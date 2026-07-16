Το κέντρο του κόσμου, στο Μπουένος Άιρες: Λαοθάλασσα στους δρόμους για την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ, δείτε βίντεο

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
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Η Λεωφόρος 9ης Ιουλίου στο κέντρο της πρωτεύουσας της Αργεντινής έγινε ο πυρήνας των έξαλλων πανηγυρισμών μετά τη νίκη της «Αλμπισελέστε» επί της Αγγλίας
Η Λεωφόρος 9ης Ιουλίου στο κέντρο της πρωτεύουσας της Αργεντινής έγινε ο πυρήνας των έξαλλων πανηγυρισμών μετά τη νίκη της «Αλμπισελέστε» επί της Αγγλίας με 2-1 στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 και εξασφάλισε μια θέση στον μεγάλο τελικό της επόμενης Κυριακής. Ο Οβελίσκος στο Μπουένος Άιρες έγινε το επίκεντρο μιας ιστορικής γιορτής με κυματίζουσες σημαίες που αντήχησε σε κάθε γωνιά της χώρας, αλλά και σε όλο το πλανήτη στην πραγματικότητα.
LAS IMPACTANTES IMÁGENES AÉREAS DE LA MULTITUD QUE FESTEJÓ LA VICTORIA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA EN EL OBELISCO 🇦🇷⚽️— infobae (@infobae) July 16, 2026
El destacado monumento del centro de la Ciudad de Buenos Aires fue el punto de encuentro para los hinchas argentinos luego de la clasificación a la final de la… pic.twitter.com/An0fKnOXPh
TODA ARGENTINA EN LAS CALLES— DSPORTS (@DSports) July 15, 2026
El obelisco repleto de hinchas festejando el triunfo ante Inglaterra en semifinales.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZogNxMUOgs
Τα κλασικά συνθήματα ήταν ξανά εκεί. «Muchachos», «Όποιος δεν πηδάει είναι Άγγλος» και «Olé, olé, olé, Messi, Messi» αναμίχθηκαν με τον νέο ύμνο αυτής της καμπάνιας, «La cuarta estrella», ενώ οι κόρνες των αυτοκινήτων ηχούσαν δυνατά και οι αργεντίνικες σημαίες κάλυπταν εξ ολοκλήρου τη μεγαλύτερη λεωφόρο του Μπουένος Άιρες.
BUENOS AIRES FÊTE LA QUALIFICATION EN FINALE DE L’ARGENTINE 🇦🇷 !!!!! 🎆🤩 pic.twitter.com/PXHtb2yzaW— Actu Foot (@ActuFoot_) July 15, 2026
Για λόγους ασφαλείας, είχε εγκατασταθεί περιμετρικό φράγμα γύρω από το μνημείο πριν από τον αγώνα. Η επιχείρηση που ανέπτυξε η Δημοτική Αρχή του Μπουένος Άιρες περιελάμβανε 800 αστυνομικούς. Το κέντρο του Μπουένος Άιρες ήταν πρακτικά απροσπέλαστο για την κυκλοφορία οχημάτων. Ο εορτασμός, μέσα σε αυτό το οργανωμένο πλαίσιο ασφάλειας, πραγματοποιήθηκε σε μια ατμόσφαιρα ελεγχόμενης ευφορίας.
Absolute SCENES in Buenos Aires 🇦🇷 pic.twitter.com/kcdLhlYxoS— Ultras Clips (@ultras_clips) July 16, 2026
MIRÁ LO QUE ES EL OBELISCO. 🤯🇦🇷 pic.twitter.com/KA8CwyN27X— Sudanalytics (@sudanalytics_) July 15, 2026
Η Αργεντινή περιμένει πλέον την απόλυτη πρόκληση: τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 εναντίον της Ισπανίας, που έχει προγραμματιστεί για την επόμενη Κυριακή. Η ομάδα υπό την ηγεσία του Σκαλόνι θα επιδιώξει έναν ακόμη τίτλο, ο οποίος, αν κατακτηθεί, θα είναι ο τέταρτος στην ιστορία της εθνικής ομάδας και ο δεύτερος συνεχόμενος.
Estalla la LOCURA en Argentina...— Dani Lerer (@danilerer) July 15, 2026
Las calles de la Ciudad de Buenos Aires se llenan de gente rumbo al obelisco para festejar el pase a la final de la Copa del Mundo tras vencer a Inglaterra por 2 a 1. pic.twitter.com/YMD2LvxKlr
🔴 #URGENTE | Miles de argentinos camino al Obelisco belisco de Buenos Aires, tras la victoria de la selección de Argentina ante Inglaterra. pic.twitter.com/UukWuwkLPl— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 15, 2026
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