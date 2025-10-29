Αντετοκούνμπο για τις φήμες μεταγραφής στους Νικς: Δεν το θυμάμαι αυτό, τώρα εκπροσωπώ τους Μπακς
SPORTS
Γιάννης Αντετοκούνμπο Μιλγουόκι Μπακς Νιου Γιορκ Νικς

Αντετοκούνμπο για τις φήμες μεταγραφής στους Νικς: Δεν το θυμάμαι αυτό, τώρα εκπροσωπώ τους Μπακς

«Προσπαθώ να μένω μακριά από όλες τις φήμες. Δεν με απασχολούν» δήλωσε ο Έλληνας σούπερ σταρ

Αντετοκούνμπο για τις φήμες μεταγραφής στους Νικς: Δεν το θυμάμαι αυτό, τώρα εκπροσωπώ τους Μπακς
Οι Μιλγουόκι Μπακς κατάφεραν να επιστρέψουν στις νίκες, έχοντας επικρατήσει με 121-111 των Νιου Γιορκ Νικς. Η συγκεκριμένη ομάδα έχει φυσικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν σκεφτεί κανείς τις φήμες του καλοκαιριού που πέρασε όπου την ανέφεραν ως πιθανό προορισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak, μετά το τέλος της αναμέτρησης, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε αυτά τα δημοσιεύματα, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτή τη στιγμή παίζει με τη φανέλα των Μπακς.

«Δεν τα θυμάμαι αυτό. Τώρα είμαι εδώ εκπροσωπώντας την ομάδα μου, αυτό είναι. Νικήσαμε τους Νικς. Οπότε, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τώρα ότι έχουμε ένα παιχνίδι σε δύο μέρες κόντρα στους Γουόριορς, να προσπαθήσουμε να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να κάνουμε δύο νίκες στη σειρά. Δεν είχα διαβάσει αυτό το άρθρο. Προσπαθώ να μένω μακριά από όλες τις φήμες. Δεν με απασχολούν. Θα προσπαθήσω να βοηθήσω την ομάδα μου να πάρει νίκες».

Giannis Antetokounmpo Postgame Press Conference | 10.28.25

Πηγή: gazzetta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Άνω-κάτω στην Κεντροαριστερά: Τι να τον κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης;

Το plan B Ερντογάν μετά το ναυάγιο με τα F-35 - Γιατί τα Eurofighter δεν δίνουν πλεονέκτημα στην Τουρκία

Λατινοπούλου: Να απολυθούν τα «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί που λένε να καταργηθούν οι εθνικές εορτές

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.

Μια υπόσχεση που αξίζει να δοκιμάσεις

Η σειρά Nature’s Promise της ΑΒ Βασιλόπουλος είναι κάτι περισσότερο από μια σειρά προϊόντων. Είναι μια υπόσχεση για ποιότητα, μια δέσμευση για υγεία, ένας δρόμος προς έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής αλλά και «Προϊόν της Χρονιάς» 2025.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης