Το wellness μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή κίνηση, μια νέα συνήθεια ή μια συσκευή που μας φροντίζει και βελτιώνει την κάθε μας μέρα
Η Παρτίζαν βρίσκεται σε επαφές με τον Καλάθη γράφουν στη Σερβία
Η Παρτίζαν βρίσκεται σε επαφές με τον Καλάθη γράφουν στη Σερβία
Δημοσίευμα από τη Σερβία κάνει λόγο για διαπραγματεύσεις της ομάδας του Βελιγραδίου με τον Νικ Καλάθη
Ο Νικ Καλάθης έχει μπει για τα καλά στο στόχαστρο της Παρτίζαν ωστόσο το συμβόλαιό του με τη Μονακό αποτελεί «αγκάθι» για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στη Σερβία.
Όπως γράφουν οι Σέρβοι και πιο συγκεκριμένα η meridiansport, ο Νικ Καλάθης βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Οι πολλοί τραυματισμοί με αποκορύφωμα αυτόν του Κάρλικ Τζόουνς, έφεραν τον 36χρονο πλέι μέικερ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τη σερβική ομάδα.
Παρόλα αυτά υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα προκειμένου να ολοκληρωθεί η εν λόγω μετακίνηση και αφορά το συμβόλαιο με το οποίο δεσμεύεται ο Καλάθης με την Μονακό.
Μόλις λυθεί, τότε θα ανοίξει και ο δρόμος για την μετακόμιση του Καλάθη στο Βελιγράδι προκειμένου να τεθεί και πάλι υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί ο Μουσολίνι επέλεξε να επιτεθεί στην Ελλάδα την 28η Οκτωβρίου - Ήθελε φασιστικό περίπατο αλλά βούλιαξε στα χιόνια της Πίνδου
Αυτό είναι το σχέδιο επανεξοπλισμού της Γερμανίας - Προγράμματα-μαμούθ €377 δισ. για drones, F-35, Tomahawk και δορυφόρους
Πέθανε ο Μπιόρν Αντρέσεν, που είχε υποδυθεί τον έφηβο Τάτζιο στον «Θάνατο στη Βενετία» - Γιατί αυτός ο ρόλος τον στοίχειωνε
Όπως γράφουν οι Σέρβοι και πιο συγκεκριμένα η meridiansport, ο Νικ Καλάθης βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Οι πολλοί τραυματισμοί με αποκορύφωμα αυτόν του Κάρλικ Τζόουνς, έφεραν τον 36χρονο πλέι μέικερ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τη σερβική ομάδα.
Παρόλα αυτά υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα προκειμένου να ολοκληρωθεί η εν λόγω μετακίνηση και αφορά το συμβόλαιο με το οποίο δεσμεύεται ο Καλάθης με την Μονακό.
Μόλις λυθεί, τότε θα ανοίξει και ο δρόμος για την μετακόμιση του Καλάθη στο Βελιγράδι προκειμένου να τεθεί και πάλι υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί ο Μουσολίνι επέλεξε να επιτεθεί στην Ελλάδα την 28η Οκτωβρίου - Ήθελε φασιστικό περίπατο αλλά βούλιαξε στα χιόνια της Πίνδου
Αυτό είναι το σχέδιο επανεξοπλισμού της Γερμανίας - Προγράμματα-μαμούθ €377 δισ. για drones, F-35, Tomahawk και δορυφόρους
Πέθανε ο Μπιόρν Αντρέσεν, που είχε υποδυθεί τον έφηβο Τάτζιο στον «Θάνατο στη Βενετία» - Γιατί αυτός ο ρόλος τον στοίχειωνε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα