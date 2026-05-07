Πολιτική, ακαδημαϊκή και εκκλησιαστική «σύναξη» στο ΕΚΠΑ για την αγόρευση του Βενιζέλου σε επίτιμο διδάκτορα, δείτε εικόνες
Πολιτική, ακαδημαϊκή και εκκλησιαστική «σύναξη» στο ΕΚΠΑ για την αγόρευση του Βενιζέλου σε επίτιμο διδάκτορα, δείτε εικόνες
Παρουσία κορυφαίων πολιτικών, ακαδημαϊκών και εκκλησιαστικών προσώπων πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Αίθουσα του ΕΚΠΑ η τελετή αναγόρευσης του Ευάγγελου Βενιζέλου σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής και της Θεολογικής Σχολής - Για τις προκλήσεις τις τεχνητής νοημοσύνης η ομιλία του
Πολιτικοί, ακαδημαϊκοί, πρόσωπα από τον χώρο της οικονομίας αλλά και της Εκκλησίας έδωσαν το παρών στην τελετή αναγόρευσης του Ευάγγελου Βενιζέλου σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής και Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, που έγινε παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου.
Στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, οι πρώην υπηρεσιακοί πρωθυπουργοί, Ιωάννης Σαρμάς και Παναγιώτης Πικραμμένος, οι υπουργοί Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη, Άμυνας Νίκος Δένδιας, Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας και Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο ευρωβουλευτής Ευάγγελος Μεϊμαράκης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος, πλήθος βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, όπως οι Δημήτρης Μάντζος, Παναγιώτης Δουδωνής, Ευαγγελία Λιακούλη, Μιλένα Αποστολάκη.
Επίσης, παρόντες ήταν ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, η Μαριάννα Λάτση, ο πρόεδρος της Eurobank Γιώργος Ζαννιάς, ο επικεφαλής της Metlen Ευάγγελος Μυτιληναίος,ο διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής, ο πρώην διοικητής Αθανάσιος Μαρτίνος, ο συνθέτης Σταύρος Ξαρχάκος, ο πρώην υπουργός Μιχαήλ Σταθόπουλος, η πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Χριστίνα Κουλούρη, αλλά και πλήθος ακαδημαϊκών.
Η συνύπαρξη πολιτικών προσώπων από διαφορετικές φάσεις της μεταπολιτευτικής περιόδου έδωσε στην τελετή έναν χαρακτήρα που ξεπερνά μια πανεπιστημιακή τελετή.
Στην ίδια σειρά, αλλά σε διαφορετικές πλευρές, κάθονταν ο Αντώνης Σαμαράς και η Ντόρα Μπακογιάννη, οι οποίοι μάλιστα αντάλλαξαν και χειραψία, ενδεικτικό και των προσώπων που συγκεντρώνει γύρω του ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
Ξεχωριστή ήταν η παρουσία τόσο του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου όσο και πλήθος εκκλησιαστικών παραγόντων. Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έχει τοποθετηθεί αρκετές φορές για ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας.
Όπως ανέφερε, οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες αποκτούν πλέον μια μορφή «οιονεί κυριαρχίας» μέσω του ελέγχου δεδομένων, ψηφιακών υποδομών και εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης. Απέναντι στον κρατικό «ψηφιακό συνταγματισμό», είπε, αναπτύσσεται ένας «ιδιωτικός συνταγματισμός» από τις ίδιες τις πλατφόρμες, που διαμορφώνουν δικούς τους κανόνες και μηχανισμούς εποπτείας χωρίς να έχουν δημοκρατική νομιμοποίηση.
Στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, οι πρώην υπηρεσιακοί πρωθυπουργοί, Ιωάννης Σαρμάς και Παναγιώτης Πικραμμένος, οι υπουργοί Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη, Άμυνας Νίκος Δένδιας, Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας και Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο ευρωβουλευτής Ευάγγελος Μεϊμαράκης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος, πλήθος βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, όπως οι Δημήτρης Μάντζος, Παναγιώτης Δουδωνής, Ευαγγελία Λιακούλη, Μιλένα Αποστολάκη.
Επίσης, παρόντες ήταν ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, η Μαριάννα Λάτση, ο πρόεδρος της Eurobank Γιώργος Ζαννιάς, ο επικεφαλής της Metlen Ευάγγελος Μυτιληναίος,ο διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής, ο πρώην διοικητής Αθανάσιος Μαρτίνος, ο συνθέτης Σταύρος Ξαρχάκος, ο πρώην υπουργός Μιχαήλ Σταθόπουλος, η πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Χριστίνα Κουλούρη, αλλά και πλήθος ακαδημαϊκών.
Η συνύπαρξη πολιτικών προσώπων από διαφορετικές φάσεις της μεταπολιτευτικής περιόδου έδωσε στην τελετή έναν χαρακτήρα που ξεπερνά μια πανεπιστημιακή τελετή.
Στην ίδια σειρά, αλλά σε διαφορετικές πλευρές, κάθονταν ο Αντώνης Σαμαράς και η Ντόρα Μπακογιάννη, οι οποίοι μάλιστα αντάλλαξαν και χειραψία, ενδεικτικό και των προσώπων που συγκεντρώνει γύρω του ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
Ξεχωριστή ήταν η παρουσία τόσο του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου όσο και πλήθος εκκλησιαστικών παραγόντων. Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έχει τοποθετηθεί αρκετές φορές για ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας.
Η ομιλία ΒενιζέλουΣτην αντιφώνησή του, ο Ευάγγελος Βενιζέλος εκφώνησε ομιλία με τίτλο «Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως πρόκληση για την κυριαρχία, τον συνταγματισμό και την πολιτική θεολογία», επιλέγοντας να τοποθετηθεί για τις πολιτικές και θεσμικές συνέπειες της τεχνολογίας.
Όπως ανέφερε, οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες αποκτούν πλέον μια μορφή «οιονεί κυριαρχίας» μέσω του ελέγχου δεδομένων, ψηφιακών υποδομών και εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης. Απέναντι στον κρατικό «ψηφιακό συνταγματισμό», είπε, αναπτύσσεται ένας «ιδιωτικός συνταγματισμός» από τις ίδιες τις πλατφόρμες, που διαμορφώνουν δικούς τους κανόνες και μηχανισμούς εποπτείας χωρίς να έχουν δημοκρατική νομιμοποίηση.
Μάλιστα, έκανε λόγο για μετάβαση «από την πολιτική θεολογία της κυριαρχίας στην πολιτική θεολογία της παντογνωσίας», περιγράφοντας τις νέες μορφές ψηφιακής ισχύος ως «πανταχού παρούσες», «παντογνώστριες» και λειτουργικά αδιαφανείς. Ειδική αναφορά έκανε στον Peter Thiel, συνιδρυτή της Palantir, εταιρείας που κυριαρχεί στην επεξεργασία μεγάλων δεδομένων, λέγοντας ότι αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση εταιρικού παίκτη που χρησιμοποιεί ανοιχτά θεολογική γλώσσα για να νομιμοποιήσει στρατηγικούς στόχους.
Κλείνοντας, υποστήριξε ότι «το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος θα κερδίσει τον τεχνολογικό ανταγωνισμό, αλλά με ποιο θεσμικό και αξιακό κόστος». Αν η φιλελεύθερη δημοκρατία υιοθετήσει μεθόδους που ακυρώνουν το δικό της υπόδειγμα, είπε, «η Δύση θα έχει νικήσει στο πεδίο της ΤΝ αλλά θα έχει καταγραφεί η ήττα του δυτικού συνταγματισμού».
Την προσφώνηση απηύθυνε ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Γεράσιμος Σιάσος, ο οποίος αναφέρθηκε τόσο στην ακαδημαϊκή όσο και στην πολιτική διαδρομή του κ. Βενιζέλου. Όπως υπενθύμισε, ο τιμώμενος αναγορεύθηκε διδάκτορας στα 23 του χρόνια, έγινε υφηγητής το 1984 και καθηγητής το 1991, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο του την περίοδο της οικονομικής κρίσης.
Ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Σπυρίδων Βλαχόπουλος στάθηκε κυρίως στο επιστημονικό και διδακτικό έργο του Βενιζέλου, που περιλαμβάνει πάνω από 300 επιστημονικές μελέτες και δεκάδες μονογραφίες και συλλογικούς τόμους. Ιδιαίτερα εστίασε στην έννοια του «πολυεπίπεδου συνταγματισμού» ή «επαυξημένου Συντάγματος», που όπως είπε, έχει καθιερώσει στον επιστημονικό διάλογο. «Είναι δύσκολο να κατατάξεις τον Ευάγγελο Βενιζέλο σε μια από τις σχολές σκέψης του Συνταγματικού Δικαίου, διότι ο ίδιος είναι μόνος του μια σχολή», είπε.
Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας Κίρκη Κεφαλέα χαρακτήρισε το έργο του κ. Βενιζέλου ως «σημείο αναφοράς για τη διαμόρφωση και καλλιέργεια δημοκρατικής συνείδησης», που μέσα από τη συνεχή θεωρητική και θεσμική επεξεργασία υπερβαίνει τα στενά όρια της νομικής επιστήμης.
Δείτε φωτογραφίες:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα