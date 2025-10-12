Γιαννακόπουλος: «Με MVP τον Λιόλιο πάλι»
Γιαννακόπουλος: «Με MVP τον Λιόλιο πάλι»

Η πρώτη αντίδραση του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκρυβε αιχμές για τη διαιτησία του ντέρμπι στο ΣΕΦ

Παράπονα από τη διαιτησία έχει ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε story που λέει «με MVP τον Λιόλιο πάλι», βάζοντας στην... εξίσωση δηλαδή τον πρόεδρο της ΕΟΚ.

Στη συνέχεια του video υπάρχει η φάση που ο Σλούκας πάει να σκοράρει από κοντά και οι... πράσινοι διαμαρτύρονται για φάουλ από τον Γουόρντ πάνω στον Έλληνα γκαρντ.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 90-86 της ομάδας του Αταμάν και πήγαν στο 2-0, ρίχνοντας το τριφύλλι στο 1-1 πριν από μια απαιτητική σειρά αγώνων των δύο συλλόγων, στη διαβολοβδομάδα της Euroleague. 

