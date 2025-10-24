Ράφα Μπενίτεθ: Στο Κορωπί ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, έκανε την πρώτη του προπόνηση - Δείτε φωτογραφίες

Ο Ισπανός αφού ξεναγήθηκε από τον Τάκη Φύσσα στο προπονητικό κέντρο, λίγη ώρα μετά γνωρίστηκε με τους νέους του παίκτες και έκανε την πρώτη του προπόνηση