Μετά το Αργεντινή-Αγγλία, έφυγε για Μαϊάμι ο Αντετοκούνμπο: Τον υποδέχθηκαν οι Χιτ, δείτε βίντεο
SPORTS
Γιάννης Αντετοκούνμπο Μαϊάμι

Μετά το Αργεντινή-Αγγλία, έφυγε για Μαϊάμι ο Αντετοκούνμπο: Τον υποδέχθηκαν οι Χιτ, δείτε βίντεο

«Θα πάω στο γήπεδο αύριο το πρωί, είμαι ενθουσιασμένος» δήλωσε ο Greek Freak

Μετά το Αργεντινή-Αγγλία, έφυγε για Μαϊάμι ο Αντετοκούνμπο: Τον υποδέχθηκαν οι Χιτ, δείτε βίντεο
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Τις πρώτες του δηλώσεις στο Μαϊάμι πραγματοποίησε οΓιάννης Αντετοκούνμπο, κατά την άφιξή του στην πόλη της Αμερικής.

Συγκεκριμένα ο «Greek Freak», μετά την παρουσία του στον ημιτελικό του Μουντιάλ, προσγειώθηκε στο Μαϊάμι για λογαριασμό των Χιτ.

Μάλιστα έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις, λέγοντας: «Είμαι ενθουσιασμένος. Θα πάω στο γήπεδο αύριο το πρωί και μετά θα πάμε στη συνέντευξη Τύπου. Αλλά είμαι ενθουσιασμένος, νιώθω καλά».
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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Miami HEAT (@miamiheat)

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