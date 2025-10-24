Ράφα Μπενίτεθ: Στο Κορωπί ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, έκανε την πρώτη του προπόνηση - Δείτε φωτογραφίες
Ο Ισπανός αφού ξεναγήθηκε από τον Τάκη Φύσσα στο προπονητικό κέντρο, λίγη ώρα μετά γνωρίστηκε με τους νέους του παίκτες και έκανε την πρώτη του προπόνηση
Αλλαγή σκυτάλης στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τον Ράφα Μπενίτεθ να αναλαμβάνει τα ηνία του «τριφυλλιού» παίρνοντας τη θέση του Χρήστου Κόντη.
Ο Ισπανός τεχνικός πήγε στο Κορωπί όπου και ξεναγήθηκε από τους ανθρώπους της ομάδας στο προπονητικό κέντρο, με τους «πράσινους» να ανεβάζουν και το σχετικό βίντεο με τον Τάκη Φύσσα και τα υπόλοιπα στελέχη του «τριφυλλιού».
Ο Ράφα Μπενίτεθ θα κάνει το ντεμπούτο του στο πάγκο του Παναθηναϊκού την Κυριακή στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης που θα διεξαχθεί στην Λεωφόρο στις 17:30, ενώ μετά την ξενάγησή του στο Κορωπί είχε και την πρώτη του επαφή με τους του παίκτες στους οποίους και μίλησε.
