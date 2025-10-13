Ολυμπιακός: Το πάθος στο παρκέ και ο παλμός στις εξέδρες - Η παρακάμερα του αγώνα με τον Παναθηναϊκό - Βίντεο
Ολυμπιακός: Το πάθος στο παρκέ και ο παλμός στις εξέδρες - Η παρακάμερα του αγώνα με τον Παναθηναϊκό - Βίντεο
O Oλυμπιακός πήρε το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν σ' ένα κατάμεστο ΣΕΦ
Ερυθρόλευκο «βάφτηκε» το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν στη Stoiximan Basket League.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 90-86 του Παναθηναϊκού σ΄ ένα ωραίο παιχνίδι που έγινε στο κατάμεστο ΣΕΦ.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε την παρακάμερα του αγώνα στην οποία ξεχειλίζει το πάθος στο παρκέ αλλά και η... τρέλα στην εξέδρα.
Δείτε την παρακάμερα
