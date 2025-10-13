Αποθεώνουν τον Στρακόσα τα ΜΜΕ της Αλβανίας: «Ήταν απροσπέλαστο τείχος μπροστά από τους Σέρβους παίκτες»

Οι Αλβανοί πλέκουν το εγκώμιο του Θωμά Στρακόσα, με τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ να καταγράφει ακόμα μια εξαιρετική εμφάνιση τη φετινή σεζόν, αυτή τη φορά με την Εθνική του ομάδα