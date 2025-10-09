Αναβλήθηκε λόγω προβλήματος στον πίνακα του γηπέδου το ευρωπαϊκό παιχνίδι του Αθηναϊκού με την Σαρνέ στο μπάσκετ γυναικών
Αναβλήθηκε λόγω προβλήματος στον πίνακα του γηπέδου το ευρωπαϊκό παιχνίδι του Αθηναϊκού με την Σαρνέ στο μπάσκετ γυναικών

Ανοιχτό το ενδεχόμενο το παιχνίδι να διεξαχθεί την Παρασκευή την ίδια ώρα

Αναβλήθηκε λόγω προβλήματος στον πίνακα του γηπέδου το ευρωπαϊκό παιχνίδι του Αθηναϊκού με την Σαρνέ στο μπάσκετ γυναικών
Μπορεί ο Αθηναϊκός να είχε ετοιμαστεί ώστε να αρχίσει τη φετινή του προσπάθεια στο EuroCup Γυναικών κόντρα στη γαλλική Σαρνέ, ωστόσο ένα τεχνικό πρόβλημα ανάγκασε τους ανθρώπους της ομάδας να ζητήσουν αναβολή.

Το παιχνίδι ήταν προγραμματισμένο να αρχίσει το απόγευμα της Πέμπτης (9/10) στις 19:30.

Πιο συγκεκριμένα, ένα εξωτερικό πρόβλημα με τον ηλεκτρονικό πίνακα.

Με το πρόβλημα να μην μπορεί να λυθεί άμεσα, οι άνθρωποι του Αθηναϊκού ζήτησαν αναβολή της αναμέτρησης για 24 ώρες, κάτι το οποίο είχαν το δικαίωμα να το κάνουν.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του συλλόγου, Νίκος Ραμαντάνης, στην κάμερα της NOVA, υπήρχε η θέληση να περιμένουν ακόμα και για αργά το βράδυ ώστε να γίνει ο αγώνας, ωστόσο αφού δεν υπήρξε εγγύηση ότι θα λυθεί το πρόβλημα, ζητήθηκε η αναβολή, κάτι στο οποίο συναίνεσε και η γαλλική ομάδα.

Ακόμα υπάρχουν συζητήσεις για το πότε θα πραγματοποιηθεί τελικά ο αγώνας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι 24ώρη αναβολή, με το παιχνίδι να μπορεί να γίνει την Παρασκευή. 


Πηγή:www.gazzetta.gr

