Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Εκδίδει ομόλογα 225 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του «Ζοζέ Αλβαλάδε»
Με αυξημένη ζήτηση που άγγιξε τα 2 δισ. ευρώ, η διάθεση των ομολόγων εξασφαλίζει στη Σπόρτινγκ μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για την ανακαίνιση του γηπέδου και την ενίσχυση των εμπορικών της δραστηριοτήτων

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ανακοίνωσε την έκδοση ομολόγων αξίας 225 εκατομμυρίων ευρώ για την ανακαίνιση του σταδίου της, «Ζοζέ Αλβαλάδε».

Η έκδοση των ομολόγων οργανώνεται μέσω μιας νέας θυγατρικής του συλλόγου, της Sporting Entertainment, η οποία είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του αθλητικού χώρου. Η συναλλαγή έχει σταθερό επιτόκιο 5,75% ετησίως και ημερομηνία λήξης το 2053. Επιπλέον, η αμερικανική τράπεζα JPMorgan ενεργεί ως ο βασικός χρηματοοικονομικός εταίρος στη δομή αυτής της έκδοσης.

Ο σύλλογος επισημαίνει επίσης την εξαιρετική ανταπόκριση της αγοράς: η ζήτηση γι΄ αυτά τα ομόλογα έφτασε σχεδόν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερτριπλασιάζοντας την αρχική προσφορά των 225 εκατομμυρίων ευρώ και καταδεικνύοντας την εμπιστοσύνη των θεσμικών επενδυτών στο σχέδιο.

Από στρατηγικής άποψης, αυτή η πρωτοβουλία επιτρέπει στα «Λιοντάρια» να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για την ανακαίνιση του γηπέδου τους, η οποία όχι μόνο θα βελτιώσει την εμπειρία των οπαδών αλλά και θα ενισχύσει τις εμπορικές δυνατότητες του συλλόγου.

Ο εκσυγχρονισμός του «Ζοζέ Αλβαλάδε» αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης τάσης στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο για την προσαρμογή των χώρων σε νέες επιχειρηματικές μορφές.

Κατά το οικονομικό έτος από την 1η Ιουλίου 2024 έως τις 30 Ιουνίου 2025, η Sporting's Sad κατέγραψε καθαρά κέρδη 20 εκατομμυρίων ευρώ, που αντιπροσωπεύουν αύξηση 66% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, τα λειτουργικά έσοδα, εξαιρουμένων των πωλήσεων παικτών έφτασαν τα 148,1 εκατομμύρια ευρώ, 45% περισσότερα από ό,τι τη σεζόν 2023-24.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε 265 εκατομμύρια ευρώ, σηματοδοτώντας ένα νέο ρεκόρ για τον σύλλογο. Αυτά τα στοιχεία αντικατοπτρίζουν τη βελτίωση τόσο στις αθλητικές όσο και στις εμπορικές δραστηριότητες, σε ένα οικονομικό έτος που έκλεισε με κέρδη για τέταρτη συνεχή χρονιά.

