλωσε ο Έλληνας σούπερ σταρ
Οι Μιλγουόκι Μπακς κατάφεραν να επιστρέψουν στις νίκες, έχοντας επικρατήσει με 121-111 των Νιου Γιορκ Νικς. Η συγκεκριμένη ομάδα έχει φυσικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν σκεφτεί κανείς τις φήμες του καλοκαιριού που πέρασε όπου την ανέφεραν ως πιθανό προορισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Ο Greek Freak, μετά το τέλος της αναμέτρησης, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε αυτά τα δημοσιεύματα, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτή τη στιγμή παίζει με τη φανέλα των Μπακς.
«Δεν τα θυμάμαι αυτό. Τώρα είμαι εδώ εκπροσωπώντας την ομάδα μου, αυτό είναι. Νικήσαμε τους Νικς. Οπότε, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τώρα ότι έχουμε ένα παιχνίδι σε δύο μέρες κόντρα στους Γουόριορς, να προσπαθήσουμε να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να κάνουμε δύο νίκες στη σειρά. Δεν είχα διαβάσει αυτό το άρθρο. Προσπαθώ να μένω μακριά από όλες τις φήμες. Δεν με απασχολούν. Θα προσπαθήσω να βοηθήσω την ομάδα μου να πάρει νίκες».
