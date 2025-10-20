Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Η αρχηγική ομιλία του Ζίβκοβιτς πριν το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ: «Ξέρω ότι θα πεθάνουμε ο ένας για τον άλλον» - Βίντεο
Ο αρχηγός του Δικεφάλου ξεσήκωσε τα αποδυτήρια με λόγια πάθους, ενότητας και πίστης πριν από τη μεγάλη νίκη επί της ΑΕΚ
Ο ΠΑΟΚ έφυγε με ένα μεγάλο «διπλό» (0-2) από τη Νέα Φιλαδέλφεια, ωστόσο, πριν το αγωνιστικό πλάνο του Ραζβάν Λουτσέσκου μεταφερθεί στο χορτάρι, μια στιγμή στα αποδυτήρια έδειξε πολλά για τον χαρακτήρα και το πάθος της ομάδας.
Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, πήρε τον λόγο μπροστά στους συμπαίκτες του, δίνοντας το σύνθημα με ένταση και καθαρά λόγια.
Ο Σέρβος, ο οποίος ήταν εκ των πρωταγωνιστών της σπουδαίας νίκης με ασίστ στο 0-1 και πίεση στη φάση του 0-2, επικαλέστηκε το δεύτερο ημίχρονο του προηγούμενου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ως παράδειγμα προς μίμηση. Τότε, ο ΠΑΟΚ είχε αντιδράσει, επιστρέφοντας και παίρνοντας μια τεράστια νίκη.
Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ δημοσίευσε το σχετικό βίντεο, όπου ο Ζίβκοβιτς ακούγεται να λέει στους παίκτες:
«Παιδιά, το καλύτερο παράδειγμα για το πως θέλουμε να παίξουμε, είναι το τελευταίο παιχνίδι, το δεύτερο ημίχρονο που κάναμε. Πρέπει να το επαναλαμβάνουμε σε κάθε παιχνίδι. Σε κάθε παιχνίδι. Πρέπει να παλέψουμε, να κερδίζουμε τις δεύτερες μπάλες και, παιδιά, να το χαρούμε με τη μπάλα. Παίξτε το παιχνίδι μας, απολαύστε το».
Και κατέληξε στη φράση που αποτυπώνει πλήρως τη νοοτροπία που ζητά ο Λουτσέσκου:
«Ξέρω, αν κάνω ένα λάθος, πίσω είναι ο συμπαίκτης μου. Το ξέρω πως θα πεθάνουμε ο ένας για τον άλλον και θα πάρουμε τους τρεις πόντους σήμερα».
Αμέσως μετά, όλοι οι παίκτες σχημάτισαν έναν κύκλο και φώναξαν δυνατά: «1, 2… 4, ΠΑΟΚ», με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να συμμετέχει έντονα στο σύνθημα. Η στιγμή αυτή έδειξε τη συσπείρωση και την αποφασιστικότητα που οδήγησαν την ομάδα σε μία κρίσιμη νίκη.
