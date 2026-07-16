Αγραβάνης στο Protothema Sports: Κάποιοι Έλληνες παίκτες πληρώνονται υπεραξία και δυσκολεύονται με Ρουμανία και Πορτογαλία
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Δημήτρης Αγραβάνης Protothema Sports Basket League Εκπομπή

Αγραβάνης στο Protothema Sports: Κάποιοι Έλληνες παίκτες πληρώνονται υπεραξία και δυσκολεύονται με Ρουμανία και Πορτογαλία

Ο 32χρονος άσος μίλησε στην εκπομπή του protothema.gr για την κατάσταση στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και για... μπιτς βόλεϊ και Μουντιάλ

Αγραβάνης στο Protothema Sports: Κάποιοι Έλληνες παίκτες πληρώνονται υπεραξία και δυσκολεύονται με Ρουμανία και Πορτογαλία
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Ένα από τα πρόσωπα που ξεχώριζε κανείς εύκολα κατά τη διάρκεια των τελικών του Marathon Masters, του τρίτου τουρνουά του Πανελληνίου πρωταθλήματος μπίτς βόλεϊ που φιλοξενήθηκε στο Karavi Club στον Σχοινιά ήταν και ο Δημήτρης Αγραβάνης.

Ο πάουερ φόργουορντ ο οποίος την τελευταία τριετία αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Κίνας, μίλησε στο Protothema Sports για το μέλλον του, για τις τεράστιες αλλαγές που συμβαίνουν στο ελληνικό πρωτάθλημα με ατάκες που θα... συζητηθούν, αλλά και για το μπιτς βόλεϊ και το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου.

«Η συγκεκριμένη παραλία είναι το στέκι μου και τη θεωρώ την καλύτερη στην Αττική και τώρα το συνδύασα με το τουρνουά του μπιτς βόλεϊ. Εγώ στο μπιτς είμαι καλός στην επίθεση, αλλά όχι στην υποδοχή», παραδέχθηκες ο 32χρονος άσος που δεν έδειξε ενθουσιασμένος με τα όσα έχει δει στο Μουντιάλ.


«Αν και είμαι φαν του μηχανοκίνητου αθλητισμού και του μπάσκετ, παρακολουθώ το Μουντιάλ αλλά δεν με έχει ενθουσιάσει και με το VAR κι όλα αυτά που γίνονται έχει χαλάσει λίγο το θέαμα», είπε αρχικά για να υποκλιθεί στον «... Λιονέλ Μέσι. Είναι αξιοθαύμαστα αυτά που κάνει, σ' αυτήν την ηλικία. Βέβαια η Αργεντινή έχει μια... βοήθεια, οπότε βλέπω τελικό Γαλλία-Αργεντινή».

Τα πιο... ωραία ήρθαν όμως όταν η κουβέντα πήγε στο μπάσκετ και η αρχική μας ερώτηση είχε να κάνει με την Κίνα και το μέλλον του. «Φανταστική εμπειρία. είμαι τρίτη σεζόν εκεί ίσως κι εγώ δεν περίμενα αυτά που πέτυχα. Όλα τα ματς είναι sold out, ο κόσμος πανηγυρίζει τις νίκες της ομάδας με κόσμια συμπεριφορά και είναι όλα πολύ ωραία. Για την επόμενη χρονιά, είμαι ακόμη free agent, αλλά θα συνεχίσω μάλλον στην Κίνα».

Με το ελληνικό πρωτάθλημα να ζει κοσμογονικές αλλαγές με την εντυπωσιακή επιστροφή ΠΑΟΚ και Άρη στο προσκήνιο ο Αγραβάνης παραδέχθηκε αρχικά ότι: «... όντως έχουν προκύψει σημαντικές αλλαγές και πλέον ΠΑΟΚ και Άρης έχουν πολύ μεγάλα μπάτζετ» για να συμπληρώσει με νόημα:

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«Είναι ευκαιρία για όποια ομάδα να πάρει τους λίγους διαθέσιμους καλούς Έλληνες για να κάνουν τη διαφορά τα επόμενα χρόνια. Είμαστε λίγοι οι καλοί διαθέσιμοι Έλληνες που μπορούμε να βοηθήσουμε πραγματικά τις ομάδες. Βλέπουμε ότι οι παίκτες παίρνουν υπεραξίες, βλέπουμε ότι οι Έλληνες παίκτες παίρνουν υπεραξίες και δυσκολεύονται να κερδίσουν Ρουμανία και Πορτογαλία. Έχουν μπερδευτεί τα πράγματα, συμβαίνουν περίεργα πράγματα γενικά. Τα μπάτζετ είναι μεγάλα, όντως βλέπουμε οι ομάδες της Θεσσαλονίκης έχουν όρεξη και είναι θετικό».

Τέλος στην ερώτηση μας για το αν θα είχε θέση σ' αυτό το νέο τοπίο του ελληνι9κού μπάσκετ, ο Αγραβάνης είπε χωρίς δεύτερη σκέψη: «Εάν επέστρεφα τώρα θα είχα 20 πόντους, 10 ριμπάουντ μέσο όρο με αυτά που βλέπω. Μακάρι να βρεθεί ομάδα που θα ενδιαφερθεί και θα μου δώσει αυτά που θέλω για να τη βοηθήσω να εκπληρώσει τους στόχους της».
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