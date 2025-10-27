Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Παναθηναϊκός: «Ματιές» σε Μανδά εν όψει Ιανουαρίου
Ο διεθνής Έλληνας γκολκίπερ έχει χάσει τη θέση βασικού στη Λάτσιο αλλά έχει συμβόλαιο έως το 2029 με τους Ρωμαίους
Ο Παναθηναϊκός μετά από την απόκτηση των Τετέι και Παντελίδη θέλει να ενισχύσει και άλλο το ελληνικό του στοιχείο και να βάλει στο ρόστερ του μέλη της εθνικής μας ομάδας.
Από το κλαμπ έφυγαν πρόσφατα δύο μέλη της Εθνικής Ελλάδας, ο Φώτης Ιωαννίδης και ο Γιώργος Βαγιαννίδης, και θέλει να προχωρήσει με πρόγραμμα στην ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου.
Ένας από τους παίκτες που κοιτάζει είναι και ο Χρήστος Μανδάς. Ο διεθνής τερματοφύλακας έχει σπουδαία καριέρα από το 2023 στη Λάτσιο αλλά φέτος έχει χάσει την θέση του από τον Προβεντέλ.
Φέτος δεν έχει καμία συμμετοχή και ήδη ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Έχει όμως συμβόλαιο με την ομάδα της Ρώμης έως το 2029 και αυτό ίσως να είναι "αγκάθι" στην μετακίνησή του.
Ο Παναθηναϊκός που έχει στη θέση Νο1 τους Ντραγκόφσκι και Λαφόν θα έδινε φανέλα βασικού στον Έλληνα που είναι σε καλή ηλικία (24 ετών) και έχει δείξει σπουδαία πράγματα στη Serie A.
Για τον Μανδά υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες της Αγγλίας αλλά ο Παναθηναϊκός αν του δείξει ότι τον θέλει μπορεί να μπει δυνατά στην απόκτησή του και λόγω των σχέσεων του Μπαλντίνι με το ιταλικό κλαμπ.
Η Λάτσιο δεν είναι αρνητική για την πώλησή του και σύντομα θα υπάρχουν εξελίξεις εν όψει και της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.
Ο Χρήστος Μανδάς έχει αγωνιστεί στη Super League 1 σε ΟΦΗ και Ατρόμητο.
