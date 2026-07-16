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Βασίλης Τολιόπουλος: Aντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του στον Άρη
Βασίλης Τολιόπουλος: Aντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του στον Άρη
Οι «κίτρινοι» βλέπουν στο πρόσωπο του Έλληνα γκαρντ έναν παίκτη, τον οποίο ο Βασίλης Σπανούλης επιθυμεί διακαώς για την περιφέρεια της ομάδας
Το όνομα του Βασίλη Τολιόπουλο εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων τον τελευταίο καιρό, με τον Παναθηναϊκό και τον Άρη να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις, όσον αφορά την παραχώρησή του, καθώς πρόκειται για μια εξέλιξη την οποία επιθυμούν σε μεγάλο βαθμό, τόσο οι Θεσσαλονικείς, όσο και ο παίκτης.
Από τη μία, οι «κίτρινοι» βλέπουν στο πρόσωπο του Έλληνα γκαρντ έναν παίκτη, τον οποίο ο Βασίλης Σπανούλης επιθυμεί διακαώς για την περιφέρεια της ομάδας και από την άλλη, ο παίκτης θα έχει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο, βλέποντας τις αποδοχές του έως και να διπλασιάζονται.
Σε ό,τι αφορά στις διαπραγματεύσεις, Παναθηναϊκός και Άρης έχουν βρει σημείο επαφής για το ποσό που θα απαιτηθεί, ώστε οι «πράσινοι» να δώσουν το «ΟΚ» για το ταξίδι του στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο το τελικό deal δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, αφού ακόμα δεν επιτευχθεί πλήρης συμφωνία.
Ωστόσο, επειδή πρόκειται για ένα deal το οποίο βρίσκει σύμφωνες όλες τις πλευρές, φαίνεται πως όλα παίρνουν τον... δρόμο τους, προκειμένου να επιστρέφει ο Βασίλης Τολιόπουλος στην ομάδα της Θεσσαλονίκης και η συμφωνία είναι θέμα χρόνου.
Μάλιστα, λέγεται ότι το ποσό θα ξεπεράσει το 1 εκατ. ευρώ. Οι εξελίξεις αναμένεται να είναι άμεσες, έτσι ώστε να βρεθεί η οριστική συμφωνία.
Aπό την Τρίτη (14/7) ότι ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει να παραχωρήσει τον Βασίλη Τολιόπουλο, διότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν είχε υψώσει κάποιο απαγορευτικό για τη μεταγραφή του 30χρονου γκαρντ.
Πηγή: gazzetta.gr
Από τη μία, οι «κίτρινοι» βλέπουν στο πρόσωπο του Έλληνα γκαρντ έναν παίκτη, τον οποίο ο Βασίλης Σπανούλης επιθυμεί διακαώς για την περιφέρεια της ομάδας και από την άλλη, ο παίκτης θα έχει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο, βλέποντας τις αποδοχές του έως και να διπλασιάζονται.
Σε ό,τι αφορά στις διαπραγματεύσεις, Παναθηναϊκός και Άρης έχουν βρει σημείο επαφής για το ποσό που θα απαιτηθεί, ώστε οι «πράσινοι» να δώσουν το «ΟΚ» για το ταξίδι του στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο το τελικό deal δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, αφού ακόμα δεν επιτευχθεί πλήρης συμφωνία.
Ωστόσο, επειδή πρόκειται για ένα deal το οποίο βρίσκει σύμφωνες όλες τις πλευρές, φαίνεται πως όλα παίρνουν τον... δρόμο τους, προκειμένου να επιστρέφει ο Βασίλης Τολιόπουλος στην ομάδα της Θεσσαλονίκης και η συμφωνία είναι θέμα χρόνου.
Μάλιστα, λέγεται ότι το ποσό θα ξεπεράσει το 1 εκατ. ευρώ. Οι εξελίξεις αναμένεται να είναι άμεσες, έτσι ώστε να βρεθεί η οριστική συμφωνία.
Aπό την Τρίτη (14/7) ότι ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει να παραχωρήσει τον Βασίλη Τολιόπουλο, διότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν είχε υψώσει κάποιο απαγορευτικό για τη μεταγραφή του 30χρονου γκαρντ.
Πηγή: gazzetta.gr
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