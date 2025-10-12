Δανία - Ελλάδα: Τα «δώρα» της Εθνικής που απομακρύνουν το όνειρο του Μουντιάλ - Δείτε τα γκολ
Δανία - Ελλάδα: Τα «δώρα» της Εθνικής που απομακρύνουν το όνειρο του Μουντιάλ - Δείτε τα γκολ
Η Εθνική έβγαλε τα... μάτια της για ακόμα ένα ματς και με δικά της λάθη βρίσκεται πίσω με το καταδικαστικό 3-0
Η Εθνική Ελλάδας ξεκίνησε εξαιρετικά στο πρώτο ημίχρονο εναντίον της Δανίας, όμως δε συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό και κάνοντας «δώρα» στον αντίπαλό της βρίσκεται πίσω στο σκορ στην ανάπαυλα με 3-0.
Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού και ενώ η ομάδα του Γιοβάνοβιτς πατούσε γερά στον αγωνιστικό χώρο, ο Ζαφείρης υπέπεσε σε τραγικό λάθος, θέλοντας να γυρίσει τη μπάλα στον Βλαχοδήμο, το εκμεταλλεύτηκε ο Χόιλουντ ο οποίος με το μυτάκι έγραψε το 1-0.
Στο 40' μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ντάμσγκααρντ, η γαλανόλευκη «πληγώθηκε» ξανά από στατική φάση όπως και στη Σκωτία με τον Άντερσεν να σκοράρει με δυνατή κεφαλιά για το 2-0.
Στο αμέσως επόμενο λεπτό (για την ακρίβεια πέρασαν 85 δευτερόλεπτα), ένα λάθος στο build up μετά την πάσα του Βλαχοδήμου στον Κουλιεράκη (ο τελευταίος προσπάθησε να γυρίσει ξανά με κεφαλιά την μπάλα) το εκμεταλλεύτηκε ο Φρόχολντ, ο οποίος πάσαρε στον Ντάμσγκααρντ που τελείωσε τη φάση με πλασέ στα δίχτυα για το 3-0 στο 41'.
Ειδήσεις σήμερα:
Στο νοσοκομείο μετά από παροδικό ισχαιμικό που υπέστη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου
Ξημερώματα Δευτέρας η απελευθέρωση όλων των ζωντανών ομήρων, λέει η κυβέρνηση του Ισραήλ
Το protothema στο παράνομο παζάρι του Ελαιώνα: Όταν τα κλοπιμαία από διαρρήξεις καταλήγουν στους πάγκους
Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού και ενώ η ομάδα του Γιοβάνοβιτς πατούσε γερά στον αγωνιστικό χώρο, ο Ζαφείρης υπέπεσε σε τραγικό λάθος, θέλοντας να γυρίσει τη μπάλα στον Βλαχοδήμο, το εκμεταλλεύτηκε ο Χόιλουντ ο οποίος με το μυτάκι έγραψε το 1-0.
Στο 40' μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ντάμσγκααρντ, η γαλανόλευκη «πληγώθηκε» ξανά από στατική φάση όπως και στη Σκωτία με τον Άντερσεν να σκοράρει με δυνατή κεφαλιά για το 2-0.
Στο αμέσως επόμενο λεπτό (για την ακρίβεια πέρασαν 85 δευτερόλεπτα), ένα λάθος στο build up μετά την πάσα του Βλαχοδήμου στον Κουλιεράκη (ο τελευταίος προσπάθησε να γυρίσει ξανά με κεφαλιά την μπάλα) το εκμεταλλεύτηκε ο Φρόχολντ, ο οποίος πάσαρε στον Ντάμσγκααρντ που τελείωσε τη φάση με πλασέ στα δίχτυα για το 3-0 στο 41'.
Ειδήσεις σήμερα:
Στο νοσοκομείο μετά από παροδικό ισχαιμικό που υπέστη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου
Ξημερώματα Δευτέρας η απελευθέρωση όλων των ζωντανών ομήρων, λέει η κυβέρνηση του Ισραήλ
Το protothema στο παράνομο παζάρι του Ελαιώνα: Όταν τα κλοπιμαία από διαρρήξεις καταλήγουν στους πάγκους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα