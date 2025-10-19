Η ΠΑΕ Άρης ξεκαθαρίζει: «Καμία αναφορά του Χιμένεθ στον Ουζουνίδη»
Η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ διευκρίνισε ότι οι δηλώσεις του προπονητή παρερμηνεύτηκαν λόγω λάθους μετάφρασης, τονίζοντας πως ο Ισπανός τεχνικός ουδέποτε σχολίασε τον Μαρίνο Ουζουνίδη

Αναταραχή προκάλεσαν οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (1-1) στο «Κλεάνθης Βικελίδης», καθώς πολλοί θεώρησαν πως ο Ισπανός τεχνικός άφησε αιχμές σε βάρος του προκατόχου του στον πάγκο του Άρη, Μαρίνου Ουζουνίδη. Ωστόσο, οι «κίτρινοι» έσπευσαν να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, αποδίδοντας το ζήτημα σε παρεξήγηση που προήλθε από λάθος μετάφραση.

Σύμφωνα με τη διευκρίνιση δόθηκε, ο Χιμένεθ ουδέποτε αναφέρθηκε προσωπικά στον Έλληνα προπονητή, αλλά μιλώντας για την κατάσταση των τραυματιών, σχολίασε: «Τι έκαναν με αυτήν την ομάδα το καλοκαίρι;». Όπως τονίζεται, η φράση μεταφράστηκε εσφαλμένα λόγω της έντασης της στιγμής, οδηγώντας σε παρερμηνεία των λόγων του.

Μάλιστα, ο ίδιος ο μεταφραστής της ΠΑΕ Άρης, όπως ενημέρωσε η ομάδα, αναγνώρισε το λάθος του και ζήτησε συγγνώμη.

