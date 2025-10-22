Τι σημαίνει στην πράξη η προστασία του σπιτιού μας - Από τα έξοδα επισκευής μέχρι την απώλεια ενοικίων, αναλύουμε την άλλη πλευρά της καθημερινότητας
Στα χέρια του Μυστακίδη περνά η ΚΑΕ ΠΑΟΚ - Ολοκληρώθηκε ο τεχνικός έλεγχος
Στα χέρια του Μυστακίδη περνά η ΚΑΕ ΠΑΟΚ - Ολοκληρώθηκε ο τεχνικός έλεγχος
Μόνο τα διαδικαστικά βήματα απομένουν ώστε να υπάρξει οριστική επιβεβαίωση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού
Ικανοποίηση επικρατεί από την πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη, καθώς ο οικονομικός και νομικός έλεγχος που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας εισόδου του στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ έφτασε στο τέλος της, με τα αποτελέσματα να είναι θετικά.
Αυτό σημαίνει ότι πλέον απομένουν μόνο τα διαδικαστικά βήματα ώστε να υπάρξει οριστική επιβεβαίωση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Παράλληλα με αυτόν τον τρόπο φαίνεται ότι όλα κινούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό και το πλάνο που είχε θέσει η πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη, χωρίς να υπάρχουν απρόοπτα ενώ μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξει και η επίσημη ενημέρωση από την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ, ως προς την εξέλιξη όλων όσων συμβαίνουν στον σύλλογο.
Όπως όλα δείχνουν, μέσα στο επόμενο διάστημα, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αναμένεται να περάσει και επίσημα στα χέρια του Αριστοτέλη Μυστακίδη και να περάσει με αυτόν τον τρόπο η ομάδα σε μία νέα εποχή.
Η σχετική ανακοίνωση:
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε ο οικονομικός και φορολογικός έλεγχος, ο οποίος διενεργήθηκε από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών για λογαριασμό του κ.Αριστοτέλη Μυστακίδη. Μετά και την ολοκλήρωση του νομικού ελέγχου, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία για την αλλαγή σελίδας στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
Από την πρώτη στιγμή, η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είχε θέσει ως βασικό στόχο την οικονομική εξυγίανση της εταιρείας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την είσοδο ενός ισχυρού επιχειρηματία, ικανού να ανεβάσει τον ΠΑΟΚ σε ένα νέο επίπεδο και εκεί που πραγματικά του αξίζει να βρίσκεται.
Απομένουν πλέον διαδικαστικά ζητήματα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οπότε και θα υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις για τη νέα εποχή της ομάδας.
Ειδήσεις σήμερα:
Πώς... δουλεύουν τα apps που «καρφώνουν» κάμερες και μπλόκα της Τροχαίας
Σπείρα απατεώνων έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - 37 συλλήψεις από την ΕΛΑΣ, τουλάχιστον €5 εκατ. τα παράνομα κέρδη τους
Με δύο αστυνομικούς σε διπλανό κελί στη φυλακή ο Σαρκοζί - Η δύσκολη πρώτη ημέρα με φωνές, γυμναστική και επίσκεψη της Κάρλα Μπρούνι
Αυτό σημαίνει ότι πλέον απομένουν μόνο τα διαδικαστικά βήματα ώστε να υπάρξει οριστική επιβεβαίωση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Παράλληλα με αυτόν τον τρόπο φαίνεται ότι όλα κινούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό και το πλάνο που είχε θέσει η πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη, χωρίς να υπάρχουν απρόοπτα ενώ μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξει και η επίσημη ενημέρωση από την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ, ως προς την εξέλιξη όλων όσων συμβαίνουν στον σύλλογο.
Όπως όλα δείχνουν, μέσα στο επόμενο διάστημα, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αναμένεται να περάσει και επίσημα στα χέρια του Αριστοτέλη Μυστακίδη και να περάσει με αυτόν τον τρόπο η ομάδα σε μία νέα εποχή.
Η σχετική ανακοίνωση:
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε ο οικονομικός και φορολογικός έλεγχος, ο οποίος διενεργήθηκε από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών για λογαριασμό του κ.Αριστοτέλη Μυστακίδη. Μετά και την ολοκλήρωση του νομικού ελέγχου, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία για την αλλαγή σελίδας στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
Από την πρώτη στιγμή, η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είχε θέσει ως βασικό στόχο την οικονομική εξυγίανση της εταιρείας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την είσοδο ενός ισχυρού επιχειρηματία, ικανού να ανεβάσει τον ΠΑΟΚ σε ένα νέο επίπεδο και εκεί που πραγματικά του αξίζει να βρίσκεται.
Απομένουν πλέον διαδικαστικά ζητήματα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οπότε και θα υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις για τη νέα εποχή της ομάδας.
Ανακοίνωση-ενημέρωση ΚΑΕ ΠΑΟΚhttps://t.co/OxxVC0MjQE— PAOK BC (@PAOKbasketball) October 22, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Πώς... δουλεύουν τα apps που «καρφώνουν» κάμερες και μπλόκα της Τροχαίας
Σπείρα απατεώνων έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - 37 συλλήψεις από την ΕΛΑΣ, τουλάχιστον €5 εκατ. τα παράνομα κέρδη τους
Με δύο αστυνομικούς σε διπλανό κελί στη φυλακή ο Σαρκοζί - Η δύσκολη πρώτη ημέρα με φωνές, γυμναστική και επίσκεψη της Κάρλα Μπρούνι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα