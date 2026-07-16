Μετά το Αργεντινή-Αγγλία, έφυγε για Μαϊάμι ο Αντετοκούνμπο: Τον υποδέχθηκαν οι Χιτ, δείτε βίντεο
Μετά το Αργεντινή-Αγγλία, έφυγε για Μαϊάμι ο Αντετοκούνμπο: Τον υποδέχθηκαν οι Χιτ, δείτε βίντεο
«Θα πάω στο γήπεδο αύριο το πρωί, είμαι ενθουσιασμένος» δήλωσε ο Greek Freak
Τις πρώτες του δηλώσεις στο Μαϊάμι πραγματοποίησε οΓιάννης Αντετοκούνμπο, κατά την άφιξή του στην πόλη της Αμερικής.
Συγκεκριμένα ο «Greek Freak», μετά την παρουσία του στον ημιτελικό του Μουντιάλ, προσγειώθηκε στο Μαϊάμι για λογαριασμό των Χιτ.
Μάλιστα έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις, λέγοντας: «Είμαι ενθουσιασμένος. Θα πάω στο γήπεδο αύριο το πρωί και μετά θα πάμε στη συνέντευξη Τύπου. Αλλά είμαι ενθουσιασμένος, νιώθω καλά».
Συγκεκριμένα ο «Greek Freak», μετά την παρουσία του στον ημιτελικό του Μουντιάλ, προσγειώθηκε στο Μαϊάμι για λογαριασμό των Χιτ.
Μάλιστα έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις, λέγοντας: «Είμαι ενθουσιασμένος. Θα πάω στο γήπεδο αύριο το πρωί και μετά θα πάμε στη συνέντευξη Τύπου. Αλλά είμαι ενθουσιασμένος, νιώθω καλά».
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