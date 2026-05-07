Πολιτική, ακαδημαϊκή και εκκλησιαστική «σύναξη» στο ΕΚΠΑ για την αγόρευση του Βενιζέλου σε επίτιμο διδάκτορα, δείτε εικόνες

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Νίκος Δένδιας, ο Παναγιώτης Πικραμμένος και η Σοφία Ζαχαράκη. Πίσως τους ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης και ο Πάρης Κουκουλόπουλος Χρήστος Σταϊκούρας και Δημήτρης Αβραμόπουλος Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Ντόρα Μπακογιάννη και Ευάγγελος Βενιζέλος

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον Ευάγγελο Βενιζέλο

Αντώνης Σαμαράς

Από αριστερά: Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, Νίκος Ανδρουλάκης, η σύζυγος του κ. Βενιζέλου Βασιλική Μπακατσέλου και η κόρη του Ελβίνα

Μαριάννα Λάτση

Πατριάρχης Βαρθολομαίος, Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, Νίκος Ανδρουλάκης Αντώνης Σαμαράς, Νίκος Δένδιας, Σοφία Ζαχαράκη

Γιάννης Στουρνάρας, Βασίλης Κικίλιας

Ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο ΕΚΠΑ, Πάνος Λαζαράτος

Πέτρος Παππάς

Χρίστος Βερελής

Κώστας Τσουκαλάς

Μάλιστα, έκανε λόγο για μετάβαση «από την πολιτική θεολογία της κυριαρχίας στην πολιτική θεολογία της παντογνωσίας», περιγράφοντας τις νέες μορφές ψηφιακής ισχύος ως «πανταχού παρούσες», «παντογνώστριες» και λειτουργικά αδιαφανείς. Ειδική αναφορά έκανε στον Peter Thiel, συνιδρυτή της Palantir, εταιρείας που κυριαρχεί στην επεξεργασία μεγάλων δεδομένων, λέγοντας ότι αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση εταιρικού παίκτη που χρησιμοποιεί ανοιχτά θεολογική γλώσσα για να νομιμοποιήσει στρατηγικούς στόχους.Κλείνοντας, υποστήριξε ότι «το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος θα κερδίσει τον τεχνολογικό ανταγωνισμό, αλλά με ποιο θεσμικό και αξιακό κόστος». Αν η φιλελεύθερη δημοκρατία υιοθετήσει μεθόδους που ακυρώνουν το δικό της υπόδειγμα, είπε, «η Δύση θα έχει νικήσει στο πεδίο της ΤΝ αλλά θα έχει καταγραφεί η ήττα του δυτικού συνταγματισμού».Την προσφώνηση απηύθυνε ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, ο οποίος αναφέρθηκε τόσο στην ακαδημαϊκή όσο και στην πολιτική διαδρομή του κ. Βενιζέλου. Όπως υπενθύμισε, ο τιμώμενος αναγορεύθηκε διδάκτορας στα 23 του χρόνια, έγινε υφηγητής το 1984 και καθηγητής το 1991, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο του την περίοδο της οικονομικής κρίσης.Ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Σπυρίδων Βλαχόπουλος στάθηκε κυρίως στο επιστημονικό και διδακτικό έργο του Βενιζέλου, που περιλαμβάνει πάνω από 300 επιστημονικές μελέτες και δεκάδες μονογραφίες και συλλογικούς τόμους. Ιδιαίτερα εστίασε στην έννοια του «πολυεπίπεδου συνταγματισμού» ή «επαυξημένου Συντάγματος», που όπως είπε, έχει καθιερώσει στον επιστημονικό διάλογο. «Είναι δύσκολο να κατατάξεις τον Ευάγγελο Βενιζέλο σε μια από τις σχολές σκέψης του Συνταγματικού Δικαίου, διότι ο ίδιος είναι μόνος του μια σχολή», είπε.Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας Κίρκη Κεφαλέα χαρακτήρισε το έργο του κ. Βενιζέλου ως «σημείο αναφοράς για τη διαμόρφωση και καλλιέργεια δημοκρατικής συνείδησης», που μέσα από τη συνεχή θεωρητική και θεσμική επεξεργασία υπερβαίνει τα στενά όρια της νομικής επιστήμης.