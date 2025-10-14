Μπαρτζώκας: «Τα λάθη μας κόστισαν, πολλοί παίκτες είναι κουρασμένοι λόγω των συνεχόμενων παιχνιδιών»
Όσα δήλωσε ο Έλληνας προπονητής για την ήττα της ομάδας του από την Εφές στο ΣΕΦ
Ο Ολυμπιακός των πολλών απουσιών ηττήθηκε από την Εφές με 78-82 και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του τόνισε ότι τα πολλά λάθη αλλά και η κούραση στοίχισαν την ήττα στην ομάδα του.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Κάναμε πολλά λάθη. Αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο για το πως χάσαμε το παιχνίδι.
Πολλοί παίκτες σαν τον Σάσα και τον Τάιλερ που παίζουν πολύ στα προηγούμενα παιχνίδια, ήταν κουρασμένοι και δεν μπόρεσαν να βγάλουν την ενέργεια στην επίθεση που συνηθίζουν.
Χάσαμε μια κρίσιμη κατοχή με τον Τάιλερ στο τέλος, που ήταν και η πιο σημαντική της βραδιάς και το αποτέλεσμα ήταν αυτό».
