Παναθηναϊκός: Χάνει όλη τη σεζόν ο Ίνγκασον με ρήξη χιαστού, νοκ άουτ για 6 εβδομάδες ο Καλάμπρια
SPORTS
Ίνγκι Ίνγκασον Παναθηναϊκός Νταβίντε Καλάμπρια

Παναθηναϊκός: Χάνει όλη τη σεζόν ο Ίνγκασον με ρήξη χιαστού, νοκ άουτ για 6 εβδομάδες ο Καλάμπρια

Ο Ίνγκι Ίνγκασον υπέστη σοβαρό τραυματισμό και χάνει όλη τη σεζόν - Πρόβλημα και με Καλάμπρια που μένει για καιρό εκτός

Παναθηναϊκός: Χάνει όλη τη σεζόν ο Ίνγκασον με ρήξη χιαστού, νοκ άουτ για 6 εβδομάδες ο Καλάμπρια
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Οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν για τον τραυματισμό του Ίνγκι Ίνγκασον. Η βαριά ήττα με 4-1 που γνώρισε ο Παναθηναϊκός από τη Ραπίντ Βιέννης το βράδυ της Τετάρτης (15/07) στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας του ήταν το μικρότερο κακό που βρήκε τους «πρασίνους».

Τα νέα για τον 32χρονο στόπερ που αποχώρησε τραυματίας από το επιπλέον μισάωρο που έπαιξαν στο παιχνίδι, όταν σε μία μονομαχία αποκόμισε τραυματισμό στο γόνατο, ήταν τα χειρότερα δυνατά.

Ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο με αποτέλεσμα να χάνει ολόκληρη τη σεζόν κι έτσι να δημιουργείται ένα κενό σε μία θέση που το «τριφύλλι» έψαχνε παίκτη έτσι κι αλλιώς (βλ. Φαν Ντρόνγκελεν).

Πλέον, για τις θέσεις των στόπερ υπάρχουν οι Ντε Φράι, Τουμπά, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, ο Γεντβάι, που δεν υπολογίζεται και οι νεαροί Λάβδας και Βύντρα.

Δυσάρεστα ήταν τα νέα και από τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Ντάβιντε Καλάμπρια, αφού ο Ιταλός δεξιός μπακ έχει υποστεί ρήξη στον έξω πλάγιο σύνδεσμο, κάτι που σημαίνει πως θα απέχει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού για τον επόμενο ενάμιση μήνα.

Πηγή: gazzetta.gr
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