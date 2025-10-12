H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Η Σκωτία νίκησε 2-1 τη Λευκορωσία και είναι το φαβορί για την πρόκριση - Δείτε βίντεο
Τρίτη συνεχόμενη νίκη και άλμα πρόκρισης για τη Σκωτία, που έστω και προσωρινά (καθώς ακολουθεί ο αγώνας της Δανίας με την Ελλάδα) βρέθηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του 3ου ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Οι Σκωτσέζοι κόντρα στην πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου, δεν έβγαλαν μάτια με την απόδοση τους, αλλά είχαν την ουσία και την τύχη με το μέρος τους.
Προηγήθηκαν στο 15' με τον Τσε Άνταμς όταν από μια απομάκρυνση βρέθηκε μόνος του και σκόραρε με το VAR να δείχνει ότι καλύπτεται.
Οι Λευκορώσοι πίεσαν, ειδικά στο Β' ημίχρονο, βρήκαν την ισοφάριση στο 63' με τον Μαλέσεβιτς, αλλά το γκολ ακυρώθηκε και πάλι με παρέμβαση του VAR για φάουλ στη μεσαία γραμμή. Ο αγώνας είχε τρελό ρυθμό και στο 84' ο ΜακΤόμινεϊ μετά το τσάφ των αμυντικών, πλάσαρε, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα.
Το ματς φάνηκε να τελειώνει με τη Λευκορωσία να μειώνει σε 2-1 με τον Κούτσκο στο 90'+6' αλλά να μην μπορεί να κάνει άλλη φάση για την ισοφάριση στα υπόλοιπα τρία λεπτά.
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:
Δανία - Ελλάδα (21:45)
Σκωτία - Λευκορωσία 2-1
Βαθμολογία
Σκωτία 4 (7-2) 10
Δανία 3 (9-0) 7
Ελλάδα 3 (6-7) 3
Λευκορωσία 4 (2-15) 0
