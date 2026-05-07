ΔΥΠΑ: Έρχονται ευκαιρίες απασχόλησης για περίπου 60.000 ανέργους με εμφαση στις γυναίκες και τα ευάλωτα άτομα

«Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας, μετατρέποντας την επιδότηση της ανεργίας σε ενίσχυση της εργασίας» δηλώνει η διοικήτρια της ΔΥΠΑ





Tέσσερα προγράμματα απασχόλησης με έμφαση στην ενίσχυση ευάλωτων ομάδων, όπως γυναίκες , νέοι και άτομα άνω των 55 ετών είναι «ανοιχτά» αυτήν την περίοδο στη ΔΥΠΑ ώστε να διευκολυνθούν οι άνεργοι να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.Σύμφωνα με το φορέα από το 2019 έως σήμερα μέσω των στοχευμένων προγραμμάτων έχουν ωφεληθεί περισσότεροι από 225.000 πολίτες ενώ πάνω από 27.000 προχώρησαν στη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης μέσω δράσεων νέας επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, νέα προγράμματα για άνεργους πτυχιούχους , άτομα με αναπηρία , νέους και γυναίκες βρίσκονται προ των πυλών προκειμένου να ενεργοποιηθούν εντός του 2026 , ενισχύοντας περαιτέρω τις ευκαιρίες απασχόλησης σε όλη τη χώρα.Όπως επισημαίνει: «Η ΔΥΠΑ συνεχίζει με συνέπεια και αποφασιστικότητα να υλοποιεί στοχευμένες πολιτικές απασχόλησης που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας. Δίνουμε προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, ενισχύοντας ουσιαστικά την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Δεν εφησυχάζουμε όμως. Ενισχύουμε το οπλοστάσιό μας με νέα προγράμματα που ξεκινούν σύντομα, όπως η ειδική δράση κοινωφελούς χαρακτήρα για τη Θεσσαλία, προϋπολογισμού 19,2 εκατ. ευρώ, και το πρόγραμμα για 1.000 άνεργους πτυχιούχους. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας, μετατρέποντας την επιδότηση της ανεργίας σε ενίσχυση της εργασίας».· Το «Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 Ανέργων Γυναικών, με Έμφαση Σε Μητέρες Ανήλικων Τέκνων», χρηματοδοτούμενο με εθνικούς πόρους ύψους 101.813.625,00 ευρώ, είναι σχεδιασμένο ειδικά για την καταπολέμηση της γυναικείας ανεργίας, την ομαλή επανένταξη στην αγορά εργασίας και την εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Το πρόγραμμα είναι ανοικτό και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 3.650 προσλήψεις πλήρους απασχόλησης και 1.067 προσλήψεις μερικής απασχόλησης· Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και απασχόλησης για ανέργους 30 ετών και άνω. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 6 μηνών με προϋπολογισμό 300 εκ. ευρώ, μέσω ΕΣΠΑ και συνολικά 48 χιλιάδες ωφελούμενους.Ποσό/ποσοστό επιχορήγησης: 32,00€/ημέρα για 6ώρη εργασιακή εμπειρία (όχι πάνω από 22 ημέρες τον μήνα)Προσλήψεις έως σήμερα: 13.350· Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων, άνω των 50 ετών, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους ύψους περίπου 74 εκ. ευρώ, είναι διάρκειας 12-18 μηνών και μέχρι στιγμής οι ωφελούμενοι είναι 2.241.· Πρόγραμμα επιπλέον 2.500 επιδοτούμενων θέσεων στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55 ετών και άνω. Η προώθηση 2.500 επιπλέον θέσεων σε Δήμους και Περιφέρειες/Περιφερειακές Ενότητες που δεν υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα επέκτασης των 6.000 θέσεων. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες και η μηνιαία επιχορήγηση προς τους φορείς, ανέρχεται στο 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, έως τα 750 ευρώ μηνιαία. Ο προϋπολογισμός των νέων θέσεων εργασίας ανέρχεται σε 45.000.000 €

Προγράμματα που θα ανοίξουν μέσα στο 2026 · Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα στη Θεσσαλία. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», στόχος πολιτικής 4 «Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη», με προϋπολογισμό 19.201.600 €. Στόχος η προώθηση στην απασχόληση 2.182 άνεργων, εγγεγραμμένων στα ψηφιακά μητρώα της Δ.ΥΠ.Α., με έμφαση σε ευάλωτες ομάδες και ομάδες του πληθυσμού που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξη και επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, όπως μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα, όπως ορίζονται στο άρθρο 5, μέσω της τοποθέτησής τους, για 8 μήνες, σε θέσεις πλήρους απασχόλησης σε φορείς της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των Δήμων της.



· Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 ανέργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ηλικίας 25-54 ετών στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – Δ.ΥΠ.Α», στο οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση και εργασιακοί σύμβουλοι οι οποίοι απασχολήθηκαν με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο συγκεκριμένου συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, με εξαρχής γνωστή διάρκεια.



· Ανοικτό πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης για 12 μήνες σε ανέργους 18-29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες.



· Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης για την πρόσληψη 3.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (AμεΑ) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού».



· Ανοικτό πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης για 12 μήνες σε ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω (30+) με έμφαση σε γυναίκες

Μαίρη Λαμπαδίτη 07.05.2026, 07:12