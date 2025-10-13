Προκριματικά Μουντιάλ: Έκλεισε θέση για τις ΗΠΑ η Κροατία, τεσσάρα πρόκρισης η Ολλανδία - Δείτε τα γκολ

Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες

Η Ολλανδία επικράτησε με χαρακτηριστική ευκολία της Φινλανδίας με σκορ 4-0 στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα» κι έκανε τεράστιο βήμα για την παρουσία της στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Άλλωστε, οι «Οράνιε» εδραιώθηκαν στην κορυφή του 7ου ομίλου, την ώρα που οι Φινλανδοί ουσιαστικά αποχαιρέτησαν τις ελπίδες ακόμη και για τη 2η θέση, για την οποία πλέον φαβορί είναι η Πολωνία.Το σκορ άνοιξε στο 8ο λεπτό με σουτ του Μάλεν, ενώ στο 17’ ο Φαν Ντάικ με κεφαλιά, ύστερα από εκτέλεση φάουλ του Μέμφις, έκανε το 2-0. Στο 36’, ο Τίμπερ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι με κεφαλιά και αμέσως μετά, η Ολλανδία κέρδισε πέναλτι για χέρι του Τένχο σε σουτ του Κλάιφερτ. Ο Μέμφις ανέλαβε την εκτέλεση και πέτυχε το 3-0. Στο δεύτερο μέρος οι Ολλανδοί έριξαν τον ρυθμό, αλλά στο 84’ ο Χάκπο πέτυχε το 4-0 με δυνατό σουτ.Η Κύπρος συνέτριψε με 4-0 το Σαν Μαρίνο εκτός έδρας και πέτυχε τη δεύτερη νίκη της στον όμιλο και έφτασε τους 8 βαθμούς. Οι φιλοξενούμενοι άρχισαν δυναμικά το ματς, παίρνοντας προβάδισμα στο 10ο λεπτό με τέρμα του Λοΐζου. Οι Κύπριοι διατήρησαν τον έλεγχο και δημιούργησαν ευκαιρίες για δεύτερο γκολ, όμως οι επεμβάσεις του Κολόμπο κράτησαν το σκορ αμετάβλητο. Η καλύτερη στιγμή των γηπεδούχων ήρθε στο 42', με τον Μπεράρντι να χάνει μοναδική φάση. Στο 60' ο Ανδρέου σημείωσε το 0-2, σκοράροντας στην επαναφορά μετά από δοκάρι του Λοΐζου. Στο 67', ο Κάστανος ευστόχησε σε πέναλτι που κέρδισε ο Κακουλλής. Ο Κακουλλής διαμόρφωσε το 0-4 στο 79', έπειτα από ασίστ του Κορέια.Άλλη μια εντυπωσιακή νίκη πέτυχαν τα Νησιά Φερόε, πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής την Τσεχία και την Κροατία στην κορυφή του ομίλου. Αν και ελπίζουν σε ένα μικρό «θαύμα», όλα θα κριθούν στην τελευταία αγωνιστική. Το εκτός έδρας ματς με την Κροατία τον Νοέμβριο προβλέπεται δύσκολο, ενώ η Τσεχία έχει πιο βατό έργο, φιλοξενώντας το Γιβραλτάρ. Στο αγωνιστικό κομμάτι, τα Νησιά Φερόε δεν δίστασαν να κοιτάξουν στα μάτια την Τσεχία, που παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Το σκορ άνοιξε στο 67’ ο Σόρενσεν, δίνοντας προβάδισμα στους γηπεδούχους (1-0). Οι Τσέχοι ισοφάρισαν στο 79’ με τον Κάραμπετς, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή, αλλά δύο λεπτά αργότερα ο Άγκναρσον, επίσης προερχόμενος από τον πάγκο, έκανε το 2-1, χαρίζοντας τη νίκη. Η Κροατία και η Τσεχία έχουν από 13 βαθμούς, με την πρώτη να υπερτερεί στη διαφορά τερμάτων, αλλά και με δυο ματς λιγότερα. Τα Νησιά Φερόε ακολουθούν με 12.10 Οκτωβρίου 2025Βόρεια Ιρλανδία - Σλοβακία 2-0 (18' αυτ. Χροσόφσκι, 81' Χουμ)Γερμανία - Λουξεμβούργο 4-0 (12' Ράουμ, 21' πέν., 50' Κίμιχ, 48' Γκνάμπρι)13 Οκτωβρίου 2025Βόρεια Ιρλανδία - Γερμανία 21:45Σλοβακία - Λουξεμβούργο 21:45ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Γερμανία 3 6Σλοβακία 3 6Βόρεια Ιρλανδία 3 6Λουξεμβούργο 3 010 Οκτωβρίου 2025Κόσοβο - Σλοβενία 0-0Σουηδία - Ελβετία 0-2 (65' πεν. Τζάκα, 90'+4' Μανζαμπί)13 Οκτωβρίου 2025Σλοβενία - Ελβετία 21:45Σουηδία - Κόσοβο 21:45ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Ελβετία 3 9Κόσοβο 3 4Σλοβενία 3 2Σουηδία 3 1Λευκορωσία - Δανία 0-6 (14' Φρόχολντ, 20',45' Χόιλουντ, 45'+6 Μπόργκου, 66',79' Ντρέιερ)Σκωτία - Ελλάδα 3-1 (64' Κρίστι, 80' Φέργκιουσον, 90'+3 Ντάικς - 62' Τσιμίκας)12 Οκτωβρίου 2025Σκωτία - Λευκορωσία 2-1 (15΄ Άνταμς, 84΄ ΜακΤόμινεϊ - 90+6΄ Κούτσκο)Δανία - Ελλάδα 3-1 (22' Χόιλουντ, 40' Άντερσεν, 41' Ντάμσγκααρντ - 63' Τζόλης)ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Δανία 4 10Σκωτία 4 10Ελλάδα 4 3Λευκορωσία 4 010 Οκτωβρίου 2025Ισλανδία - Ουκρανία 3-5 (35' Έλερτσον, 59', 75' Γκούντμουντσον - 14', 45'+5' Μαλινόφσκι, 45' Χουτσούλιακ, 85' Καλιούζνι, 89' Οτσερέτσκο)Γαλλία - Αζερμπαϊτζάν 3-0 (45'+2' Μπαπέ, 69' Ραμπιο, 84' Τοβέν)13 Οκτωβρίου 2025Ισλανδία - Γαλλία 21:45Ουκρανία - Αζερμπαϊτζάν 21:45ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Γαλλία 3 9Ουκρανία 3 4Ισλανδία 3 3Αζερμπαϊτζάν 3 111 Οκτωβρίου 2025Βουλγαρία - Τουρκία 1-6 (13΄ Κιρίλοφ - 11΄ Γκιουλέρ, 49΄αυτ. Ποπόφ, 52΄,56΄ Γιλντίζ, 65΄ Τσελίκ, 90+4΄ Καχβετσί)Ισπανία - Γεωργία 2-0 (24΄ Πίνο, 65΄ Ογιαρθάμπαλ)14 Οκτωβρίου 2025Τουρκία - Γεωργία 21:45Ισπανία - Βουλγαρία 21:45ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Ισπανία 3 9Τουρκία 3 6Γεωργία 3 3Βουλγαρία 3 011 Οκτωβρίου 2025Ουγγαρία - Αρμενία 2-0 (56' Λούκατς, 90'+4 Γκρούμπερ)Πορτογαλία - Ιρλανδία 1-0 (90+1΄ Ρούμπεν Νέβες)14 Οκτωβρίου 2025Ιρλανδία - Αρμενία 21:45Πορτογαλία - Ουγγαρία 21:45ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Πορτογαλία 3 9Ουγγαρία 3 4Αρμενία 3 3Ιρλανδία 3 1Φινλανδία - Λιθουανία 2-1 (48' Κάλμαρ, 55' Μαρκίεφ - 25' Σίρβις)Μάλτα - Ολλανδία 0-4 (15'πέν, 48'πέν. Χάκπο, 57' Ράιντερς, 90'+4 Ντεπάι)Ρεπό: Πολωνία12 Οκτωβρίου 2025Ολλανδία - Φινλανδία 4-0 (8΄ Μάλεν, 17΄ Φαν Ντάι, 38΄πεν. Ντεπάι, 84΄ Χάκπο)Λιθουανία - Πολωνία 0-2 (15' Σιμάνσκι, 64' Λεβαντόφσκι)Ρεπό: ΜάλταΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Ολλανδία 6 16Πολωνία 6 13Φινλανδία 7 10Λιθουανία 7 3Μάλτα 6 2Αυστρία - Σαν Μαρίνο 10-0 (7' Σμιντ, 8',47',83',84' Αρναούτοβιτς, 24' Γκρέγκοριτς, 30',42' Πος, 45' Λάιμερ, 76' Βούρμπραντ)Κύπρος - Βοσνία/Ερζεγοβίνη 1-2 (45'+1 Λαΐφης - 10' Κάτιτς, 36' αυτ. Μιχαήλ)Ρεπό: Ρουμανία12 Οκτωβρίου 2025Σαν Μαρίνο - Κύπρος 0-4 (9' Λοΐζου, 59' Ανδρέου, 67' πέν. Κάστανος, 79' Κακουλής)Ρουμανία - Αυστρία 1-0 (90'+5 Γκίτα)Ρεπό: ΒοσνίαΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Αυστρία 6 15Βοσνία 6 13Ρουμανία 6 10Κύπρος 7 8Σαν Μαρίνο 7 011 Οκτωβρίου 2025Νορβηγία - Ισραήλ 5-0 (18' αυτ. Καλαϊλί, 27',63',72' Χάαλαντ, 28' αυτ. Ναχμιάς)Εσθονία - Ιταλία 1-3 (76΄ Σάπινεν - 4΄ Κεν, 38΄ Ρετέγκι, 74΄ Εσπόζιτο)Ρεπό: Μολδαβία14 Οκτωβρίου 2025Εσθονία - Μολδαβία 19:00Ιταλία - Ισραήλ 21:45Ρεπό: ΝορβηγίαΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Νορβηγία 6 18Ιταλία 5 12Ισραήλ 6 9Εσθονία 6 3Μολδαβία 5 010 Οκτωβρίου 2025Καζακστάν - Λιχτενστάιν 4-0 (26',59' Κενζέμπεκ, 28' Ζαϊνούντινοφ, 81' Κασίμ)Βέλγιο - Βόρεια Μακεδονία 0-0Ρεπό: Ουαλία13 Οκτωβρίου 2025Βόρεια Μακεδονία - Καζακστάν 21:45Ουαλία - Βέλγιο 21:45Ρεπό: ΛιχτενστάινΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Βόρεια Μακεδονία 6 12Βέλγιο 5 11Ουαλία 5 10Καζακστάν 5 6Λιχτενστάιν 5 011 Οκτωβρίου 2025Λετονία - Ανδόρα 2-2 (41' Ζελένκοβς, 55' πέν. Γκουτκόφσκις - 33' Σαν Νίκολας, 78' Ολιβέιρα)Σερβία - Αλβανία 0-1 (45+1΄ Μανάι)Ρεπό: Αγγλία14 Οκτωβρίου 2025Ανδόρα - Σερβία 21:45Λετονία - Αγγλία 21:45Ρεπό: ΑλβανίαΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Αγγλία 5 15Αλβανία 6 11Σερβία 5 7Λετονία 6 5Ανδόρα 6 1Τσεχία - Κροατία 0-0Νησιά Φαρόε - Μαυροβούνιο 4-0 (16',55' Σόρενσεν, 36΄,71' Φρεντέρικσμπεργκ)Ρεπό: Γιβραλτάρ12 Οκτωβρίου 2025Νησιά Φαρόε - Τσεχία 2-1 (67΄ Σόρενσεν, 81΄ Άγκναρσον - 78΄ Κάραμπετς)Κροατία - Γιβραλτάρ 3-0 (30' Φρουτ, 78' Σούσιτς, 90'+6 Έρλιτς)Ρεπό: ΜαυροβούνιοΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Κροατία 6 16Τσεχία 7 13Νησιά Φαρόε 7 12Μαυροβούνιο 6 6Γιβραλτάρ 6 0