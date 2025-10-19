Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
«Kαρφιά» Χιμένεθ για Ουζουνίδη: «Σε κάθε προπόνηση έχουμε 4-5 τραυματίες, τι κάνανε με αυτόν τον άνθρωπο τον Ιούλιο;»
Ο Ισπανός τεχνικός της ομάδας του Άρη έκανε σχόλιο αναφορικά με την κατάσταση των παικτών και τους τραυματισμούς που αντιμετωπίζει
Ισόπαλο έληξε το ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Super League στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με τον Άρη και τον Παναθηναϊκό να μένουν στο 1-1.
Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε μόλις στο 3ο λεπτό με τον Σφιντέρσκι, ο οποίος αιφνιδίασε την άμυνα των «Κιτρίνων». Ο Άρης, αν και δυσκολεύτηκε στη δημιουργία στο πρώτο μέρος, ανέβασε την πίεσή του στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε να ισοφαρίσει στο 75ο λεπτό με τον Τάσο Δώνη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε ένα τραγικό λάθος του τερματοφύλακα Ντραγκόφσκι.
Αιχμές Χιμένεθ για την προετοιμασία
Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής του Άρη, Μανόλο Χιμένεθ, στάθηκε εκτός από την εξέλιξη της αναμέτρησης και στο μεγάλο πρόβλημα των τραυματισμών που αντιμετωπίζει η ομάδα του, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την καλοκαιρινή προετοιμασία που πραγματοποίησε ο προκάτοχός του, Μαρίνος Ουζουνίδης.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ:
«Πρέπει να αναλύσουμε το γεγονός ότι είχαμε ένα σχέδιο για το παιχνίδι το οποίο μέσα σε τρία λεπτά κατέρρευσε με το γκολ που δεχθήκαμε. Προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι μία πολύ καλή ομάδα. Θέλω να ζητήσω μία πολύ μεγάλη χάρη στους φιλάθλους της ομάδας. Σε κάθε προπόνηση έχουμε 4-5 τραυματίες, σε κάθε παιχνίδι έχουμε 2-3 παίκτες που ζητούν αλλαγή για θέμα τραυματισμών. Τι κάνανε με αυτόν τον άνθρωπο τον Ιούλιο σας παρακαλώ πολύ θα ήθελα να ξέρω.»
Συμπαράσταση στον Βοριαζίδη:
Ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε και στον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή Βοριαζίδη, εκφράζοντας την υποστήριξή του: «Δυστυχώς είναι μια δυσάρεστη κατάσταση. Και για την ομάδα μας είναι ακόμα χειρότερα. Ένας ποδοσφαιριστής που ήρθε από τη Β’ Κατηγορία με πολλή όρεξη να μας βοηθήσει. Αλλά είμαι σίγουρος ότι ο Μιχάλης θα κερδίσει αυτό τον αγώνα. Είμαστε όλοι μαζί του και θα κερδίσει το παιχνίδι της ζωής. Τον περιμένουμε σίγουρα σε μερικούς μήνες».
