Έφυγε από τη ζωή ο Βούλγαρος που άλλαξε το όνομά του σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έκανε τατουάζ στο μέτωπό του το έμβλημα της
Έφυγε από τη ζωή ο Βούλγαρος που άλλαξε το όνομά του σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έκανε τατουάζ στο μέτωπό του το έμβλημα της
Ο Μαρίν Ζντράβκοφ Λαβίντζοφ άλλαξε το όνομά του σε Μάντσεστερ Ζντράβκοφ Λαβίντζοφ Γιουνάιτεντ και μετά την ιστορική νύχτα στο Καμπ Νου το 1999 στον τελικό του Champions League με την Μπάγερν, χτύπησε τατουάζ το έμβλημα της ομάδας στο μέτωπο
Ένας Βούλγαρος οπαδός, που άλλαξε το όνομά του μετά από δικαστικό αγώνα σε…Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πέθανε σε ηλικία 62 ετών στην πατρίδα του.
Ο Βούλγαρος οικοδόμος, είχε αλλάξει στα δικαστήρια το όνομά του από Μαρίν Ζντράβκοφ Λαβίντζοφ σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έγινε επίσης διάσημος επειδή είχε χτυπήσει τατουάζ με το έμβλημα της αγγλικής ομάδας στο μέτωπό του.
Σύμφωνα με διηγήσεις, πήρε την απόφαση να αλλάξει το όνομά του υπό την επήρεια αλκοόλ, την επομένη της νίκης της Γιουνάιτεντ στο Καμπ Νου επί της Μπάγερν, με τα γκολ των Τέντι Σέριγχαμ και Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στις καθυστερήσεις.
Ο Λαβίντζοφ ταλαιπωρήθηκε επί 15 χρόνια στα δικαστήρια για να καταφέρει την αλλαγή ονόματος και τελικά το πέτυχε το 2014, όταν έγινε επισήμως γνωστός ως Μάντσεστερ Ζντράβκοφ Λαβίντζοφ Γιουνάιτεντ.
Ο αγώνας του για την αλλαγή ονόματος καταγράφηκε σε βουλγαρική ταινία του 2011 με τίτλο «My Mate Manchester United».
Δεν ήταν απλώς μια απόφαση υπό την επήρεια του αλκοόλ, έγινε ο σκοπός της ζωής του και τελικά το γιόρτασε κάνοντας τατουάζ το έμβλημα της ομάδας στο κέντρο του μετώπου του.
Ο εκλιπών έγινε φανατικός των «κόκκινων διαβόλων» μετά τη δραματική τους νίκη στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ το 1999, επί της Μπάγερν Μονάχου, όταν κατέκτησαν το τρεμπλ υπό τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.
Το όνειρό του μάλιστα να επισκεφθεί το Ολντ Τράφορντ πραγματοποιήθηκε το 2014 με τη βοήθεια αγγλικής εφημερίδας.
Ο μίστερ Γιουνάιτεντ, όπως ήταν γνωστός, είχε την ευκαιρία να κάνει μια ιδιωτική ξενάγηση στο «Θέατρο των Ονείρων» και ξέσπασε σε κλάματα όταν μπήκε στα αποδυτήρια των παικτών και στη συνέχεια πάτησε τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου.
«Το να βλέπω πού περπάτησαν και έπαιξαν οι ήρωές μου είναι το μεγαλύτερο πράγμα που έχω ζήσει. Θα θυμάμαι αυτή τη μέρα για πάντα και θα τη διηγούμαι στην οικογένεια και στους φίλους μου για το υπόλοιπο της ζωής μου», είπε τότε.
Η ιστορία του και η …τρέλα του για τον σύλλογο δεν σταματά όμως εκεί. Μεταξύ άλλων, ονόμασε τη γάτα του «Ντέιβιντ Μπέκαμ».
Στο σπίτι του στη Βουλγαρία, υπήρχαν παντού αντικείμενα σχετικά με τη Γιουνάιτεντ, αφίσες, φανέλες και πανό παικτών, όπως του συμπατριώτη του Ντιμίταρ Μπερμπάτοφ.
Ήταν αναμφίβολα στιγμή υπερηφάνειας για αυτόν όταν ο Βούλγαρος επιθετικός εντάχθηκε στη Γιουνάιτεντ το 2008, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα Αγγλίας και πολλούς ακόμη τίτλους σε τέσσερις σεζόν.
Όπως έγινε γνωστό, ο 62χρονος, που ζούσε στην πόλη Ζιστόφ, ετοιμαζόταν να επισκεφτεί έναν φίλο του όταν κατέρρευσε και παρά τη μεταφορά του σε νοσοκομείο, άφησε την τελευταία του πνοή, προδομένος από την καρδιά του, που τόσο αγάπησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
A FOOTBALL super-fan who changed his name to Mr Manchester United and had the club tattooed on his head has died aged 62. #Ebyemizaano pic.twitter.com/L0kJNVXLul— BANYAKIGEZI FM 104.5 (@BANYAKIGEZI) October 14, 2025
Mr Manchester United afariki duniahttps://t.co/ZClnAajNCe— Mwananchi Newspapers (@MwananchiNews) October 14, 2025
