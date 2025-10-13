Προκριματικά Μουντιάλ: Έκλεισε θέση για τις ΗΠΑ η Κροατία, τεσσάρα πρόκρισης η Ολλανδία - Δείτε τα γκολ
Σημαντικό διπλό η Πολωνία - «Λύτρωση» στο φινάλε για την Ρουμανία - Τεσσάρα στο Σαν Μαρίνο η Κύπρος - Έκπληξη τα Νησιά Φαρόε - Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες
Η Κροατία έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που επί της ουσίας εξασφάλισε την πρόκρισή της στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026, μετά την αποψινή της νίκη επί του Γιβραλτάρ με 3-0.
Οι Κροάτες πήραν το προβάδισμα με τον Φρουκ στο 30', μετά ένα ημίωρο έντονης πίεσης. Στο 57', ο Μάιερ δεν κατάφερε να σκοράρει από την άσπρη βούλα, καθώς ο Χάνκινς απέκρουσε. Παίζοντας στο... ρελαντί, η Κροατία «κλείδωσε» τη νίκη στο 78' με τον Σούσιτς να βρίσκει δίχτυα και το τελικό 3-0 ήρθε στις καθυστερήσεις από τον Έρλιτς.
Η «Χρβάτσκα» είναι από σήμερα σχεδόν και με τα δύο πόδια στην τελική φάση της διοργάνωσης, καθώς διατηρεί τη διαφορά του +3 από την δεύτερη Τσεχία που νωρίτερα υπέστη ήττα-σοκ από τα Νησιά Φαρόε με 2-1. Πλέον, η ομάδα του Ντάλιτς έχει να δώσει άλλα δύο παιχνίδια μέχρι το φινάλε των προκριματικών, ενώ οι Τσέχοι ένα, με τη μεταξύ τους διαφορά των γκολ που αποτελεί και το πρώτο κριτήριο στην ισοβαθμία να είναι στο +15 για τους Κροάτες!
Λιθουανία-Πολωνία 0-2
Την ίδια ώρα, η Πολωνία μετά το «διπλό» επί της Λιθουανίας (2-0) για τον 7ο όμιλο, θα υποδεχθεί την Ολλανδία στο «παράθυρο» των προκριματικών του Νοεμβρίου, σε ματς που θα κρίνει ποια ομάδα θα τερματίσει στην πρώτη θέση και ποια θα πάει στα μπαράζ.
Ανώτεροι οι Πολωνοί, προηγήθηκαν από την τρομερή έμπνευση και την απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Σιμάνσκι στο 15'. Η ανωτερότητά τους μετουσιώθηκε και σε δεύτερο γκολ στην επανάληψη με την κεφαλιά του Λεβαντόφσκι από κοντά, μετά την σέντρα του Σιμάνσκι, τέρμα με το οποίο η Πολωνία «σφράγισε» και τη νίκη. Στους 13 βαθμούς και στο -3 από την πρωτοπόρο Ολλανδία που νωρίτερα επικράτησε εύκολα της Φινλανδίας με 4-0. Ο Σφιντέρσκι του Παναθηναϊκού μπήκε στο ματς στο 83ο λεπτό.
Ρουμανία-Αυστρία 1-0
Όσον αφορά το 1-0 στην «Arena Nasionala» του Βουκουρεστίου, ανάμεσα στη Ρουμανία και στην Αυστρία, σημαίνει ότι οι φιλοξενούμενοι παρά την πρώτη ήττα του εξακολουθούν να κρατούν την τύχη στα χέρια τους για την πρωτιά του 8ου ομίλου, ενώ για τους Βαλκάνιους ήταν ένα τεράστιο αποτέλεσμα που τους κρατά «ζωντανούς» στη μάχη για την 2η θέση και τα μπαράζ πρόκρισης.
Σε ένα ανιαρό ματς, με λίγες ευκαιρίες μπροστά από τις δύο εστίες, η Αυστρία είχε την στιγμή της με τον Ζάμπιτσερ στο 49', αλλά ο τερματοφύλακας της Ρουμανίας απέκρουσε εντυπωσιακά. Στο 60', η Ρουμανία απάντησε με το δοκάρι του Μιχαΐλα, προτού «λυτρωθεί» στις καθυστερήσεις από την κεφαλιά του Γκίτα. Στην 3η θέση οι Ρουμάνοι με 10 βαθμούς, «έσπασε» το απόλυτο των Αυστριακών.
Ολλανδία-Φινλανδία 4-0
Σαν Μαρίνο - Κύπρος 0-4
Η Κύπρος συνέτριψε με 4-0 το Σαν Μαρίνο εκτός έδρας και πέτυχε τη δεύτερη νίκη της στον όμιλο και έφτασε τους 8 βαθμούς. Οι φιλοξενούμενοι άρχισαν δυναμικά το ματς, παίρνοντας προβάδισμα στο 10ο λεπτό με τέρμα του Λοΐζου. Οι Κύπριοι διατήρησαν τον έλεγχο και δημιούργησαν ευκαιρίες για δεύτερο γκολ, όμως οι επεμβάσεις του Κολόμπο κράτησαν το σκορ αμετάβλητο. Η καλύτερη στιγμή των γηπεδούχων ήρθε στο 42', με τον Μπεράρντι να χάνει μοναδική φάση. Στο 60' ο Ανδρέου σημείωσε το 0-2, σκοράροντας στην επαναφορά μετά από δοκάρι του Λοΐζου. Στο 67', ο Κάστανος ευστόχησε σε πέναλτι που κέρδισε ο Κακουλλής. Ο Κακουλλής διαμόρφωσε το 0-4 στο 79', έπειτα από ασίστ του Κορέια.
Νησιά Φαρόε - Τσεχία 2-1
Άλλη μια εντυπωσιακή νίκη πέτυχαν τα Νησιά Φερόε, πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής την Τσεχία και την Κροατία στην κορυφή του ομίλου. Αν και ελπίζουν σε ένα μικρό «θαύμα», όλα θα κριθούν στην τελευταία αγωνιστική. Το εκτός έδρας ματς με την Κροατία τον Νοέμβριο προβλέπεται δύσκολο, ενώ η Τσεχία έχει πιο βατό έργο, φιλοξενώντας το Γιβραλτάρ. Στο αγωνιστικό κομμάτι, τα Νησιά Φερόε δεν δίστασαν να κοιτάξουν στα μάτια την Τσεχία, που παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Το σκορ άνοιξε στο 67’ ο Σόρενσεν, δίνοντας προβάδισμα στους γηπεδούχους (1-0). Οι Τσέχοι ισοφάρισαν στο 79’ με τον Κάραμπετς, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή, αλλά δύο λεπτά αργότερα ο Άγκναρσον, επίσης προερχόμενος από τον πάγκο, έκανε το 2-1, χαρίζοντας τη νίκη. Η Κροατία και η Τσεχία έχουν από 13 βαθμούς, με την πρώτη να υπερτερεί στη διαφορά τερμάτων, αλλά και με δυο ματς λιγότερα. Τα Νησιά Φερόε ακολουθούν με 12.
1ος ΟΜΙΛΟΣ
10 Οκτωβρίου 2025
Βόρεια Ιρλανδία - Σλοβακία 2-0 (18' αυτ. Χροσόφσκι, 81' Χουμ)
Γερμανία - Λουξεμβούργο 4-0 (12' Ράουμ, 21' πέν., 50' Κίμιχ, 48' Γκνάμπρι)
13 Οκτωβρίου 2025
Βόρεια Ιρλανδία - Γερμανία 21:45
Σλοβακία - Λουξεμβούργο 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Γερμανία 3 6
Σλοβακία 3 6
Βόρεια Ιρλανδία 3 6
Λουξεμβούργο 3 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
10 Οκτωβρίου 2025
Κόσοβο - Σλοβενία 0-0
Σουηδία - Ελβετία 0-2 (65' πεν. Τζάκα, 90'+4' Μανζαμπί)
13 Οκτωβρίου 2025
Σλοβενία - Ελβετία 21:45
Σουηδία - Κόσοβο 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Ελβετία 3 9
Κόσοβο 3 4
Σλοβενία 3 2
Σουηδία 3 1
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Λευκορωσία - Δανία 0-6 (14' Φρόχολντ, 20',45' Χόιλουντ, 45'+6 Μπόργκου, 66',79' Ντρέιερ)
Σκωτία - Ελλάδα 3-1 (64' Κρίστι, 80' Φέργκιουσον, 90'+3 Ντάικς - 62' Τσιμίκας)
12 Οκτωβρίου 2025
Σκωτία - Λευκορωσία 2-1 (15΄ Άνταμς, 84΄ ΜακΤόμινεϊ - 90+6΄ Κούτσκο)
Δανία - Ελλάδα 3-1 (22' Χόιλουντ, 40' Άντερσεν, 41' Ντάμσγκααρντ - 63' Τζόλης)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Δανία 4 10
Σκωτία 4 10
Ελλάδα 4 3
Λευκορωσία 4 0
4ος ΟΜΙΛΟΣ
10 Οκτωβρίου 2025
Ισλανδία - Ουκρανία 3-5 (35' Έλερτσον, 59', 75' Γκούντμουντσον - 14', 45'+5' Μαλινόφσκι, 45' Χουτσούλιακ, 85' Καλιούζνι, 89' Οτσερέτσκο)
Γαλλία - Αζερμπαϊτζάν 3-0 (45'+2' Μπαπέ, 69' Ραμπιο, 84' Τοβέν)
13 Οκτωβρίου 2025
Ισλανδία - Γαλλία 21:45
Ουκρανία - Αζερμπαϊτζάν 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Γαλλία 3 9
Ουκρανία 3 4
Ισλανδία 3 3
Αζερμπαϊτζάν 3 1
5ος ΟΜΙΛΟΣ
11 Οκτωβρίου 2025
Βουλγαρία - Τουρκία 1-6 (13΄ Κιρίλοφ - 11΄ Γκιουλέρ, 49΄αυτ. Ποπόφ, 52΄,56΄ Γιλντίζ, 65΄ Τσελίκ, 90+4΄ Καχβετσί)
Ισπανία - Γεωργία 2-0 (24΄ Πίνο, 65΄ Ογιαρθάμπαλ)
14 Οκτωβρίου 2025
Τουρκία - Γεωργία 21:45
Ισπανία - Βουλγαρία 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Ισπανία 3 9
Τουρκία 3 6
Γεωργία 3 3
Βουλγαρία 3 0
6ος ΟΜΙΛΟΣ
11 Οκτωβρίου 2025
Ουγγαρία - Αρμενία 2-0 (56' Λούκατς, 90'+4 Γκρούμπερ)
Πορτογαλία - Ιρλανδία 1-0 (90+1΄ Ρούμπεν Νέβες)
14 Οκτωβρίου 2025
Ιρλανδία - Αρμενία 21:45
Πορτογαλία - Ουγγαρία 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Πορτογαλία 3 9
Ουγγαρία 3 4
Αρμενία 3 3
Ιρλανδία 3 1
7ος ΟΜΙΛΟΣ
Φινλανδία - Λιθουανία 2-1 (48' Κάλμαρ, 55' Μαρκίεφ - 25' Σίρβις)
Μάλτα - Ολλανδία 0-4 (15'πέν, 48'πέν. Χάκπο, 57' Ράιντερς, 90'+4 Ντεπάι)
Ρεπό: Πολωνία
12 Οκτωβρίου 2025
Ολλανδία - Φινλανδία 4-0 (8΄ Μάλεν, 17΄ Φαν Ντάι, 38΄πεν. Ντεπάι, 84΄ Χάκπο)
Λιθουανία - Πολωνία 0-2 (15' Σιμάνσκι, 64' Λεβαντόφσκι)
Ρεπό: Μάλτα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Ολλανδία 6 16
Πολωνία 6 13
Φινλανδία 7 10
Λιθουανία 7 3
Μάλτα 6 2
8ος ΟΜΙΛΟΣ
Αυστρία - Σαν Μαρίνο 10-0 (7' Σμιντ, 8',47',83',84' Αρναούτοβιτς, 24' Γκρέγκοριτς, 30',42' Πος, 45' Λάιμερ, 76' Βούρμπραντ)
Κύπρος - Βοσνία/Ερζεγοβίνη 1-2 (45'+1 Λαΐφης - 10' Κάτιτς, 36' αυτ. Μιχαήλ)
Ρεπό: Ρουμανία
12 Οκτωβρίου 2025
Σαν Μαρίνο - Κύπρος 0-4 (9' Λοΐζου, 59' Ανδρέου, 67' πέν. Κάστανος, 79' Κακουλής)
Ρουμανία - Αυστρία 1-0 (90'+5 Γκίτα)
Ρεπό: Βοσνία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Αυστρία 6 15
Βοσνία 6 13
Ρουμανία 6 10
Κύπρος 7 8
Σαν Μαρίνο 7 0
9ος ΟΜΙΛΟΣ
11 Οκτωβρίου 2025
Νορβηγία - Ισραήλ 5-0 (18' αυτ. Καλαϊλί, 27',63',72' Χάαλαντ, 28' αυτ. Ναχμιάς)
Εσθονία - Ιταλία 1-3 (76΄ Σάπινεν - 4΄ Κεν, 38΄ Ρετέγκι, 74΄ Εσπόζιτο)
Ρεπό: Μολδαβία
14 Οκτωβρίου 2025
Εσθονία - Μολδαβία 19:00
Ιταλία - Ισραήλ 21:45
Ρεπό: Νορβηγία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Νορβηγία 6 18
Ιταλία 5 12
Ισραήλ 6 9
Εσθονία 6 3
Μολδαβία 5 0
10ος ΟΜΙΛΟΣ
10 Οκτωβρίου 2025
Καζακστάν - Λιχτενστάιν 4-0 (26',59' Κενζέμπεκ, 28' Ζαϊνούντινοφ, 81' Κασίμ)
Βέλγιο - Βόρεια Μακεδονία 0-0
Ρεπό: Ουαλία
13 Οκτωβρίου 2025
Βόρεια Μακεδονία - Καζακστάν 21:45
Ουαλία - Βέλγιο 21:45
Ρεπό: Λιχτενστάιν
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Βόρεια Μακεδονία 6 12
Βέλγιο 5 11
Ουαλία 5 10
Καζακστάν 5 6
Λιχτενστάιν 5 0
11ος ΟΜΙΛΟΣ
11 Οκτωβρίου 2025
Λετονία - Ανδόρα 2-2 (41' Ζελένκοβς, 55' πέν. Γκουτκόφσκις - 33' Σαν Νίκολας, 78' Ολιβέιρα)
Σερβία - Αλβανία 0-1 (45+1΄ Μανάι)
Ρεπό: Αγγλία
14 Οκτωβρίου 2025
Ανδόρα - Σερβία 21:45
Λετονία - Αγγλία 21:45
Ρεπό: Αλβανία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Αγγλία 5 15
Αλβανία 6 11
Σερβία 5 7
Λετονία 6 5
Ανδόρα 6 1
12ος ΟΜΙΛΟΣ
Τσεχία - Κροατία 0-0
Νησιά Φαρόε - Μαυροβούνιο 4-0 (16',55' Σόρενσεν, 36΄,71' Φρεντέρικσμπεργκ)
Ρεπό: Γιβραλτάρ
12 Οκτωβρίου 2025
Νησιά Φαρόε - Τσεχία 2-1 (67΄ Σόρενσεν, 81΄ Άγκναρσον - 78΄ Κάραμπετς)
Κροατία - Γιβραλτάρ 3-0 (30' Φρουτ, 78' Σούσιτς, 90'+6 Έρλιτς)
Ρεπό: Μαυροβούνιο
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Κροατία 6 16
Τσεχία 7 13
Νησιά Φαρόε 7 12
Μαυροβούνιο 6 6
Γιβραλτάρ 6 0
