Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Παναθηναϊκός: Σήμερα στην Αθήνα ο Γιαμπουσέλε
Παναθηναϊκός: Σήμερα στην Αθήνα ο Γιαμπουσέλε
Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε αναμένεται να φτάσει το απόγευμα στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού
Ώρα Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό! Ο Γάλλος φόργουορντ/σέντερ, αναμένεται να φτάσει σήμερα (16/07) στη χώρα μας για λογαριασμό του «τριφυλλιού».
Συγκεκριμένα στις 17:30 το απόγευμα, ο Γιαμπουσέλε θα είναι στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», προκειμένου να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις και στη συνέχεια να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
Θυμίζουμε, ο Γιαμπουσέλε συμφώνησε με τους «πράσινους» για τα επόμενα τρία χρόνια, με το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σε βάθος τριετίας θα φτάσει τα 12 εκατομμύρια ευρώ.
Πηγή: gazzetta.gr
Συγκεκριμένα στις 17:30 το απόγευμα, ο Γιαμπουσέλε θα είναι στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», προκειμένου να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις και στη συνέχεια να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
Θυμίζουμε, ο Γιαμπουσέλε συμφώνησε με τους «πράσινους» για τα επόμενα τρία χρόνια, με το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σε βάθος τριετίας θα φτάσει τα 12 εκατομμύρια ευρώ.
Πηγή: gazzetta.gr
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