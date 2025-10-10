Αρχηγός εθνικής Σκωτίας για το ματς με την Ελλάδα: «Ένα παιχνίδι είναι 90 λεπτά, όχι 60»

Ο αρχηγός της Σκωτίας, Άντι Ρόμπερτσον, παραδέχτηκε πως «είναι σαφές ότι πρέπει να βελτιωθούμε», αλλά δεν έδειξε καμία διάθεση να χαλάσει το συναίσθημα ευφορίας μετά τη νίκη (3-1) επί της Ελλάδας, κρατώντας την αρνητικότητα σε σχέση με την απόδοση μακριά, πριν από το παιχνίδι εναντίον της Λευκορωσίας την Κυριακή (12/10).

«Υπήρχαν απογοητεύσεις στις κερκίδες κατά χρονικά διαστήματα» είπε ο Ρόμπερτσον στο BBC και συνέχισε: «Αλλά, στο τέλος του αγώνα, όλοι χορεύουν. Ένα παιχνίδι είναι 90 λεπτά, όχι 60».

Ωστόσο, λέει ότι «δεν είμαστε ηλίθιοι» και ξέρει πως «πρέπει να βελτιωθούμε», ειδικά ενόψει του ταξιδιού στην Αθήνα.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με το αποτέλεσμα, αλλά ξέρουμε πόσο απογοητευμένοι ήμασταν στο γήπεδο» τόνισε ο 31χρονος αμυντικός της Λίβερπουλ.

«Νιώσαμε, όταν σκόραραν, ότι μας έβγαλαν λίγο τα δεσμά, κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, γιατί πρέπει να είμαστε καλύτεροι όταν είναι 0-0».

«Ποιό είναι το μάθημα που παίρνεις από αυτό;» «Καλύτερα να είσαι τυχερός παρά καλός» δήλωσε ο πρώην μέσος της Σκωτίας, Μάικλ Στιούαρτ, επίσης στο BBC.





Ειδήσεις σήμερα:



Η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα - Οι κληρονόμοι και οι όροι για την περιουσία του



Ποτάμια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία - Δείτε live εικόνα από τη μαζική επιστροφή τους



Η στιγμή που γερανός κατεβάζει άνδρα 272 κιλών που δεν μπορεί να μετακινηθεί από το σπίτι του στη Φλόριντα - Δείτε βίντεο

