Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
La Liga: Έβγαλε αντίδραση η Αλέτικο, 2-0 τη Μπέτις και έπιασε τετράδα - Δείτε τα γκολ
La Liga: Έβγαλε αντίδραση η Αλέτικο, 2-0 τη Μπέτις και έπιασε τετράδα - Δείτε τα γκολ
Τα γκολ που χάρισαν το σημαντικό τρίποντο στο σύνολο του Ντιέγκο Σιμεόνε σημειώθηκαν στο πρώτο μέρος από τους Χουλιάν Άλβαρες και Μπαένα
Η Ατλέτικο Μαδρίτης έβγαλε αντίδραση μετά την τεσσάρα από την Άρσεναλ, πέρασε νικηφόρα από την Ανδαλουσία, καθώς επικράτησε 2-0 της Μπέτις. Η ομάδα του Σιμεόνε έμεινε ένατο σερί ματς αήττητη στη LaLiga και βρέθηκε στην 4η θέση.
Στον αντίποδα, οι γηπεδούχοι έχασαν για πρώτη φορά από τα τέλη Αυγούστου κι έμειναν στην 6η θέση της LaLiga. Eνα εξαιρετικό πρώτο 45λεπτο ήταν αρκετό για τους Μαδριλένους να επιβάλουν το ρυθμό τους και να σφραγίσουν ένα πολύτιμο τρίποντο. Μόλις στο 3ο λεπτό ο Σιμεόνε άνοιξε το σκορ και στις καθυστερήσεις του α' μέρους ο Μπαένα από ασίστ του Αλβαρες πέτυχε το 2-0. Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι ρίσκαραν, πήραν μέτρα, είχαν δοκάρι με τον Εζαλζουλί, ενώ στη συνέχεια οι προσπάθειες του Μαροκινού και του ΛοΣέλσο πέρασαν ανεκμετάλλευτες χάρη στις επεμβάσεις του Ομπλακ.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής της La Liga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Σοσιεδάδ-Σεβίλη 2-1
Τζιρόνα-Οβιέδο 3-3
Εσπανιόλ-Ελτσε 1-0
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Χετάφε 0-1
Βαλένθια-Βιγιαρεάλ 0-2
Μαγιόρκα-Λεβάντε 1-1
Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 2-1
Οσασούνα-Θέλτα 2-3
Στον αντίποδα, οι γηπεδούχοι έχασαν για πρώτη φορά από τα τέλη Αυγούστου κι έμειναν στην 6η θέση της LaLiga. Eνα εξαιρετικό πρώτο 45λεπτο ήταν αρκετό για τους Μαδριλένους να επιβάλουν το ρυθμό τους και να σφραγίσουν ένα πολύτιμο τρίποντο. Μόλις στο 3ο λεπτό ο Σιμεόνε άνοιξε το σκορ και στις καθυστερήσεις του α' μέρους ο Μπαένα από ασίστ του Αλβαρες πέτυχε το 2-0. Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι ρίσκαραν, πήραν μέτρα, είχαν δοκάρι με τον Εζαλζουλί, ενώ στη συνέχεια οι προσπάθειες του Μαροκινού και του ΛοΣέλσο πέρασαν ανεκμετάλλευτες χάρη στις επεμβάσεις του Ομπλακ.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής της La Liga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Σοσιεδάδ-Σεβίλη 2-1
Τζιρόνα-Οβιέδο 3-3
Εσπανιόλ-Ελτσε 1-0
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Χετάφε 0-1
Βαλένθια-Βιγιαρεάλ 0-2
Μαγιόρκα-Λεβάντε 1-1
Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 2-1
Οσασούνα-Θέλτα 2-3
Ράγιο Βαγεκάνο-Αλαβές 1-0
Μπέτις-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 27
Μπαρτσελόνα 22
Βιγιαρεάλ 20
Ατλέτικο Μαδρίτης 19
Εσπανιόλ 18
Μπέτις 16
Έλτσε 14
Αθλέτικ Μπιλμπάο 14
Ράγιο Βαγεκάνο 14
Χετάφε 14
Σεβίλλη 13
Αλαβές 12
Θέλτα 10
Οσασούνα 10
Ρεάλ Σοσιεδάδ 9
Βαλένθια 9
Λεβάντε 9
Μαγιόρκα 9
Οβιέδο 7
Τζιρόνα 7
Ειδήσεις σήμερα:
Πρεμιέρα για τα ελληνικά drones και αντι-drones στην παρέλαση 28ης Οκτωβρίου
Ο 23χρονος πλησίασε στο ένα μέτρο, σήκωσε το όπλο και σκότωσε τον 52χρονο χωρίς να πει λέξη - Πώς και γιατί έγινε το φονικό στο γλέντι στον Κίσσαμο
Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων θα δωρίσει το 95% της αμύθητης περιουσίας του για φιλανθρωπικούς σκοπούς - Αφήνουν στους απογόνους τους $550 εκατ.
Μπέτις-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 27
Μπαρτσελόνα 22
Βιγιαρεάλ 20
Ατλέτικο Μαδρίτης 19
Εσπανιόλ 18
Μπέτις 16
Έλτσε 14
Αθλέτικ Μπιλμπάο 14
Ράγιο Βαγεκάνο 14
Χετάφε 14
Σεβίλλη 13
Αλαβές 12
Θέλτα 10
Οσασούνα 10
Ρεάλ Σοσιεδάδ 9
Βαλένθια 9
Λεβάντε 9
Μαγιόρκα 9
Οβιέδο 7
Τζιρόνα 7
Ειδήσεις σήμερα:
Πρεμιέρα για τα ελληνικά drones και αντι-drones στην παρέλαση 28ης Οκτωβρίου
Ο 23χρονος πλησίασε στο ένα μέτρο, σήκωσε το όπλο και σκότωσε τον 52χρονο χωρίς να πει λέξη - Πώς και γιατί έγινε το φονικό στο γλέντι στον Κίσσαμο
Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων θα δωρίσει το 95% της αμύθητης περιουσίας του για φιλανθρωπικούς σκοπούς - Αφήνουν στους απογόνους τους $550 εκατ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα