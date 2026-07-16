Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Τελειώνει το deal του Τζόλη με την Αρσεναλ: Τα έχει βρει με τους Λονδρέζους, γράφουν στην Ιταλία
Τελειώνει το deal του Τζόλη με την Αρσεναλ: Τα έχει βρει με τους Λονδρέζους, γράφουν στην Ιταλία
Όπως αναφέρει ο Σκίρα, η Άρσεναλ ετοιμάζει πλέον την πρώτη επίσημη πρότασή της προς την Κλαμπ Μπριζ
Μια «ανάσα» από την Άρσεναλ βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης με τον Νικολό Σκίρα να αποκαλύπτει πως οι δύο πλευρές έχουν ήδη φτάσει σε συμφωνία για τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου.
Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, ο Έλληνας διεθνής έχει πει το «ναι» στους Λονδρέζους για συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2031, με ετήσιες απολαβές που θα αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
Όπως αναφέρει ο Σκίρα, η Άρσεναλ ετοιμάζει πλέον την πρώτη επίσημη πρότασή της προς την Κλαμπ Μπριζ, με στόχο να προχωρήσει άμεσα τις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμ.Στο εν λόγω δημοσίευμα επισημαίνεται πως ο Τζόλης μόνο... άγνωστος δεν είναι στους ανθρώπους της Άρσεναλ. Οι σκάουτ των «κανονιέρηδων» τον παρακολουθούν στενά από τον περασμένο Φεβρουάριο και έχουν σχηματίσει πολύ θετική εικόνα για την πορεία του στο βελγικό πρωτάθλημα.
Να θυμίσουμε πως ο 24χρονος διεθνής έκανε πέρσι μια τρομερή χρονιά πέρσι με τη φανέλα των πρωταθλητών Βελγίου, πετυχαίνοντας 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 επίσημες εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.
Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, ο Έλληνας διεθνής έχει πει το «ναι» στους Λονδρέζους για συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2031, με ετήσιες απολαβές που θα αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
Όπως αναφέρει ο Σκίρα, η Άρσεναλ ετοιμάζει πλέον την πρώτη επίσημη πρότασή της προς την Κλαμπ Μπριζ, με στόχο να προχωρήσει άμεσα τις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμ.Στο εν λόγω δημοσίευμα επισημαίνεται πως ο Τζόλης μόνο... άγνωστος δεν είναι στους ανθρώπους της Άρσεναλ. Οι σκάουτ των «κανονιέρηδων» τον παρακολουθούν στενά από τον περασμένο Φεβρουάριο και έχουν σχηματίσει πολύ θετική εικόνα για την πορεία του στο βελγικό πρωτάθλημα.
Να θυμίσουμε πως ο 24χρονος διεθνής έκανε πέρσι μια τρομερή χρονιά πέρσι με τη φανέλα των πρωταθλητών Βελγίου, πετυχαίνοντας 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 επίσημες εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.
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