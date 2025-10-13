Ολυμπιακός: Το πάθος στο παρκέ και ο παλμός στις εξέδρες - Η παρακάμερα του αγώνα με τον Παναθηναϊκό - Βίντεο
SPORTS
Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Basket League

Ολυμπιακός: Το πάθος στο παρκέ και ο παλμός στις εξέδρες - Η παρακάμερα του αγώνα με τον Παναθηναϊκό - Βίντεο

O Oλυμπιακός πήρε το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν σ' ένα κατάμεστο ΣΕΦ

Ολυμπιακός: Το πάθος στο παρκέ και ο παλμός στις εξέδρες - Η παρακάμερα του αγώνα με τον Παναθηναϊκό - Βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ερυθρόλευκο «βάφτηκε» το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν στη Stoiximan Basket League. 

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 90-86 του Παναθηναϊκού σ΄ ένα ωραίο παιχνίδι που έγινε στο κατάμεστο ΣΕΦ. 

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε την παρακάμερα του αγώνα στην οποία ξεχειλίζει το πάθος στο παρκέ αλλά και η... τρέλα στην εξέδρα. 

Δείτε την παρακάμερα

Η παρακάμερα του Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (12/10/25)



Ειδήσεις σήμερα:

Απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς, δείτε τις πρώτες φωτογραφίες - Χαμόγελα, αγκαλιές και δάκρυα χαράς στο Ισραήλ

«Σε αγαπώ, γυρίζεις σπίτι» - Οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων με τους συγγενείς τους μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς, δείτε βίντεο

Πώς θα κινηθούν αύριο τα ΜΜΜ λόγω της 24ωρης απεργίας
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης