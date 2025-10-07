Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Ο Ζόρντι Άλμπα ανακοίνωσε την απόσυρσή του: «Ευχαριστώ ποδόσφαιρο, ευχαριστώ για τόσα πολλά»
Ο 36χρονος Ισπανός αριστερός μπακ της Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε την αποχώρησή του στο τέλος της σεζόν, σηματοδοτώντας το τέλος μιας χρυσής εποχής για το ισπανικό ποδόσφαιρο
Ο Ζόρντι Άλμπα αποχωρεί από την ενεργό δράση. Ο αριστερός οπισθοφύλακας της Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε μέσω ενός συγκινητικού βίντεο ότι θα βάλει τέλος στην καριέρα του ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής με τη λήξη της τρέχουσας σεζόν.
Ο Άλμπα, ο οποίος ήταν πρωταθλητής Ευρώπης με την Ισπανία το 2012 και κατέκτησε το Champions League με την Μπαρτσελόνα το 2015, θεωρείται ένας από τους καλύτερους αριστερούς μπακ στην ιστορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.
Η απόφαση του 36χρονου Άλμπα έρχεται λίγες μέρες μετά την ανάλογη ανακοίνωση του συμπαίκτη του στην Ίντερ Μαϊάμι και επί χρόνια συνοδοιπόρου του, Σέρχιο Μπουσκέτς, ο οποίος επίσης θα κρεμάσει τα παπούτσια του στο τέλος της σεζόν.
Η αποχώρηση των δύο αυτών θρύλων, που υπήρξαν και δύο από τους στενότερους «σύμμαχους» του Λιονέλ Μέσι στη Μπαρτσελόνα και την MLS, σηματοδοτεί το κλείσιμο μιας ιστορικής εποχής για το ισπανικό ποδόσφαιρο.
Το συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετισμού
«Γεια σε όλους, ήρθε η ώρα να κλείσω ένα σημαντικό στάδιο της ζωής μου. Πήρα την απόφαση να τερματίσω την καριέρα μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής στο τέλος αυτής της σεζόν. Το κάνω με απόλυτη πεποίθηση, με ικανοποίηση και με ευτυχία.
Επειδή νιώθω ότι έχω περπατήσει αυτό το μονοπάτι με όλο το δυνατό πάθος. Και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσω ένα νέο στάδιο και να κλείσω το προηγούμενο με τα καλύτερα συναισθήματα. Το ποδόσφαιρο μου έχει δώσει τα πάντα.
Ευχαριστώ όλους τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, το προσωπικό, τους υπαλλήλους του συλλόγου και τους αντιπάλους που με ώθησαν να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Θέλω να δώσω ιδιαίτερες ευχαριστίες στους συλλόγους που έχουν διαμορφώσει τη ζωή μου. Στην Atlético Centro Hospitalense, όπου ξεκίνησαν όλα.
Στην Κορνέγια, που μου έδωσε την αυτοπεποίθηση να εξελιχθώ. Στη Ταραγόνα, όπου έμαθα να ζω σε επαγγελματικά αποδυτήρια και ωρίμασα δίπλα σε σπουδαίους συμπαίκτες. Στη Βαλένθια, τον σύλλογο που μου επέτρεψε να πραγματοποιήσω το όνειρό μου να κάνω ντεμπούτο στην Πρώτη Κατηγορία.
Στην Μπαρτσελόνα, τον σύλλογο της ζωής μου, αυτή που με είδε να μεγαλώνω ως παιδί και μου επέτρεψε να φτάσω στο αποκορύφωμα της καριέρας μου, να ζήσω περισσότερο από μια αξέχαστη δεκαετία και να κερδίσω κάθε δυνατό τίτλο. Στην εθνική ομάδα της Ισπανίας, είμαι περήφανος που φόρεσα αυτή τη φανέλα και ευγνώμων που είμαι μέρος της ιστορίας σας. Και τέλος, στην Ίντερ Μαϊάμι, σας ευχαριστώ που μου ανοίξατε τις πόρτες σας, με καλωσορίσατε με αγάπη και μου δώσατε την ευκαιρία να ολοκληρώσω αυτό το ταξίδι απολαμβάνοντας κάθε τελευταία στιγμή.
Ευχαριστώ όλους τους οπαδούς για την αγάπη σας. Με μάθατε ότι η φανέλα δεν φοριέται απλώς, τη νιώθετε. Ευχαριστώ τους γονείς μου και τον αδερφό μου, που είναι δίπλα μου σε κάθε βήμα από τότε που ήμουν παιδί.
Για όλες τις προσπάθειες που καταβάλατε για να με βοηθήσετε να πραγματοποιήσω το όνειρό μου. Αυτό είναι και δικό σας. Σας αγαπώ πολύ.
Στη σύζυγό μου και τα παιδιά μου, σας ευχαριστώ που με κάνετε να χαμογελάω ακόμα και στα τελευταία μου χρόνια και που μου υπενθυμίζετε πάντα τι πραγματικά έχει σημασία. Αγάπη μου, σας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί για μένα. Χωρίς την υποστήριξη και τις συμβουλές σας, τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο.
