Το κέντρο του κόσμου, στο Μπουένος Άιρες: Λαοθάλασσα στους δρόμους για την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ, δείτε βίντεο
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Αργεντινή Μπουένος Άιρες Λιονέλ Μέσι Μουντιάλ Μουντιαλ 2026

Το κέντρο του κόσμου, στο Μπουένος Άιρες: Λαοθάλασσα στους δρόμους για την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ, δείτε βίντεο

Η Λεωφόρος 9ης Ιουλίου στο κέντρο της πρωτεύουσας της Αργεντινής έγινε ο πυρήνας των έξαλλων πανηγυρισμών μετά τη νίκη της «Αλμπισελέστε» επί της Αγγλίας

Το κέντρο του κόσμου, στο Μπουένος Άιρες: Λαοθάλασσα στους δρόμους για την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ, δείτε βίντεο
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Στην πόλη που το ποδόσφαιρο είναι θρησκεία και ο Λιονέλ Μέσι ο Θεός, αυτό που συνέβη χθες βράδυ μετά την πρόκριση της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ, μπορεί να χαρακτηριστεί επικό. Στο Μπουένος Άιρες χιλιάδες κόσμου πλημμύρισαν του δρόμους για να γιορτάσουν την πρόκριση σε δεύτερο σερί τελικό Παγκοσμίου και τον τρίτο τα τελευταία 12 χρόνια. Αρχηγός σε όλα ο «μεσσίας» των Αργεντίνων, αυτός ο μάγος του ποδοσφαίρου με το «10» στη πλάτη. 

Η Λεωφόρος 9ης Ιουλίου στο κέντρο της πρωτεύουσας της Αργεντινής έγινε ο πυρήνας των έξαλλων πανηγυρισμών μετά τη νίκη της «Αλμπισελέστε» επί της Αγγλίας με 2-1 στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 και εξασφάλισε μια θέση στον μεγάλο τελικό της επόμενης Κυριακής. Ο Οβελίσκος στο Μπουένος Άιρες έγινε το επίκεντρο μιας ιστορικής γιορτής με κυματίζουσες σημαίες που αντήχησε σε κάθε γωνιά της χώρας, αλλά και σε όλο το πλανήτη στην πραγματικότητα.


Τα κλασικά συνθήματα ήταν ξανά εκεί. «Muchachos», «Όποιος δεν πηδάει είναι Άγγλος» και «Olé, olé, olé, Messi, Messi» αναμίχθηκαν με τον νέο ύμνο αυτής της καμπάνιας, «La cuarta estrella», ενώ οι κόρνες των αυτοκινήτων ηχούσαν δυνατά και οι αργεντίνικες σημαίες κάλυπταν εξ ολοκλήρου τη μεγαλύτερη λεωφόρο του Μπουένος Άιρες.
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Για λόγους ασφαλείας, είχε εγκατασταθεί περιμετρικό φράγμα γύρω από το μνημείο πριν από τον αγώνα. Η επιχείρηση που ανέπτυξε η Δημοτική Αρχή του Μπουένος Άιρες περιελάμβανε 800 αστυνομικούς. Το κέντρο του Μπουένος Άιρες ήταν πρακτικά απροσπέλαστο για την κυκλοφορία οχημάτων. Ο εορτασμός, μέσα σε αυτό το οργανωμένο πλαίσιο ασφάλειας, πραγματοποιήθηκε σε μια ατμόσφαιρα ελεγχόμενης ευφορίας.


Το Μπουένος Άιρες ήταν η καρδιά των εορτασμών, αλλά όχι ο μόνος τόπος που εκτυλίχθηκαν γιορτές. Πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα διοργάνωσαν τις δικές τους αυθόρμητες γιορτές.



Η Αργεντινή περιμένει πλέον την απόλυτη πρόκληση: τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 εναντίον της Ισπανίας, που έχει προγραμματιστεί για την επόμενη Κυριακή. Η ομάδα υπό την ηγεσία του Σκαλόνι θα επιδιώξει έναν ακόμη τίτλο, ο οποίος, αν κατακτηθεί, θα είναι ο τέταρτος στην ιστορία της εθνικής ομάδας και ο δεύτερος συνεχόμενος. 
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