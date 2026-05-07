Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Ντιφαλά και Ράντοβιτς σφυρίζουν το Game 4
Το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή (21:15) στο T-Center Athens
Έγιναν γνωστοί οι διαιτητές που θα σφυρίξουν το Game 4 της σειράς του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για τα playoffs της Euroleague.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βαλένθια στο T-Center την Παρασκευή (21:15) και τον αγώνα που ίσως δώσει εισιτήριο για το Final-4 της Αθήνας θα σφυρίξουν οι: Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Μεχντί Ντιφαλά (Γαλλία) και Σάσο Πέτεκ (Σλοβενία).
Θυμίζουμε ο Παναθηναϊκός είναι πάνω με 2-1 νίκες στη σειρά και σε περίπτωση που κερδίσει την Παρασκευή προκρίνεται στο Final-4.
Εάν η Βαλένθια πάρει και 2η νίκη στην Αθήνα η σειρά επιστρέφει στην Ισπανία για 5ο αγώνα, στις 12 ή 13/5.
