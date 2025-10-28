Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου 4-1: Μετά την 4αρα έμεινε «ζωντανός» για την πρόκριση στα νοκ άουτ

Στο 2ο μέρος ο Παναιτωλικός έβγαλε φάσεις και έβαλε και 3ο γκολ. Στο 61ο λεπτό και μετά την ευκαιρία του Ενκολόλο στο 52' ο Αγκίρε με πολύ καλό τελείωμα και σουτ έκανε το σκορερ 3-1.Ο Σμυρλής κουβάλησε τη μπάλα και την κατάλληλη στιγμή την έδωσε στον σκόρερ της φάσης αυτής.Στο 64' ο Αγαπάκης είχε χαμένο τετ α τετ και μετά ο Μανρίκε είχε δοκάρι σε σουτ του ενώ η Ελλάδα Σύρου είχε δοκάρι στο 77' από το σουτ του Νάτσου.Στο 84' ο Ενκολόλο είχε ένα πλασέ που πέρασε πολύ λίγο εκτός και στο 86' ήρθε το 4-1 από την κεφαλιά του Αγκίρε έπειτα από τη σέντρα του Μπουχαλάκη. Στο 88' ο Βερνάρδος είχε προσπάθεια δίχως αντίκρισμα για τους φιλοξενούμενους.Ζίβκοβιτς, Σμυρλής, Μπελεβώνης, Αγκίρε, Ματσάν (80' λ.τρ. Γκαρθία), Τσούρα (46' Ενκολόλο), Αγαπάκης, Κόγιτς (46' Μπουχαλάκης), Στάγιτς, Αποστολόπουλος (31' λ.τρ. Μανρίκε) και Νικολάου (41' λ.τρ. Μιγκέλ Λουίς).Κοντογιάννης, Ζαφείρης (46' Προβυδάκης), Γκέζος (75' Βερνάρδος), Γώγος, Χνάρης, Τσιαντούλας, Τριμμάτης (46' Νάτσος), Μπάμπης, Μουντρίχας (59' Καλός), Ντέβιντ Σίλβα (46' Κόλα) και Γιάκος.