Basketball Champions League: Τζάμπολ σήμερα για ΑΕΚ και Προμηθέα Πάτρας
H ομάδα της Πάτρας υποδέχεται στην αχαϊκή πρωτεύουσα την γερμανική Χάιντελμπεργκ - Η Ενωση θα φιλοξενηθεί στη Ρίγα από την ομώνυμη ομάδα
Στην αφετηρία του BCL μπαίνουν σήμερα (7/10) οι δύο από τις τρεις ελληνικές ομάδες που θα πάρουν φέτος μέρος στην διοργάνωση.
Την αρχή θα κάνει ο Προμηθέας Πάτρας καθώς υποδέχεται στην αχαϊκή πρωτεύουσα την γερμανική Χάιντελμπεργκ για την 1η αγωνιστική του BCL. Ο Γιώργος Λιμνιάτης δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα και θα έχει όλους τους παίκτες έτοιμους και διαθέσιμους. Στόχος των Πατρινών είναι να αφήσουν πίσω την ήττα στο Ιβανώφειο για την πρεμιέρα της Stoiximan GBL και να επικεντρωθούν στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις πριν υποδεχθούν το Μαρούσι.
Πάντως η γερμανική ομάδα δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά τη σεζόν στο εγχώριο πρωτάθλημα καθώς μετράει τρεις ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις από την Ράστα Βέχτα (86-76), την Γιένα (83-87) και την Κέμνιτζ (83-90). Το τζάμπολ του αγώνα στην Πάτρα θα δοθεί στις 19:00 και το ματς θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 5.
Group A
Ρίτας Βίλνιους
Προμηθέας Πάτρας
Λέγκια Βαρσοβίας
Χάιντελμπεργκ
Λίγο αργότερα σειρά θα πάρει η ΑΕΚ έχοντας πιο δύσκολη αποστολή στην πρεμιέρα του BCL καθώς θα φιλοξενηθεί στη Ρίγα από την ομώνυμη ομάδα. Μετά την αγχωτική νίκη στη Ρόδο επί του Κολοσσού για την 1η αγωνιστική της Stoiximan GBL, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα στοχεύει και στο καλύτερο δυνατό ξεκίνημα όσον αφορά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια στην διοργάνωση. Το ευχάριστο για τον Σερβοέλληνα προπονητή είναι ότι θα έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του.
«Ακόμη μία αρχή, στο ΒCL αυτή τη φορά. Εμείς έχουμε πάντα υψηλούς στόχους και ξέρουμε ότι στον όμιλό μας, όλοι μάς βλέπουν σαν φαβορί. Το πρόβλημα είναι, ότι ακόμη δεν ξέρουμε καλά τους αντιπάλους μας, αφού οι ομάδες τώρα δημιουργούνται. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε προσεκτικοί σε κάθε αγώνα» είπε ο Σάκοτα για το ματς. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 4.
Group F
ΑΕΚ
Ρίγα
Σζολνόκι
