Το Protothema Sports με καλεσμένους τους Γιώργο Αμανατίδη, Μελέτη Ηλία και Δημήτρη Αγραβάνη
SPORTS
Protothema Sports Εκπομπή Μουντιάλ Μουντιάλ 2026 Αργεντινή Γιώργος Αμανατίδης Μελέτης Ηλίας Δημήτρης Αγραβάνης

Το Protothema Sports με καλεσμένους τους Γιώργο Αμανατίδη, Μελέτη Ηλία και Δημήτρη Αγραβάνη

Στην εκπομπή της Πέμπτης 16 Ιουλίου καλεσμένοι ήταν ο παλαίμαχος άσος του Ολυμπιακού Γιώργος Αμανατίδης, ο ηθοποιός Μελέτης Ηλίας και ο διεθνής μπασκετμπολίστας Δημήτρης Αγραβάνης

Το Protothema Sports με καλεσμένους τους Γιώργο Αμανατίδη, Μελέτη Ηλία και Δημήτρη Αγραβάνη
H Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι απέκλεισε με ανατροπή με 2-1 την Αγγλία και είναι έτοιμη να διεκδικήσει την Κυριακή τον τίτλο στο Μουντιάλ 2026 κόντρα στην Ισπανία. Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τους ημιτελικούς του Μουντιάλ 2026, και άλλα πολλά, στην αθλητική εκπομπή του protothema.gr.

Καλεσμένοι ήτανο παλαίμαχος άσος του Ολυμπιακού Γιώργος Αμανατίδης, ο ηθοποιός Μελέτης Ηλίας και ο διεθνής μπασκετμπολίστας Δημήτρης Αγραβάνης.

Την εκπομπή παρουσιάζουν οι Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Τυχάλας, Ηλίας Βλάχος και Γιαννίκος Δούσκας.

Μαζί τους, με καθημερινές συνδέσεις, οι Κώστας Κετσετζόγλου, Γιάννης Σερέτης, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, Βασίλης Κωνσταντόπουλος, Φώτης Πλιάκος, Γιώργος Κούβαρης, Μιχάλης Στεφάνου σχολιάζουν τα πάντα για τις μεταγραφές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, όσο και για τις προετοιμασίες των ομάδων για τη νέα σεζόν.

Βόλτα... στον κόσμο των social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη.

Κάθε ημέρα μετά τις 14:00 στο protothema.gr.

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