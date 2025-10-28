La Liga: Έβγαλε αντίδραση η Αλέτικο, 2-0 τη Μπέτις και έπιασε τετράδα - Δείτε τα γκολ

Τα γκολ που χάρισαν το σημαντικό τρίποντο στο σύνολο του Ντιέγκο Σιμεόνε σημειώθηκαν στο πρώτο μέρος από τους Χουλιάν Άλβαρες και Μπαένα