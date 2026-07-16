Τελειώνει το deal του Τζόλη με την Αρσεναλ: Τα έχει βρει με τους Λονδρέζους, γράφουν στην Ιταλία
SPORTS
Χρήστος Τζόλης Άρσεναλ

Τελειώνει το deal του Τζόλη με την Αρσεναλ: Τα έχει βρει με τους Λονδρέζους, γράφουν στην Ιταλία

Όπως αναφέρει ο Σκίρα, η Άρσεναλ ετοιμάζει πλέον την πρώτη επίσημη πρότασή της προς την Κλαμπ Μπριζ

Τελειώνει το deal του Τζόλη με την Αρσεναλ: Τα έχει βρει με τους Λονδρέζους, γράφουν στην Ιταλία
3 ΣΧΟΛΙΑ
Μια «ανάσα» από την Άρσεναλ βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης με τον Νικολό Σκίρα να αποκαλύπτει πως οι δύο πλευρές έχουν ήδη φτάσει σε συμφωνία για τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, ο Έλληνας διεθνής έχει πει το «ναι» στους Λονδρέζους για συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2031, με ετήσιες απολαβές που θα αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αναφέρει ο Σκίρα, η Άρσεναλ ετοιμάζει πλέον την πρώτη επίσημη πρότασή της προς την Κλαμπ Μπριζ, με στόχο να προχωρήσει άμεσα τις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμ.Στο εν λόγω δημοσίευμα επισημαίνεται πως ο Τζόλης μόνο... άγνωστος δεν είναι στους ανθρώπους της Άρσεναλ. Οι σκάουτ των «κανονιέρηδων» τον παρακολουθούν στενά από τον περασμένο Φεβρουάριο και έχουν σχηματίσει πολύ θετική εικόνα για την πορεία του στο βελγικό πρωτάθλημα.

Να θυμίσουμε πως ο 24χρονος διεθνής έκανε πέρσι μια τρομερή χρονιά πέρσι με τη φανέλα των πρωταθλητών Βελγίου, πετυχαίνοντας 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 επίσημες εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ο Παναθηναϊκός και η Superbet παρουσίασαν τη νέα εποχή του Τριφυλλιού

Σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού στην καρδιά της Αθήνας, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις του για τη σεζόν 2026/27, εγκαινιάζοντας επισήμως παράλληλα και τη νέα στρατηγική συνεργασία του με τη Superbet, η οποία αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ομάδας

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης